Mărturia unui marinar de pe nava ABLE, incendiată în Marea Neagră: „Cred că rușii au aruncat asupra noastră o bombă din adâncul mării”

Un marinar de pe nava ABLE, care a fost cuprinsă de flăcări după atacul din Marea Neagră, susține că vasul nu ar fi fost lovit de o dronă aeriană, ci de o rachetă lansată din adâncul mării. Echipajul, format din 18 persoane, a fost salvat și transportat la Varna, potrivit BNT News.

Două nave comerciale au fost atacate în zona economică exclusivă a Bulgariei, în Marea Neagră, provocând un incident fără precedent în apropierea Capului Sf. Atanas, la aproximativ 80 de mile marine de țărm. Una dintre nave, ALFA WATAN, sub pavilion Togo, s-a scufundat, iar cealaltă, ABLE, sub pavilion Palau, a fost cuprinsă de flăcări. 18 marinari au fost salvați de un feribot bulgăresc.

Salvarea echipajului

Operațiunea de salvare a echipajelor a fost coordonată de autoritățile bulgare, iar marinarii au fost duși în siguranță la Varna. Doi dintre ei, grav răniți, au fost transportați de urgență pentru îngrijiri medicale. Nava ABLE avea la bord 18 membri ai echipajului, dintre care 11 erau cetățeni turci și 7 indieni. Mai multe persoane au primit tratament medical pe feribotul care i-a salvat.

Conform declarațiilor unui marinar turc, nava ABLE, care transporta grâu ucrainean spre sud, ar fi fost lovită de o rachetă lansată de un submarin. „Sunt din Turcia. Cred că rușii au aruncat asupra noastră o bombă din adâncul mării, a izbucnit un incendiu. Nu era o dronă, era sub apă. Cred că era rusească pentru că transportam marfă ucraineană”, a declarat marinarul.

Atacul asupra ALFA WATAN

În cazul navei ALFA WATAN, aceasta a suferit avarii structurale majore și s-a scufundat. Încă nu există informații oficiale despre starea echipajului, iar încărcătura transportată rămâne necunoscută. Atacul a avut loc în jurul orei 3 dimineața, conform prim-ministrului Bulgariei.

Originea atacurilor rămâne neclară

Autoritățile bulgare au confirmat că navele au fost vizate de drone maritime și aeriene, dar originea acestora nu a fost încă stabilită. Este pentru prima dată când astfel de atacuri sunt raportate în zona economică exclusivă a Bulgariei. Investigațiile sunt în desfășurare pentru a determina circumstanțele exacte ale incidentului.

Marea Neagră, tot mai vulnerabilă în fața atacurilor

Aceste atacuri vin într-un moment de tensiuni sporite în regiunea Mării Negre, unde rutele comerciale sunt esențiale pentru transportul de mărfuri, inclusiv cereale din Ucraina. Incidentul ridică temeri cu privire la securitatea maritimă în această zonă strategică.