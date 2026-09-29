Lista localităților unde se vând case cu 1 euro în Italia. Ce condiții trebuie să îndeplinească viitorii proprietari

Entuziasmul pentru programul caselor de 1 euro din Italia continuă și în 2026, în timp ce sate și orașe mici din întreaga țară își reînnoiesc eforturile de a atrage noi rezidenți. Această inițiativă, lansată pentru a revitaliza localitățile depopulate și a salva clădirile abandonate, rămâne o oportunitate pentru cei care visează să se mute în Italia, conform Idealista.

Case de 1 euro, disponibile și în 2026

Da, programul caselor de 1 euro este încă activ în 2026, însă condițiile și disponibilitatea variază. Unele comune au finalizat primele etape ale proiectului, în timp ce altele continuă să lanseze periodic noi oferte. De asemenea, anumite localități testează această inițiativă prin proiecte pilot, oferind noi perspective celor interesați de viața rurală italiană.

Proprietățile sunt vândute la prețul simbolic de 1 euro, cu condiția ca noii proprietari să le renoveze într-un termen stabilit, de obicei garantat printr-un depozit. Totuși, fiecare comună aplică propriile reguli privind termenele de renovare, sumele investite și criteriile de eligibilitate. Aceste detalii pot face procesul mai complex decât pare la prima vedere.

Regiunile Italiei care participă la program

Nordul Italiei: liniște montană și peisaje pitorești

Satele din nordul Italiei oferă oportunități unice pentru cei care caută liniște și apropierea de natură. De exemplu, Oyace, un sat montan din Valea Aosta, aproape de granița cu Elveția, atrage iubitorii de peisaje alpine și sporturi de iarnă. În Liguria, localități ca Pignone și Triora combină farmecul rural cu proximitatea față de coasta superbă Cinque Terre și atmosfera medievală.

În Milano, proiectele de regenerare urbană, precum inițiativa „Reinventing Cities”, oferă noi perspective pentru investitori, deși acestea diferă de tradiționalul program de case la 1 euro. Spre deosebire de satele izolate, Milano oferă facilități moderne, transport public bine dezvoltat și oportunități economice variate.

Italia Centrală: între munte și mare

Abruzzo, Lazio și Toscana rămân puncte de atracție pentru cei în căutarea unei vieți echilibrate între munți și plaje. În Abruzzo, Casoli oferă priveliști spectaculoase și acces facil la parcuri naturale și coasta Adriatică. Santo Stefano di Sessanio, un sat medieval fortificat situat în zona montană Gran Sasso, este ideal pentru pasionații de istorie și arhitectură.

În Lazio, localități ca Maenza sau Patrica sunt aproape de Roma, dar păstrează un farmec rural aparte. În Toscana, localități precum Montieri sau Fabbriche di Vergemoli oferă un stil de viață autentic, departe de agitația orașelor mari.

Sudul Italiei: tradiții și natură autentică

Regiunile sudice precum Puglia, Basilicata și Campania aduc în prim-plan sate care îmbină liniștea rurală cu peisaje spectaculoase. În Puglia, Biccari și Candela se remarcă prin peisajele lor montane și comunitățile primitoare. În Basilicata, Laurenzana, situat în Parcul Național Appennino Lucano, este ideal pentru proiecte de ecoturism.

Campania oferă localități precum Altavilla Silentina, aproape de coasta Cilento, sau Zungoli, recunoscut drept unul dintre cele mai frumoase sate din Italia, potrivit listei „Borghi più belli d'Italia”.

Sicilia și Sardinia: insulele oportunităților

Sicilia și Sardinia domină lista localităților care au adoptat acest model, în special datorită depopulării severe. În Sicilia, orașe ca Mussomeli, Sambuca și Gangi au devenit celebre internațional pentru aceste inițiative. Castiglione di Sicilia, situat pe versantul Etnei, atrage prin peisajele vulcanice și podgoriile sale.

În Sardinia, sate precum Ollolai și Bonnanaro oferă un stil de viață autentic, departe de zonele turistice, punând accent pe tradiții și comunități unite. Potrivit Idealista, aceste localități sunt ideale pentru cei care caută o viață liniștită în inima insulei.

Povestea lui George Laing: De la Londra la Mussomeli

Un exemplu concret al succesului acestui program este George Laing din Londra. Atracția de a deveni proprietar fără credit ipotecar l-a adus în Mussomeli, un orășel sicilian pitoresc. După achiziționarea locuinței pentru doar 1 euro, George a trecut printr-un proces complex de renovare și adaptare la viața rurală italiană.

„A fost o experiență incredibilă. Prețul mic al casei și căldura comunității locale au făcut tot efortul să merite”, a declarat George.

Cu toate acestea, el a recunoscut că nu totul a fost simplu. De la gestionarea birocrației în limba italiană până la adaptarea la ritmul de viață al unui mic sat, provocările nu au lipsit. Totuși, pentru George, rezultatul final a meritat sacrificiile.

Este acest program pentru tine?

Înainte să visezi la propria ta casă italiană, ia în considerare avantajele și dezavantajele acestui program. Conform Idealista, avantajele includ oportunitatea de a locui în zone pitorești, de a contribui la revitalizarea comunităților locale și de a deține o proprietate în Italia la un cost redus.

Pe de altă parte, trebuie să fii pregătit pentru provocările legate de renovare, birocrație și integrarea într-o comunitate mică. Programele sunt dinamice, iar informațiile se pot schimba rapid. Verifică întotdeauna site-ul primăriei sau al programului local pentru detalii actualizate.