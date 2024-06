În zonă au fost trimise echipe de la jandarmerie, pompieri și serviciul de ambulanță. Pilotul și copilotul și cei 20 de turiști au fost evacuați în siguranță. Balonul, blocat pe stânci, a fost scos de pompieri.

„Am decolat din regiunea Paşabağı. Am vizitat ruinele Çavuşin, Muzeul în aer liber Zelve și am încheiat turul nostru în Valea Iubirii. În acel moment, s-a pornit vântul și am aterizat de urgență, lovindu-ne de stânci și rămânând blocați între ele. Niciunul dintre turiștii noștri nu a fost rănit”, a spus pilotul Caner Uzun.

Capadocia se află în estul Anatoliei, centrul Turciei. Relieful constă dintr-un platou înalt de peste 1.000 e metri altitudine, care este străpuns de vârfuri vulcanice.

