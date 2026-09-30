Sharmeena Begum, 27 de ani, cunoscută drept „mireasa ISIS” și considerată moartă de un deceniu, a fost arestată în Siria, fiind suspectată de legături cu atacul terorist de la marșul Pride din Berlin, relatează Daily Mail.

O descoperire șocantă a ieșit la iveală în urma investigațiilor privind atacul terorist comis în iulie 2026 la marșul Pride din Berlin.

Autoritățile germane au reușit să o localizeze și să o aresteze pe Sharmeena Begum, o britanică de 27 de ani, cunoscută drept „mireasa ISIS”, considerată moartă timp de un deceniu.

Sharmeena Begum a dispărut din Londra în decembrie 2014, când avea doar 15 ani. Ea a fugit în Siria și s-a alăturat grupării teroriste ISIS.

Ulterior, trei colege de la Bethnal Green Academy - Shamima Begum, Amira Abase și Kadiza Sultana - au urmat-o, fiind convinse de Sharmeena să i se alăture. Deși Sharmeena și Shamima împărtășesc același nume de familie, ele nu sunt rude.

Anchetatorii din Germania au descoperit recent că Sharmeena a fost în contact cu Abdul Ballout, atacatorul care a intrat cu o dubă în mulțime la Berlin și a rănit 29 de persoane, dintre care una a murit. Ballout a atacat, ulterior, cu o macetă, înainte de a fi împușcat de lunetiștii poliției.

În urma investigațiilor, s-a descoperit că acesta i-a trimis un videoclip Sharmeenei, în care își declara loialitatea față de ISIS. Aceasta, la rândul său, ar fi transmis materialul unui propagandist al grupării teroriste, care intenționa să-l publice după atac.

Telefonul lui Ballout a oferit indicii cruciale. Numărul Sharmeenei a fost urmărit de o agenție de informații occidentale până la o ascunzătoare din Siria, unde aceasta a fost arestată.

„Credeam că a murit în Siria. Mă bucur că este în viață, dar nimeni nu mi-a spus nimic despre ea timp de atâția ani”, a declarat tatăl ei, Mohammed Nizam Uddin, pentru Daily Mail.

Emoționat, bărbatul a adăugat: „Nu pot face nimic. Totul este în mâinile lui Dumnezeu”.

Sharmeena ar putea fi judecată în Siria pentru terorism, o infracțiune care ar putea atrage pedeapsa capitală.

Președintele sirian Ahmed Sharaa, cunoscut pentru politica dură împotriva membrilor ISIS, va decide soarta acesteia.

Totuși, o extrădare în Germania rămâne o posibilitate, având în vedere legătura sa cu Ballout.

Autoritățile germane ar putea să o judece pentru implicarea indirectă în atacul de la Berlin.

Conform expertului în securitate Peter Neumann de la King's College London, legătura dintre Sharmeena și Ballout evidențiază persistența rețelelor teroriste.

Faptul că cineva care a plecat din Marea Britanie acum mai bine de zece ani este încă activ în rândurile ISIS și în contact cu atacatori din Europa arată cât de greu este să dezmembrezi aceste rețele.

În trecut, Sharmeena a fost privată de cetățenia britanică, la fel ca Shamima Begum, o altă „mireasă ISIS” care trăiește fără cetățenie într-o tabără din Siria.

Spre deosebire de Shamima, care a încercat să se distanțeze de ISIS, Sharmeena nu și-a exprimat regretele față de trecutul său.

Daily Mail susține că ea a avut un rol activ în organizație, fiind considerată „extremă” chiar și după standardele ISIS.

Dintre cele patru eleve care au fugit din Marea Britanie, două - Kadiza Sultana și Amira Abase - sunt considerate decedate.