Un singur lanț de benzinării a ieftinit motorina, miercuri, 30 septembrie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța

Un singur lanț mare de benzinării din București a scăzut prețul la motorină, miercuri, 30 septembrie 2026, după aproape o săptămână de stagnare a costurilor.

Este vorba despre Lukoil care micșorat prețul la motorina standard cu 4 bani, astfel că ea a ajuns să coste 10,95 lei/l, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Cea mai ieftină benzină standard costă în București 9,99 de lei/l, iar motorina se vinde cu minimul de 10,91 de lei/l.

Cât costă benzina în București, miercuri, 30 septembrie 2026

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Prețul benzinei standard în București este la minimul de 9,99 lei/l, la fel ca joia trecută, și se găsește la Petrom.

La Socar, carburantul costă tot 9,99 de lei/litru, minimul de vineri.

Rompetrol afișează la benzină un preț de 10,05 lei/l, la fel ca ieri.

OMV menține carburantul la 10,05 lei/l, același de vineri.

Și stațiile Mol afișează la benzina standard, miercuri, 30 septembrie 2026, un preț de 10,05 lei/l, neschimbat de vineri.

Lukoil menține trendul și comercializează carburantul la 10,05 lei/l, costul de vineri.

Raportat pe orașe, cea mai ieftină benzină este la Cluj-Napoca și costă 9,93 lei/l, preț constant din 18 septembrie. La Timișoara, carburantul se vinde cu 9,97 de lei/l, preț neschimbat de joia trecută. În București, Iași și Constanța, benzina costă 9,99 de lei/l, costuri constante de joia trecută.

Cât costă motorina în București, miercuri, 30 septembrie 2026

În București, cea mai ieftină motorină costă astăzi 10,91 de lei/litru, preț constant din 23 septembrie, și se găsește la Petrom.

Și Socar afișează același preț de 10,91 de lei/l la o stație din București, la fel ca marțea trecută, însă la altele, carburantul ajunge la 10,94 de lei/l, același cost de joi.

Stațiile Lukoil comercializează motorina standard cu 10,95 lei/l, de la 10,99 de lei/litru, preț menținut de marțea trecută (o scădere cu 0,04 lei).

Rompetrol menține constant prețul la 10,97 de lei/l, același din 22 septembrie.

Și OMV vinde motorina standard miercuri, 30 septembrie 2026, cu 10,97 de lei/l, preț constant tot din 22 septembrie.

La stațiile Mol, de asemenea, se menține trendul prețului de 10,97 de lei/l, același din 23 septembrie.

Raportat pe județe, cea mai ieftină motorină este în Timișoara și costă 10,88 lei/l, preț constant din 22 septembrie. În Cluj-Napoca, se vinde cu 10,89 de lei/litru, cost neschimbat din 23 septembrie. În București, Iași și Constanța, carburantul este 10,91 de lei/litru, același din 23 septembrie.

Ministerul Finanțelor a anunțat pe 15 septembrie că reducerea accizei la motorină va fi menținută până la finalul lunii septembrie. Concret, este vorba despre o reducere de 25% a accizei.

Măsura a fost introdusă în septembrie, în încercarea de a reduce o parte din presiunea fiscală asupra preţului, în contextul noilor creşteri ale cotaţiilor internaţionale şi ale preţurilor de la pompă.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, miercuri, 30 septembrie 2026

Cea mai ieftină benzină din România costă 9,87 de lei/litru, preț menținut din 22 septembrie, și este disponibilă la stația Dacma din Lungulețu, situată pe strada Principală nr. 172 (DN7), județul Dâmbovița.

Cea mai ieftină motorină din țară costă 10,75 de lei/litru, la fel ca sâmbătă, și este vândută la stația Dacma din Lungulețu, situată pe strada Principală nr. 172 (DN7), județul Dâmbovița.