Raportul lansat în luna iunie reprezintă cel mai amplu studiu internațional dedicat consumului de știri, fiind realizat anual de Reuters Institute for the Study of Journalism din cadrul Universității Oxford în 48 de piețe globale.

Libertatea, prima opțiune în rândul publicațiilor scrise și digital-native

Cu o utilizare săptămânală de 21%, Libertatea online este cel mai folosit brand de știri online din România dintre publicațiile care nu reprezintă extensia digitală a unui post de televiziune.

În clasamentul general al tuturor brandurilor de știri din mediul virtual, doar două platforme se situează deasupra Libertatea, ambele fiind extensii ale unor mari stații TV:

Pro TV News online – 29% Digi24 online – 26% Libertatea online – 21%

În segmentul publicațiilor scrise tradiționale, al site-urilor independente și al brandurilor digital-native, Libertatea conduce detașat în topul preferințelor exprimate de public.

Libertatea, în topul publicațiilor de încredere

Performanța înregistrată de redacția Libertatea vine într-un context extrem de dificil și provocator pentru întreaga industrie media autohtonă. Încrederea generală a românilor în știri a coborât în acest an la 23%, marcând cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată în țara noastră și situându-se cu mult sub media globală de 37%.

Cu toate acestea, în acest peisaj dominat de scepticism, încrederea publicului în brandurile individuale rezistă mult mai bine. Libertatea înregistrează un scor solid de încredere de 45%, o cifră care confirmă relația puternică, bazată pe transparență și corectitudine, pe care publicația a construit-o zi de zi cu cititorii săi.

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