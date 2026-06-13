Compania a scos la vânzare patru pachete de energie bandă, însumând o putere de 30 MW. Două dintre pachete au avut câte 10 MW fiecare, iar celelalte două câte 5 MW.

Prețul de pornire pe MWh a fost stabilit la 600 de lei, însă cererea ridicată a condus la oferte mai mari, semn că piața din România se menține la niveluri ridicate, cel puțin pe termen mediu.

Distribuție Energie Electrică România (DEER), parte a grupului Electrica, a achiziționat unul dintre pachetele mari și unul mic, cel mai probabil pentru a acoperi consumul propriu tehnologic din rețele. Tranzacțiile au fost încheiate la prețuri de 635, respectiv 629 de lei/MWh.

În același timp, compania Alive Capital, specializată în furnizarea de energie verde și controlată de omul de afaceri Giacomo Billi, a cumpărat celelalte două pachete. Prețurile licitate au fost de 638 de lei/MWh pentru pachetul mare și 629 de lei/MWh pentru cel mic.

Nuclearelectrica administrează centrala nucleară de la Cernavodă, care operează în prezent două reactoare de câte 700 MW.

Cu toate acestea, începând din 2027, doar unul dintre reactoare va fi funcțional, întrucât Reactorul 1 va fi oprit pentru retehnologizare. Acest proces este esențial pentru prelungirea duratei de viață a unității cu încă 30 de ani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE