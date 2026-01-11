Nicolas Maduro, mesaj din închisoarea americană: „Nu fiți triști. Suntem luptători”

„Suntem bine. Suntem luptători”. Acesta este mesajul transmis de Nicolas Maduro din închisoarea din Statele Unite, potrivit unei înregistrări video publicate sâmbătă de partidul de guvernământ din Venezuela. Conform Le Figaro, declarația a fost făcută publică de fiul său, Nicolas Maduro Guerra, care a precizat că tatăl său le-a cerut avocaților să transmită susținătorilor să nu fie triști.

Maduro Guerra a fost filmat în timpul unei reuniuni a PSUV (Partidul Socialist Unit din Venezuela), desfășurată la Caracas, unde a redat mesajul tatălui său aflat în detenție.

Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, Prima Doamnă a Venezuelei, sunt acuzați, printre altele, de trafic de droguri. Cei doi au pledat nevinovați luni, la prezentarea lor în fața justiției americane.

După audiere, ambii au fost încarcerați în Statele Unite, unde vor rămâne în detenție până la următoarea audiere programată pentru 17 martie.

Mobilizare la Caracas: „Îl vom salva”

În Venezuela, televiziunea publică a difuzat imagini cu Delcy Rodríguez, președinta interimară a țării, aflată în vizită la un târg agricol din Petare, un cartier simbolic din Caracas.

În zonă a avut loc și o manifestație de mici dimensiuni în sprijinul lui Nicolas Maduro.

„Nu ne vom odihni niciun minut până nu îl vom recupera pe președinte. Îl vom salva, desigur că da”, a declarat Delcy Rodríguez.

În același context, Donald Trump a afirmat că a „anulat” un nou atac american asupra Venezuelei, invocând „cooperarea” autorităților de la Caracas. Potrivit acestuia, Washingtonul intenționează să „dicteze” toate deciziile viitoare. Delcy Rodríguez a respins aceste afirmații, declarând că Venezuela nu este „nici subordonată, nici supusă” Statelor Unite.

Departamentului de Stat le-a cerut americanilor să nu călătorească în Venezuela

Sâmbătă, Departamentul de Stat al Statelor Unite le-a cerut tuturor cetățenilor americani să nu călătorească în Venezuela și celor aflați deja în țară să o părăsească imediat, invocând o situație de securitate considerată „instabilă”.

Autoritățile americane au menționat prezența unor „grupuri de miliții armate, cunoscute sub numele de colectivos”, care ar instala baraje rutiere și ar controla vehiculele în căutarea unor dovezi de cetățenie americană sau de sprijin pentru Statele Unite.

Operațiune militară fără precedent în America Latină

În dimineața zilei de 3 ianuarie 2026, Statele Unite au lansat o operațiune militară de amploare împotriva Venezuelei. Mai multe explozii au zguduit capitala Caracas, pe fondul unui atac aviatic coordonat și a intervenției forțelor speciale americane. În urma acestei operațiuni, Donald Trump a anunțat că Maduro și Cilia Flores au fost capturați de unitatea de elită Delta Force și duși în SUA.

Caracas și alte regiuni au fost lovite, iar guvernul venezuelean a declarat stare de urgență, acuzând SUA de „agresiune militară” și îndemnând populația la rezistență.

Rechizitoriul împotriva lui Maduro, aflat pe rolul tribunalului din New York încă din 2020, susține că acesta a condus o rețea de trafic de droguri cunoscută drept „Cartel de los Soles”.