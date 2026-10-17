Benzina începe să se ieftinească, sâmbătă, 17 octombrie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța

Benzina s-a ieftinit, sâmbătă, 17 octombrie 2026, la câteva stații mari de alimentare din București și din țară, cu până la 5 bani per litru.

Astăzi, cea mai ieftină benzină din București costă 10,06 lei/l, iar cea mai ieftină din țară este sub 10 lei, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

În schimb, prețurile motorinei au rămas neschimbate pentru a șaptea zi consecutiv, atât în București, cât și în orașele mari din țară.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Cât costă benzina în București, sâmbătă, 17 octombrie 2026

Cea mai ieftină benzină standard din București costă astăzi 10,06 lei/l de la 10,11 lei/l, același preț din 7 octombrie (o reducere cu 0,05 lei), și se găsește la Petrom.

Socar vinde benzina cu 10,11 lei/l la stația de pe strada Vasile Lascăr, nr. 141A, la fel ca în 7 octombrie, în timp ce la alte stații ale companiei prețul este de 10,14 lei/l.

Mol afișează la carburant un preț de 10,12 lei/l, de la 10,14 lei/l, preț păstrat din 10 octombrie (o ieftinire cu 0,02 lei).

Lukoil comercializează benzina standard, sâmbătă, 17 octombrie 2026, cu 10,15 lei/l, preț neschimbat din 7 octombrie.

Rompetrol menține la carburant prețul de 10,17 lei/l, același din 7 octombrie.

Stațiile OMV afișează, la rândul lor, un tarif de 10,17 lei/l, neschimbat din 7 octombrie.

Raportat pe orașe după numărul de locuitori, benzina costă 10,06 lei/l, de la 10,11 lei/l (o scădere cu 0,05 lei), cost neschimbat din 8 octombrie, și se găsește în București, Timișoara, Iași și Constanța. La Cluj-Napoca, este tot 10,06 lei/l de la 10,09 lei/l, preț menținut de sâmbătă (o reducere cu 0,03 lei).

Cât costă motorina în București, sâmbătă, 17 octombrie 2026

În București, cea mai ieftină motorină standard costă astăzi 10,86 de lei/l, același preț din 8 octombrie, și se găsește la Petrom.

Și Socar afișează prețul de 10,86 lei/l la stația de pe strada Vasile Lascăr, nr. 141A, în timp ce la alte benzinării ale companiei litrul de motorină costă 10,89 lei. Ambele tarife au rămas neschimbate din 8 octombrie.

Rompetrol comercializează motorina standard cu 10,92 lei/l, atât cât era și în 8 octombrie.

Și OMV menține prețul de 10,92 lei/l, fără modificări din 8 octombrie.

Stațiile Mol vând motorina, sâmbătă, 17 octombrie 2026, tot cu 10,92 lei/l, costul din 9 octombrie.

Lukoil păstrează, la rândul său, tariful de 10,92 lei/l, același din 9 octombrie.

Raportat pe județe, cel mai ieftin carburant este în Timișoara, unde motorina standard costă 10,83 lei/l, preț menținut din 8 octombrie. La Cluj-Napoca, carburantul se vinde cu 10,84 lei/l, atât cât era și pe 10 octombrie. În București, Iași și Constanța, motorina costă minimum 10,86 lei/l, preț neschimbat din 8 octombrie.

Prețul motorinei scade pe piețele angro, dar ieftinirea nu se resimte imediat la pompă. Decizia Grupului celor 7 economii majore (G7) de a elibera rezerve strategice de petrol a dus la o reducere a prețurilor pe piețele europene cu până la 4%.

Pe 14 octombrie, plafonarea adaosului la motorină a fost blocată în Parlament. Adaosul, limitat și pentru rafinării.

Ministerul Finanțelor a anunțat pe 30 septembrie că reducerea accizei la motorină va fi menținută până pe 15 octombrie. Ulterior, a prelungit decizia până pe 31 octombrie 2026. Concret, este vorba despre o reducere de 25% a accizei.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, sâmbătă, 17 octombrie 2026

Cel mai mic preț pentru benzina standard din România este astăzi de 9,89 lei/l, față de 10,05 lei/l, cost care se menținea de luni (o ieftinire cu 0,16 lei), și se găsește la stația PRV Petrolium din Reghin, strada Pandurilor nr. 156, județul Mureș.

Cea mai ieftină motorină din țară costă 10,69 lei/l, de la 10,75 lei/l, preț menținut de luni (o scădere cu 0,06 lei), și este tot la stația PRV Petrolium din Reghin, strada Pandurilor nr. 156, județul Mureș.