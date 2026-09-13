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Doi miliardari crypto au donat 97.400.000 de dolari unui partid britanic în 48 de ore. Cine sunt Ben Delo și Christopher Harborne

Ana Tet
Ana Tet
Jurnalist
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Doi miliardari crypto au donat 97.000.000 de dolari unui partid britanic în 48 de ore. Cine sunt Ben Delo și Christopher Harborne. Sursă foto: Facebook
Doi miliardari crypto au donat 97.000.000 de dolari unui partid britanic în 48 de ore. Cine sunt Ben Delo și Christopher Harborne. Sursă foto: Facebook
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Doi miliardari care și-au construit averile în jurul criptomonedelor au donat, în mai puțin de 48 de ore, 72 de milioane de lire sterline, echivalentul a aproximativ 97 de milioane de dolari, partidului britanic Reform UK, condus de Nigel Farage. Ben Delo și Christopher Harborne au oferit fiecare câte 36 de milioane de lire sterline, două donații de o amploare fără precedent în politica britanică, scrie Reuters.

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Dincolo de suma uriașă, povestea celor doi donatori este la fel de interesantă. Delo este matematician și cofondator al platformei crypto BitMEX, a devenit unul dintre cei mai bogați tineri britanici și a fost grațiat de Donald Trump după o condamnare în SUA. Harborne este un om de afaceri britanico-thailandez, investitor timpuriu în criptomonede, cu afaceri și în aviație și participații importante în industria activelor digitale.

Ben Delo a făcut avere după ce a fondat BitMEX

Ben Delo are 42 de ani și este unul dintre cei trei fondatori ai BitMEX, platformă de tranzacționare a derivatelor crypto lansată în 2014 alături de Arthur Hayes și Samuel Reed. Înainte să intre în lumea criptomonedelor, Delo a studiat matematica la Universitatea Oxford și a lucrat în tehnologie și finanțe. A fost inginer software la IBM, iar ulterior a lucrat la sisteme de tranzacționare de mare viteză, inclusiv la JPMorgan. Ascensiunea BitMEX l-a făcut extrem de bogat. Presa britanică îl prezenta încă din 2018 drept unul dintre cei mai tineri miliardari self-made din Marea Britanie. The Times estimează în prezent averea sa la aproximativ un miliard de lire sterline.

Ben Delo, cofondator al platformei crypto BitMEX, a donat peste 48 de milioane de dolari partidului Reform UK. Sursă foto: Facebook
Ben Delo, cofondator al platformei crypto BitMEX, a donat peste 48 de milioane de dolari partidului Reform UK. Sursă foto: Facebook

Drumul lui Delo nu a fost însă lipsit de probleme cu legea. În 2022, el și alți cofondatori ai BitMEX și-au recunoscut vinovăția în Statele Unite pentru încălcarea legislației privind secretul bancar, într-un dosar legat de lipsa unor măsuri adecvate împotriva spălării banilor. Delo a fost condamnat la probațiune, iar BitMEX a ajuns ulterior să plătească o amendă de 100 de milioane de dolari. În martie 2025, Donald Trump i-a grațiat pe cofondatorii companiei, scrie Reuters. Delo s-a întors recent în Marea Britanie după o perioadă în care a locuit în Hong Kong.

A calculat donația la un milion de lire pentru fiecare lună până la alegeri

Cele 36 de milioane de lire sterline oferite acum de Ben Delo, adică aproximativ 48,7 milioane de dolari, nu reprezintă o cifră aleasă întâmplător. Miliardarul a calculat suma astfel încât Reform UK să primească, în esență, câte un milion de lire pentru fiecare lună rămasă până în august 2029, ultima dată la care ar putea fi organizate următoarele alegeri generale din Marea Britanie. În loc să plătească banii lunar, Delo a decis să ofere întreaga sumă în avans.

El a explicat că vrea ca partidul să petreacă mai puțin timp încercând să strângă fonduri și mai mult timp pregătindu-se pentru o eventuală guvernare. De asemenea, Delo a spus că își dorește o competiție mai echilibrată cu marile partide britanice. Donația nu este prima făcută de el. Reuters relata la începutul lunii septembrie că Delo oferise deja milioane de lire partidului în cursul acestui an.

Cine este Christopher Harborne, al doilea miliardar care a pus 36 de milioane de lire sterline

La numai o zi după anunțul lui Ben Delo, Christopher Harborne a anunțat că pune pe masă exact aceeași sumă: 36 de milioane de lire sterline, adică tot 48,7 milioane de dolari. Harborne este un om de afaceri și investitor britanico-thailandez care a trăit mulți ani în Thailanda. Are și cetățenie thailandeză și este cunoscut acolo sub numele Chakrit Sakunkrit. A studiat la Cambridge și și-a început cariera în consultanță, la McKinsey, lucrând ulterior și pentru companii precum PepsiCo. La sfârșitul anilor '90 și începutul anilor 2000 a început să-și construiască propriile afaceri și investiții.

Christopher Harborne, investitor britanico-thailandez cu afaceri în crypto și aviație, a oferit la rândul său 36 de milioane de lire sterline partidului condus de Nigel Farage. Sursă foto: Facebook
Christopher Harborne, investitor britanico-thailandez cu afaceri în crypto și aviație, a oferit la rândul său 36 de milioane de lire sterline partidului condus de Nigel Farage. Sursă foto: Facebook

O parte importantă a averii sale provine din criptomonede. Potrivit The Guardian, Harborne deține o participație de aproximativ 12% la Tether, compania din spatele USDT, una dintre cele mai utilizate monede digitale stabile din lume. El are și o participație la Bitfinex, platformă de tranzacționare crypto asociată Tether. Averea lui nu se rezumă însă la crypto.

Harborne este pasionat de aviație și a fondat AML Global, companie specializată în furnizarea de combustibil pentru aeronave. Firma a dezvoltat o rețea internațională de alimentare în peste 1.200 de locații, potrivit informațiilor prezentate de avocații omului de afaceri. El are investiții și în industria tehnologică și de apărare.

Christopher Harborne era deja unul dintre cei mai mari finanțatori ai lui Nigel Farage

Harborne nu este un nou venit în finanțarea politică britanică. A donat în trecut Partidului Conservator, Brexit Party și, ulterior, Reform UK. În ultimii ani a devenit unul dintre cei mai importanți finanțatori ai formațiunii conduse de Nigel Farage. El spune că sprijină Reform UK pentru că este convins că politicile partidului ar putea atrage mai multe investiții în Marea Britanie, ar consolida economia și ar produce venituri suplimentare pentru sănătate, educație și alte servicii publice.

Nigel Farage participă la Conferința anuală Reform UK, în Birmingham, Regatul Unit, pe 05 septembrie 2026. Sursă foto: Profimedia Images
Nigel Farage participă la Conferința anuală Reform UK, în Birmingham, Regatul Unit, pe 05 septembrie 2026. Sursă foto: Profimedia Images

Harborne afirmă că nu așteaptă nimic în schimbul donațiilor sale. După ce a văzut donația de 36 de milioane de lire făcută de Delo, a decis să ofere aceeași sumă.

97 de milioane de dolari au ajuns la același partid în mai puțin de două zile

Cele două donații au ridicat suma totală la 72 de milioane de lire sterline, aproximativ 97,4 de milioane de dolari. Fiecare contribuție, de câte 36 de milioane de lire sterline, adică 48,7 milioane de dolari, se află la nivelul recordului pentru cea mai mare donație făcută unui partid politic britanic. Împreună, banii oferiți de Ben Delo și Christopher Harborne depășesc suma totală primită de toate partidele politice britanice pe parcursul întregului an 2025. Atunci, donațiile însumaseră 64,8 milioane de lire sterline, potrivit datelor Comisiei Electorale citate de Associated Press.

Banii ajung la Reform UK în timp ce finanțarea partidului este analizată atent de autoritățile britanice. Poliția Metropolitană a deschis o anchetă după acuzații privind posibile contribuții din străinătate, în urma unei investigații sub acoperire Channel 4. Reform UK neagă că ar fi încălcat legislația și spune că va coopera cu autoritățile.

Nigel Farage este verificat separat de organismul parlamentar responsabil de standarde în legătură cu un cadou de 5 milioane de lire sterline primit anterior de la Christopher Harborne și despre care există întrebări privind modul în care a fost declarat, dar Farage respinge acuzațiile și susține că banii au reprezentat un cadou personal, fără legătură cu activitatea sa politică.

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Tags: Marea Britanie BREXIT
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