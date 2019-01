Mesajul transmis de președintele Klaus Iohannis de Ziua Holocaustului

Klaus Iohannis a transmis că „astăzi, onorăm victimele Holocaustului prin reafirmarea angajamentului nostru de a lupta împotriva antisemitismului, a rasismului şi a xenofobiei”. Mesajul a fost însoțit de haştag-ul #WeRemember („Ne amintim”).

Today, we honour the victims of Holocaust by reaffirming our commitment to fight anti-Semitism, racism and xenophobia. #WeRemember pic.twitter.com/66w05gCDnd

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) 27 ianuarie 2019