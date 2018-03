Moțiunea simplă ”Educaţi România, nu o pesedizaţi!” a fost dezbătută, luni, în plenul Camerei Deputaților, votul final urmând să fie dat miercuri. Liberalii solicită demiterea ministrului Valentin Popa și îi reproșează ministrului întârzierile la plata salariillor și lipsa banilor care poate duce la demisii, comasări și închideri de școli. Ministrul a răspuns acuzațiilor, afirmând că moțiunea este ”simplistă” și cuprinde etichetări”, fără argumente.



UPDATE ora 17.40 Ministrul Educaţiei, Valentin Popa, spune că moţiunea pe Educaţie iniţiată de liberali este „simplistă”, cuprinde „atacuri şi etichetări”, iar lipsa argumentelor este suplinită prin violenţă de limbaj.

„Am fost surprins să citesc o moţiune simplistă, cuprinzând atacuri şi etichetări la adresa sistemului de învăţământ şi la adresa conducerii acestuia. Absenţa argumentelor analitice este suplinită prin violenţă de limbaj, una improprie educaţiei, şi prin politicianism. Ţinta autorilor moţiunii nu este rezolvarea problemelor din învăţământ, ci identificarea cu orice preţ a unor situaţii particulare care, generalizate, pripit şi forţat, să poată deveni reproşuri la adresa modului în care actuala guvernare PSD-ALDE abordează învăţământul. Această ţintă este exprimată prin chiar tendenţiosul titlu al moţiunii: ‘Educaţi România, nu o pesedizaţi’ ”, a declarat ministrul Educaţiei, în plenul Camerei Deputaților.

El a menţionat că autorii textului nu operează cu date şi informaţii verificate, ci doar cu supoziţii luate din retorica anti-pesedistă. „Nu am văzut o analiză pertinentă, ci doar acuzaţii luate la întâmplare prin aşa-zise semnale culese din sistemul de învăţământ, până la speculaţii contradictorii. Sursa tuturor aspectelor presupus negative ar fi în concepţia autorilor moţiunii: PSD. După părerea mea, Educaţia este chiar modul prin care putem depăşi nivelul cel mai de jos al retoricii politicianiste, propunând argumente valabile şi soluţii adecvate”, a susţinut Popa.

„Să dăm la o parte speculaţiile politicianiste şi să inventariem împreună problemele reale ale învăţământului asupra cărora trebuie să ne aplecăm”, a mai spus ministrul.

Turcescu: „Năstase, Pop şi Popa – nu e vreun trio formidabil -, e o tripletă în faţa căreia ajungi să scuipi în sân

Deputatul PMP Robert Turcescu a declarat că Pavel Năstase, Liviu Pop şi Valentin Popa sunt cei trei miniştri care s-au perindat în doar un an la conducerea Ministerului Educaţiei şi care nu au făcut nimic din programul de guvernare.

„Năstase, Pop şi Popa – nu e vreun trio formidabil -, e o tripletă în faţa căreia ajungi să scuipi în sân când te gândeşti că toţi trei s-au perindat în doar un an de zile la conducerea Ministerului Educaţiei şi abia ce am păşit în anul 2 al guvernării PSD, ferească sfântul să o ţină în ritmul ăsta, că la aşa rotaţie a cadrelor tare mi-e teamă că după Pop şi Popa urmează unul sau mai mulţi protopopi la conducerea pe ultimul drum a rămăşiţelor educaţiei naţionale. Ce au făcut Năstase, Pop şi Popa? Nimic din programul de guvernare pasat cu copy paste de la unul la altul ca un cartof fierbinte pe care numai minţile încinse în campanie electorală l-ar fi putut coace. Aţi promis manuale, salarii, construcţii de şcoli şi grădiniţe, marea cu sarea pentru învăţământul românesc. De un an de zile schimbaţi miniştri şi măcelăriţi ce a mai rămas de măcelărit din legea educaţiei. Brambureala din vremea Abramburicăi pare azi o dulce amintire când ne uităm că Năstase, Pop şi Popa nici de o brambureală nu sunt în stare, măcar să vină cu o idee, bună – proastă, o idee să fie”, a afirmat Turcescu, la dezbaterea moţiunii simple pe Educaţie, în plenul Camerei Deputaţilor.

PSD: Zece dintre semnatarii moţiunii simple pe Educaţie au susţinut în anul 2010 tăierea cu 25% a salariilor personalului din învăţământ

Deputatul PSD Mihaela Huncă a declarat, că zece dintre semnatarii moţiunii simple pe Educaţie au susţinut în anul 2010 tăierea cu 25% a salariilor personalului din învăţământ.

„Am citit cu mare atenţie moţiunea simplă pe Educaţie şi am constatat că în lista de susţinere se află zece semnatari care, din punct de vedere moral, nu ar fi trebuit să se afle pe acest document. Sunt zece semnatari care s-au aflat în această sală în anul 2010 şi au susţinut prin votul şi atitudinea lor politică tăierea cu 25% a salariilor personalului din învăţământ decisă în timpul guvernării Boc. Mai grav decât atât mi se pare faptul că una dintre aceste semnături aparţine chiar liderului grupului PNL, care deschide lista semnatarilor. Mie îmi vine greu să înţeleg această piruetă politică, îmi vine greu să înţeleg cum cei zece PDL-işti care au votat tăierea salariilor profesorilor vin astăzi să reproşeze unui Guvern PSD, care tocmai a majorat salariile dascălilor cu 20%, că ‘salarizarea total nestimulativă şi bătaia de joc la adresa cadrelor didactice pun adeseori presiune pe umerii acelor oameni care ar trebui să formeze caracterele viitorului'”, a spus Huncă, în plenul Camerei Deputaţilor, la dezbaterea moţiunii simple pe Educaţie depuse de PNL.

În opinia ei, ce au făcut politicienii când au tăiat salariile tuturor bugetarilor „nu se uită” chiar dacă şi-au „schimbat sigla de partid”.

„Există un ministru în Guvernul României care sacrifică pe altarul ordinelor politice soarta copiilor noştri. PNL depune astăzi o moţiune simplă pe Educaţie, un semnal clar că lista miniştrilor care dăunează grav României trebuie completată cu ministrul Valentin Popa, ministrul care închide şcoli în Anul Centenarului, abandonează copii în sărăcie şi analfabetism şi umileşte dascăli. Bilanţul conducerii PSD – ALDE în domeniul Educaţiei constă în şcoli închise în Anul Centenarului, inspectori demişi prin fax pentru că nu corespundeau ordinelor de partid, probe de examene în afara legii, abandon şcolar în creştere, şcoli care nu îi învaţă pe tineri meserii, iar diplomele sunt departe de a certifica competenţe. PNL trage în felul acesta un semnal de alarmă asupra unui ministru care trebuie demis de urgenţă din Cabinetul Dăncilă până nu este prea târziu”, a afirmat, miercuri, în plen, la depunerea moţiunii, liderul grupului PNL de la Camera Deputaţilor, Raluca Turcan.

Ministerul Educaţiei nu trebuie transformat într-un centru social în care să fie angajată clientela de partid, menţionează textul.

„Este simplu de observat că viitorul României este într-un real pericol. Guvernul PSD – ALDE este incapabil să sprijine şcoala românească şi să formeze resurse umane de calitate pentru o economie prosperă în viitor. Ministerul Educaţiei nu trebuie transformat într-un centru social în care să fie angajată clientela de partid. Posturile de secretari de stat şi consilieri, inspectori, directori şi profesori trebuie ocupate de buni profesionişti şi oameni dedicaţi meseriei lor. Din acest minister se poate schimba în bine viitorul României! Se poate schimba în bine dacă la vârful lui vor fi oameni foarte bine calificaţi şi care vor înţelege că sunt acolo în slujba elevilor, studenţilor, profesorilor, părinţilor…. în slujba fiecărui cetăţean”, se arată în document.

Liberalii spun că un popor care astăzi se educă, mâine va inova, iar inovarea aduce progres şi progresul generează prosperitate şi o viaţă mai bună pentru toţi.

„Partidul nu poate „fi în toate”. (…) Sunt mii de copii din această ţară cărora li se încalcă un drept fundamental – cel la învăţătură. Am arătat că nu sunt bani pentru toate şcolile, că formarea profesorilor întârzie, că jumătate de generaţie la vârsta majoratului nu are nicio diplomă sau calificare pentru a se putea integra pe piaţa muncii. 50% dintre tinerii ţării sunt lăsaţi pradă sărăciei, nepăsării şi marginalizării sociale”, afirmă iniţiatorii.

PNL mai cere ministrului Educaţiei să aducă garanţii că: nu se vor închide şcoli, nu vor fi comasate clase, nu se va generaliza învăţământul simultan, nu vor fi disponibilizări în sistem (profesori sau personal auxiliar), nu vor mai exista întârzieri la plata salariilor şi că sunt suficiente fonduri până la sfârşitul anului pentru salarii.

Aproape 180.000 de elevi din clasa a VIII-a sunt înscriși să participe la simularea testelor de la Evaluarea Națională 2018, care începe luni. Notele nu vor fi trecute în catalog.

Prezența la testare este însă de mare folos elevilor, ei având ocazia să se familiarizeze cu atmosfera de examen și să-și verifice nivelul de pregătire la acest moment. În unele școli, însă, simularea Evaluării Naționale nu va avea loc. Duminică, FSLI a anunțat că în 1.100 de școli, simularea examenului va fi boicotată, iar profesorii nu vor intra în clase să împartă subiectele și să supravegheze elevii.