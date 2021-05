Primăria Sectorului 1 a transmis că în apartamentele pentru tineret locuiesc, singuri sau împreună cu familiile, 58 de beneficiari.

Potrivit Spotmedia, dintre cei 58, 16 persoane lucrează sau au lucrat mai la primăria de sector care le-a dat locuințele. Unii dintre ai au salarii care le-ar permite să își închirieze o locuință de pe piața liberă. Dar rămân în locuințele pentru tineret, unde chiria lunară este cuprinsă între 435,9 lei și 444,2 lei pe lună, adică sub 100 de euro.

Un salariat de la Direcția de Taxe și Impozite a primit locuință socială în 2006, când câștiga 810 lei/ lună. În 2018, când i s-a prelungit contractul pentru locuința de tineret, ajunsese la un salariu net de 5.045 de lei.

Un alt angajat a primit locuință socială în 2016, când încasa doar 1.040 de lei. În 2019, când i s-a prelungit contractul, avea un venit net lunar de 5.331 de lei.

Cele două persoane puteau să își închirieze un apartament de pe piața liberă. Dar au rămas în locuința pentru tineret.

Și foștii angajați au rămas în apartamentele cu chirii ieftine

Fosta directoare a Serviciului Juridic, Proceduri și Managementul Calității, Ancuța Duncă, a primit locuința pentru tineret în 2018, potrivit informațiilor comunicate de Primăria Sectorului 1 la solicitarea Spotmedia.ro.

La momentul în care a primit locuința, directoare avea un salariu de 3.717 lei. Potrivit propriei sale declarații de avere, în 2019, salariul îi crescuse la 5.738 lei pe lună, plus vouchere de vacanță. În plus, femeia deține un teren agricol de 11,25 de hectare. Per total, veniturile acesteia ajungeau la 7.800 de lei pe lună. Ancuța Duncă se află încă în locuința pentru tineret. Nu mai lucrează la Primăria Sectorului 1, dar va rămâne în locuință cel puțin până pe 2 decembrie.

Gabriela Suditu, fost consilier local la Sectorul 1, dar și consilier la Ministerul Muncii are locuință pentru tineret până în 2022. Potrivit declarației de avere, în 2019, când a primit locuința pentru tineret a avut venituri de 4.901 lei pe lună.

Cel puțin până în septembrie poate sta într-o locuință pentru tineret a primăriei și Paul Olteanu, fost consilier local la Sectorul 1, ex-șef serviciu la Administrația Piețelor din sector. A primit locuința în 2015 și, potrivit unei declarații de avare, în 2016 și-a vândut BMW-ul cu 10.000 de euro.

Cum se schimbă regulamentul pentru locuințele de tineret

În actualul regulament nu se menționează că peste un anumit nivel de venit un tânăr ar trebui să își închirieze locuință de pe piața liberă și să lase locul altora, care au nevoie de apartament cu chirie mică, de la primărie.

Primăria Sectorului 1 a transmis că, la acest moment, Compartimentul Fond Imobiliar „are în curs de elaborare un proiect de hotărâre care are ca obiect modificarea criteriilor care stau la baza atribuirii locuințelor pentru tineri, proiect ce va fi supus dezbaterii publice”.

Recent, edilul Clotilde Armand a postat pe rețelele de socializare un un mesaj prin care informa că a trimis corpul de control să verifice modul în care s-au acordat locuințele pentru tineret.

Citeşte şi:

Imagini înspăimântătoare: 200 de rachete au fost trase simultan din Fâșia Gaza, spre Israel

Întâlnire de gradul trei: prințul austriac a deschis ușa casei, i-a văzut pe ziariștii români și a zis „Nu!”

Cum a ajuns o expoziție despre „fenomenul Caritas” să fie blocată de primăria lui Boc

PARTENERI - GSP.RO Țara în care Ilie Dumitrescu a refuzat să meargă, indiferent de câștigul financiar: "Nu poţi să stai cu o femeie de vorbă. Nu poţi să faci nimic"

Playtech.ro Prinsă în pădure cu AMANTUL! O celebră PREZENTATOARE de la noi și-a spulberat căsnicia

Observatornews.ro Mama criminală riscă 20 de ani de închisoare. Surse Observator: Expertiza psihiatrică arată că femeia ştia ce face

HOROSCOP Horoscop 12 mai 2021. Leii au acces la alt fel de informații, poate chiar unele cu totul noi pentru ei

Știrileprotv.ro Un elev de 12 ani a murit după ce a fost bătut de colegii plătiți să îl atace. Suma incredibilă pe care au primit-o

Telekomsport Prezentatoarea TV care s-a cuplat cu un copil de 17 ani. Ea este cu 19 ani mai mare: ”Amândoi eram singuri”