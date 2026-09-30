Susține Susține

Un singur lanț de benzinării a ieftinit motorina, miercuri, 30 septembrie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța

Milena Niță
Milena Niță
Jurnalist
Foto: Dumitru Angelescu
Foto: Dumitru Angelescu
Fotoreporter
Comentează
Prețuri la benzină și motorină afișate electronic la o stație Lukoil din București, 24 septembrie 2026. Poză cu caracter ilustrativ. Foto: Libertatea/ Dumitru Angelescu
Prețuri la benzină și motorină afișate electronic la o stație Lukoil din București, 24 septembrie 2026. Poză cu caracter ilustrativ. Foto: Libertatea/ Dumitru Angelescu
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Un singur lanț mare de benzinării din București a scăzut prețul la motorină, miercuri, 30 septembrie 2026, după aproape o săptămână de stagnare a costurilor.

Cuprins:

Este vorba despre Lukoil care micșorat prețul la motorina standard cu 4 bani, astfel că ea a ajuns să coste 10,95 lei/l, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Cea mai ieftină benzină standard costă în București 9,99 de lei/l, iar motorina se vinde cu minimul de 10,91 de lei/l.

Cât costă benzina în București, miercuri, 30 septembrie 2026

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale
Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Prețul benzinei standard în București este la minimul de 9,99 lei/l, la fel ca joia trecută, și se găsește la Petrom.

La Socar, carburantul costă tot 9,99 de lei/litru, minimul de vineri.

Rompetrol afișează la benzină un preț de 10,05 lei/l, la fel ca ieri.

OMV menține carburantul la 10,05 lei/l, același de vineri.

Și stațiile Mol afișează la benzina standard, miercuri, 30 septembrie 2026, un preț de 10,05 lei/l, neschimbat de vineri.

Lukoil menține trendul și comercializează carburantul la 10,05 lei/l, costul de vineri.

Raportat pe orașe, cea mai ieftină benzină este la Cluj-Napoca și costă 9,93 lei/l, preț constant din 18 septembrie. La Timișoara, carburantul se vinde cu 9,97 de lei/l, preț neschimbat de joia trecută. În București, Iași și Constanța, benzina costă 9,99 de lei/l, costuri constante de joia trecută.

Cât costă motorina în București, miercuri, 30 septembrie 2026

În București, cea mai ieftină motorină costă astăzi 10,91 de lei/litru, preț constant din 23 septembrie, și se găsește la Petrom.

Și Socar afișează același preț de 10,91 de lei/l la o stație din București, la fel ca marțea trecută, însă la altele, carburantul ajunge la 10,94 de lei/l, același cost de joi.

Stațiile Lukoil comercializează motorina standard cu 10,95 lei/l, de la 10,99 de lei/litru, preț menținut de marțea trecută (o scădere cu 0,04 lei).

Rompetrol menține constant prețul la 10,97 de lei/l, același din 22 septembrie.

Și OMV vinde motorina standard miercuri, 30 septembrie 2026, cu 10,97 de lei/l, preț constant tot din 22 septembrie.

La stațiile Mol, de asemenea, se menține trendul prețului de 10,97 de lei/l, același din 23 septembrie.

Raportat pe județe, cea mai ieftină motorină este în Timișoara și costă 10,88 lei/l, preț constant din 22 septembrie. În Cluj-Napoca, se vinde cu 10,89 de lei/litru, cost neschimbat din 23 septembrie. În București, Iași și Constanța, carburantul este 10,91 de lei/litru, același din 23 septembrie.

Ministerul Finanțelor a anunțat pe 15 septembrie că reducerea accizei la motorină va fi menținută până la finalul lunii septembrie. Concret, este vorba despre o reducere de 25% a accizei.

Măsura a fost introdusă în septembrie, în încercarea de a reduce o parte din presiunea fiscală asupra preţului, în contextul noilor creşteri ale cotaţiilor internaţionale şi ale preţurilor de la pompă.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, miercuri, 30 septembrie 2026

Cea mai ieftină benzină din România costă 9,87 de lei/litru, preț menținut din 22 septembrie, și este disponibilă la stația Dacma din Lungulețu, situată pe strada Principală nr. 172 (DN7), județul Dâmbovița.

Cea mai ieftină motorină din țară costă 10,75 de lei/litru, la fel ca sâmbătă, și este vândută la stația Dacma din Lungulețu, situată pe strada Principală nr. 172 (DN7), județul Dâmbovița.

Prețurile carburanților sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Șoferii trebuie să verifice tarifele înainte de alimentare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: benzină motorină carburanti Stiri Bucuresti Stiri Cluj Stiri Cluj Napoca Stiri Iasi Stiri Constanta Constanța Stiri judetul Constanta Stiri Timisoara
Parteneri
La vârsta de 73 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
Viva.ro
La vârsta de 73 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
Susținătorii lui Călin Georgescu au inițiat o campanie de strângere de fonduri pentru a-i cumpăra acestuia o vilă în Toscana. E vorba de o proprietate de lux, în valoare de 1,2 milioane de euro
Unica.ro
Susținătorii lui Călin Georgescu au inițiat o campanie de strângere de fonduri pentru a-i cumpăra acestuia o vilă în Toscana. E vorba de o proprietate de lux, în valoare de 1,2 milioane de euro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
O recunoști?! Apariție tulburătoare: are (doar) 52 de ani
Gsp.ro
O recunoști?! Apariție tulburătoare: are (doar) 52 de ani
Șocant: arbitrul de primă ligă și-a pus capăt zilelor, după ce a făcut acuzații grave la adresa soției
Gsp.ro
Șocant: arbitrul de primă ligă și-a pus capăt zilelor, după ce a făcut acuzații grave la adresa soției
Parteneri
A murit mama lui Victor Ponta, dar puțini știu povestea ei de viață. Cine a fost Cornelia Naum și cu ce s-a ocupat: ”Faptul că Victor s-a născut se datorează integral tatălui său…”, povestea femeia
Libertateapentrufemei.ro
A murit mama lui Victor Ponta, dar puțini știu povestea ei de viață. Cine a fost Cornelia Naum și cu ce s-a ocupat: ”Faptul că Victor s-a născut se datorează integral tatălui său…”, povestea femeia
WOW! Imagini rare cu părinții Dacianei Sârbu, la ziua nepoatei adoptate! Ilie Sârbu, fost ministru al Agriculturii, parcă a găsit elixirul tinereții! Dar stai să vezi cum arată azi fosta soacră a lui Victor Ponta! Bunicii materni, emoționați și bucuroși cu nepoata în brațe.
Avantaje.ro
WOW! Imagini rare cu părinții Dacianei Sârbu, la ziua nepoatei adoptate! Ilie Sârbu, fost ministru al Agriculturii, parcă a găsit elixirul tinereții! Dar stai să vezi cum arată azi fosta soacră a lui Victor Ponta! Bunicii materni, emoționați și bucuroși cu nepoata în brațe.
Cum arată averea imobiliară a Andreei Esca? Vila din Snagov are ponton privat, iar familia vedetei deține mai multe case spectaculoase în Transilvania [GALERIE FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Cum arată averea imobiliară a Andreei Esca? Vila din Snagov are ponton privat, iar familia vedetei deține mai multe case spectaculoase în Transilvania [GALERIE FOTO]
ALTE ȘTIRI
Un avion de luptă F/A-18 Hornet surprins în zbor în timp ce efectuează o manevră de urcare pe un cer înnorat.
Știri România
08:22
Alertă în cursul nopții la granița României: două avioane F-18 spaniole ridicate de la sol după detectarea unei ținte aeriene
Procurorul european Catalin Borcoman la Interviurile Libertatea
ExclusivInterviu
Știri România
07:00
Procurorul european Cătălin Borcoman dezvăluie că în România fraude de 6 miliarde de euro cu fonduri europene sunt investigate de Parchetul European
Parteneri
Se vinde una dintre cele mai frumoase vile din București, fosta reședință a unui dirijor celebru: cât costă clădirea cu 29 de camere și capelă
Adevarul.ro
Se vinde una dintre cele mai frumoase vile din București, fosta reședință a unui dirijor celebru: cât costă clădirea cu 29 de camere și capelă
Fotbalistul din lotul lui Hagi care a primit oferta de a fi naturalizat: “Erau bani mulți de tot! Dar el voia să joace în naționala României”
Fanatik.ro
Fotbalistul din lotul lui Hagi care a primit oferta de a fi naturalizat: “Erau bani mulți de tot! Dar el voia să joace în naționala României”
Curs BNR 29 septembrie 2026. Cât valorează în lei un salariu de 3.000 de euro la noua cotație
Financiarul.ro
Curs BNR 29 septembrie 2026. Cât valorează în lei un salariu de 3.000 de euro la noua cotație
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Elle.ro
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
Viva.ro
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
MONDEN
Anca Țurcașiu și Călin
Stiri Mondene
09:40
Anca Țurcașiu își schimbă viața și părăsește Capitala. Ce casă și-a cumpărat artista împreună cu Călin, iubitul ei
Brigitte Pastramă și Ilie Năstase, schimbi de replici
Stiri Mondene
08:54
Schimb de replici între Ilie Năstase și Brigitte Pastramă. „Se face de râs, poate e beat. De obicei la ora asta era mereu într-o stare nasoală”
Parteneri
Raiul pe pământ! Cum arată casa cu 5 camere a Mirelei Vaida: Living cu perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 € [27 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Raiul pe pământ! Cum arată casa cu 5 camere a Mirelei Vaida: Living cu perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 € [27 FOTO]
Cât câștigă un român care lucrează pe șantier în Irlanda. Își ia banii în fiecare săptămână
Observatornews.ro
Cât câștigă un român care lucrează pe șantier în Irlanda. Își ia banii în fiecare săptămână
Traian Băsescu, reacție explozivă după desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier: „Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești”
Libertateapentrufemei.ro
Traian Băsescu, reacție explozivă după desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier: „Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești”
Parteneri
Gsp.ro
Bosniacii au văzut conferința lui Hagi și au rămas marcați: „Vom ține minte aceste cuvinte pentru mult timp”
Gsp.ro
Începe demolarea! » Prim pas bifat pentru viitoarea arenă de 54 de milioane de euro
Parteneri
BREAKING! Cazul Georgescu. Ce urmează după arestul preventiv și ce va păți acum fostul candidat
Mediafax.ro
BREAKING! Cazul Georgescu. Ce urmează după arestul preventiv și ce va păți acum fostul candidat
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Iubitul Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză în râul Olt, s-a predat în Elveția. Vlad Bălțățeanu era căutat internațional
Wowbiz.ro
Iubitul Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză în râul Olt, s-a predat în Elveția. Vlad Bălțățeanu era căutat internațional
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Prietena Valentinei, tânăra găsită moartă în valiză, mesaje de amenințare trimise de pe conturi cu numele principalului suspect: „În primă fază m-am speriat”
Wowbiz.ro
Prietena Valentinei, tânăra găsită moartă în valiză, mesaje de amenințare trimise de pe conturi cu numele principalului suspect: „În primă fază m-am speriat”
Doliu în România! O voce cunoscută a presei s-a stins fulgerător la doar 52 de ani
Redactia.ro
Doliu în România! O voce cunoscută a presei s-a stins fulgerător la doar 52 de ani
BREAKING NEWS! Bărbatul de 30 de ani, suspect că i-a luat viața iubitei, s-a predat în Elveția
Kanald.ro
BREAKING NEWS! Bărbatul de 30 de ani, suspect că i-a luat viața iubitei, s-a predat în Elveția
POLITIC
Sorin Grindeanu, îmbrăcat într-o maletă vișinie și un sacou maro cu model de caroruri gri, făcând o grimasă, cu buzele strânse și încovoiate în jos, și ochii ațintiți spre stânga
Politică
07:10
CCR decide astăzi asupra conflictului Guvern-Parlament după sesizarea lui Sorin Grindeanu privind Programul SAFE, adoptat după moțiunea de cenzură
Siegfried Mureșan alături de miniștri propuși să facă parte din Guvern
LiveText
Politică
06:00
LIVE TEXT Guvernul Mureșan merge azi în Parlament pentru votul de învestire
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
„Toți suntem proști și ne mâncăm între noi!”. Daniel Pancu, discurs manifest despre antrenorii români
Fanatik.ro
„Toți suntem proști și ne mâncăm între noi!”. Daniel Pancu, discurs manifest despre antrenorii români
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Analiză
Știri România
10:05
Dosarul „Motorina” de la Timișoara după o anchetă DIICOT: 91 de persoane declarate nevinovate fiindcă „fapta nu există”. „Este inexplicabil de ce nu s-a efectuat un flagrant”
Stiri Mondene
09:59
Ce se întâmplă cu Gabriela Prisăcariu după ce Dani Oțil a plecat de acasă, la filmările pentru „Power Couple”. „Îmi este foarte greu”
Știri Locale
09:50
Craiova vrea 10.000 de arbuști de cel puțin 1,30 de metri și pregătește 3,28 de milioane de lei ca să îi cumpere
Stiri Mondene
09:41
Cătălin Botezatu a recunoscut de ce nu are iubită: „Eu am ales de mult”. Adevărul despre viața designerului
Citește mai multe
TRENDING
Știri România
29 sept.
Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în dosarul de înșelăciune
Analiză
Știri România
29 sept.
România, țara săracă cu cea mai fericită viață din Uniunea Europeană: creșteri record de venituri în decurs de 15 ani
Lifestyle
29 sept.
Horoscop 30 septembrie 2026. Peștii încep o etapă în care vor avea ocazia să înțeleagă de ce au nevoie de această călătorie
Stiri Mondene
29 sept.
Marian Godină s-a angajat după ce a demisionat din Poliție: „Cu contract de muncă”. Din ce câștigă el bani acum
Pilot de avion în cabina aeronavei
Cultură și Vacanțe
08:29
Cât de obosiți sunt, de fapt, piloții din avioanele cu care zburăm. Regulile stricte din Europa și avertismentul experților privind orele de muncă
O persoană care a activat modul avion pe telefon
Cultură și Vacanțe
00:14
De ce este important să activezi modul avion în timpul zborului. Riscul real nu este pentru avion, ci pentru abonamentul tău
Ce se întâmplă dacă mănânci banane zilnic efectul asupra intestinelor și digestiei. Sursă foto: Getty Images.
Sănătate și Fitness
29 sept.
Ce se întâmplă cu intestinele tale când mănânci banane în fiecare zi? Acestea sunt efectele
Colesterol sub control
Sănătate și Fitness
29 sept.
Ucigașul tăcut din sângele românilor:150.000 de oameni mor anual din cauze cardiovasculare. „Provocarea 50/2030: Colesterol sub control!”
ECG gratuit in farmacii
Sănătate și Fitness
29 sept.
S-a lansat „Laboratorul Inimii”, proiectul care duce ECG-ul gratuit direct în farmacii și comunități
Sâmbăta Morților- Moșii de toamnă 2026
Lifestyle
27 sept.
Moșii de toamnă 2026: data exactă a Sâmbetei Morților și ce se face în această zi
Lingură de lemn pe oală
Lifestyle
26 sept.
De ce să pui o lingură de lemn peste oală
Conservă de ton
Lifestyle
26 sept.
Cum citești eticheta la conserva de ton: ce înseamnă zona FAO și tipurile de ton
Noua carte de identitate, prezentată de MAI. FOTO: Vlad Chirea
Știri România
25 sept.
Cum îți faci cartea electronică de identitate în 2026: pași, costuri și acte necesare
Barajul Paltinu este situat în Județul Prahova, pe valea râului Doftana, în aval de confluența acesteia cu valea Păltinoasa, în cheile numite "La Tocile". Foto: Facebook / Romania - Carpathian Garden
Știri România
06:22
Barajul Paltinu funcționează pe o soluție de avarie, fără nicio golire de fund. Anunțul Apelor Române
O mașină de poliție parcată noaptea pe stradă
Știri România
05:40
Un român a murit în timp ce pleca de la o nuntă, în Italia. Ce au făcut prietenii victimei
Daniel Băluță este primar al Sectorului 4 din București din iunie 2016. Foto: Profimedia
Știri România
29 sept.
Daniel Băluță vrea patrule stradale în Tineretului pentru a descuraja consumul de droguri și violențele dintre blocuri
Airbus A220-300 are o capacitate de 120 -160 de pasageri și autonomie de până la 6.300 kilometri. Foto: Hepta
Știri România
29 sept.
O companie aeriană românească anunță că suspendă operarea avioanelor Airbus A220-300. Ce se întâmplă cu zborurile programate
Poluare Bucureşti
Opinii
29 sept.
Gargara și impostura nu rezolvă problema poluării aerului din București!
Benjamin Netanyahu Foto: Imago
Opinii
29 sept.
Doar sângele masacrului din 7 octombrie 2023 l-ar putea mătura pe Netanyahu de la putere
Blocuri în construcție, fotografie cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Opinii
28 sept.
În loc să urlăm APOCALIPSA, nu luăm și noi banii ăia de unde sunt? Din închirieri, de exemplu?
Sinteza Zilei, Antena 3 CNN. Sursa foto: captură Youtube / Antena 3 CNN
Analiză
Opinii
25 sept.
Monologuri în loc de dezbateri: cum arată talk-show-urile televiziunilor de știri
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu