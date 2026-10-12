Autostrada Unirii A8 avansează: peste 320 de persoane și 245 de utilaje pe un lot de 14,4 kilometri

Lucrările pe lotul 1D Joseni – Ditrău de pe Autostrada „Unirii” (A8) au avansat susținut, constructorul fiind mobilizat pe șantier cu peste 320 de muncitori și 245 de utilaje. Pe acest prim sector din zona montană aflat în execuție, echipele lucrează pe cei 14,4 kilometri de traseu la consolidări de teren, terasamente și la infrastructura celor 18 poduri, pasaje și viaducte prevăzute în proiect.

Mobilizare consistentă pe lotul 1D Joseni - Ditrău

Lotul 1D Joseni – Ditrău este primul în lucru al A8 montan Miercurea Nirajului-Leghin și, totodată, primul lot de autostradă care se construiește în județul Harghita. Lucrările pe traseul de 14,4 kilometri sunt realizate de asocierea Danlin XXL SRL - Intertranscom Impex SRL și Groma Hold.

„Pe acest lot al Autostrăzii A8 Târgu Mureș – Târgu Neamț, execuția continuă în mai multe puncte ale traseului, cu activități de consolidare a terenului, terasamente, realizarea podurilor și pasajelor, a nodului rutier de la Joseni, precum și cu lucrări pentru infrastructura inteligentă de transport”, a transmis Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR), într-un comunicat emis luni, 12 octombrie.

Pe traseul autostrăzii vor fi construite 18 poduri, pasaje și viaducte, trei ecoducte pentru permeabilitatea animalelor, un nod rutier la Joseni și o descărcare provizorie pentru conexiunea cu lotul următor, 2A Ditrău-Grințieș, asigurându-se astfel funcționarea independentă.

Ce lucrări au fost executate

Constructorii au executat lucrări de consolidare prin nivelarea și profilarea terenului de fundare, dar și prin îmbunătățirea acestuia cu material local stabilizat cu liant hidraulic.

Hartă lotul 1D Joseni-Ditrău din A8

Pe ambele sensuri de mers, Calea 1 și Calea 2, s-a lucrat la terasamente prin executarea umpluturilor cu material corespunzător.

La podețe s-au montat elemente prefabricate, s-au aplicat hidroizolații, fiind realizate cofrarea și betonarea stratului de protecție.

La podul peste Pârâul Alb, de la kilometrul 80+535, echipele au efectuat lucrări de trasare, forare, armare și betonare a piloților pentru pilele 1 și 2. În zona podului peste canal, la kilometrul 90+375, s-au desfășurat săpături pentru radierul culeei 1 și s-a lucrat la spargerea capetelor piloților.

Lucrările la podul peste Pârâul Pietrosul au cuprins cofrarea și betonarea radierului culeei, alături de armarea radierului pilei. Piloții podului peste Râul Mureș, situat la kilometrul 86+760, au fost executați prin forare, armare și betonare.

La pasajul pentru faună din cadrul Nodului Joseni s-au efectuat operațiuni de cofrare, betonare, armare și decofrare pentru elevațiile culeelor și zidul întors.

În paralel, pentru sistemul inteligent de transport (ITS) s-au turnat stâlpii pe sectorul cuprins între kilometrii 90 și 93.

Toate aceste lucrări de betonare sunt monitorizate prin prelevarea de probe și efectuarea testelor de calitate în laborator, potrivit CNIR.