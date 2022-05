Forțele terestre ruse continuă eforturile de a înconjura orașele Severodonețk și Lyschansk, din regiunea estică Luhansk, după ce au cucerit recent mai multe sate la nord-vest de Popasna, potrivit celui mai recent raport al Minsterului bitanic al Apărării care citează date ale serviciilor de informații de la Londra, relatează The Guardian.

”Rusia face presiune pe zona Severodonețk, deși Ucraina păstrează controlul asupra mai multor sectoare apărate, împiedicând Rusia să obțină controlul deplin asupra Donbasului”, mai scrie în raport.

Instituția britanică mai precizează că în ultimele zile, Rusia a mutat probabil tancuri T-62, vechi de 50 de ani, din depozit în zona de responsabilitate a grupării de forțe de sud.

”Aproape sigur, T-62-urile vor fi deosebit de vulnerabile la armele antitanc, iar prezența lor pe câmpul de luptă evidențiază lipsa Rusiei de echipamente moderne, pregătite pentru luptă”, se mai menționează în raport.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/8oy0CIaoIP



?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/6gQjEGEiRb