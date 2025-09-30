Nicușor Dan a explicat în ce condiții vor putea fi doborâte dronele rusești care intră pe teritoriul României

În contextul războiului din Ucraina, mai multe drone rusești au intrat pe teritoriul României. Mai mult decât atât, bucăți din dronele lansate de Rusia în Ucraina, la granița cu România, au căzut adesea pe teritoriul țării noastre.

Dacă până acum dronele intrate în țara noastră nu au fost doborâte, în prezent există cadrul legal ca forțele armate să intervină. Președintele a explicat că România are acum un cadru legal actualizat pentru gestionarea amenințărilor aeriene. Acesta include capabilități de observare și interceptare a obiectelor neidentificate.

„Tehnic, înseamnă capabilități militare care mai întâi să observe, cu un timp rezonabil înainte – asta înseamnă radare, grosier vorbind – și capabilități de doborâre a celor care intră pe teritoriul național”, a explicat Nicușor Dan, la TV.

Care este protocolul de intervenție în cazul dronelor care vor intra pe teritoriul României

Noul protocol stabilește clar cine are autoritatea de a acționa în diferite scenarii:

Pentru drone: comandantul unității locale

Pentru rachete: șeful Statului Major

Pentru avioane militare cu pilot: șeful Statului Major

Pentru avioane civile cu pilot: Ministerul Apărării

Ce se întâmplă în cazul avioanelor rusești cu pilot dacă intră în spațiul aerian al României

Nicușor Dan a subliniat necesitatea unei abordări prudente în cazul avioanelor cu pilot. El a apreciat reacția NATO în incidentul recent din spațiul aerian baltic, considerând-o „corectă, prudentă, pentru a nu escalada”.

„Ca instinct, prefer să fiu mai prudent. Nu aș vrea să introducem mici noțiuni de panică pentru cetățenii din România”, a adăugat președintele.

Nicușor Dan a avertizat că Rusia încearcă să provoace neliniște și neîncredere în societățile occidentale. El a îndemnat la calm, asigurând că țările NATO au mijloacele necesare pentru a se apăra.

„Cetățenii trebuie să fie liniștiți că nu se vor întâmpla lucruri deosebite în următoarea perioadă”, a concluzionat Dan, subliniind totuși importanța continuării pregătirii și echipării armatelor NATO pentru viitor.

La rândul său, Ionuț Moșteanu a explicat recent că România este pregătită să intervină în cazul în care spațiul aerian al țării va fi încălcat de avioanele rusești.

Măsurile NATO după încălcările spațiului aerian de avioane de vânătoare rusești

Avioanele de luptă rusești au încălcat în mod repetat spațiul aerian al țărilor NATO, în ultima perioadă, ceea ce a generat îngrijorare și dezbateri intense cu privire la modul de reacție al Alianței Nord-Atlantice.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a avertizat că „Rusia testează din ce în ce mai des și mai dur granițele NATO”, iar incidentele recente indică o escaladare a provocărilor militare ruse.

Pe fondul acestor tensiuni și al faptului că spațiul aerian al Estoniei a fost încălcat de un avion de vânătoare rusesc, NATO a început să întărească poziția defensivă pe flancul estic. Misiunea Eastern Sentry este menită să consolideze apărarea aeriană și postura de descurajare împotriva provocărilor Rusiei.

Măsurile-cheie luate și discutate de NATO includ:

Activarea consultărilor conform articolului 4 al Tratatului NATO pentru coordonare și reacție comună.

Interceptarea și escortarea aeronavelor rusești în afara spațiului aerian aliat.

Considerarea doborârii aeronavelor rusești care încalcă limita aeriană, pentru a transmite un mesaj clar de descurajare.

Aplicarea măsurilor diplomatico-militare alternative înainte de escaladarea conflictului, cum ar fi forțarea aeronavelor să părăsească zona fără a fi doborâte.

Consolidarea prezenței militare și a capabilităților militare defensive pe flancul estic.

Monitorizarea și contracararea tot mai frecventă a incursiunilor și spionajului efectuat prin drone.

Dezbateri interne privind echilibrul între reacția militară strictă și evitarea escaladării conflictului.

Articolul 4 al Tratatului NATO, activat de mai multe ori în ultimele săptămâni din cauza dronelor rusești

NATO a activat de două ori în septembrie 2025 articolul 4 al Tratatului nord-atlantic, care obligă statele membre să se consulte reciproc în caz de amenințare la integritatea teritorială.

Estonia a reclamat, pe 19 septembrie, încălcarea timp de 12 minute a spațiului său aerian de către trei avioane rusești MiG-31, iar o aeronavă de recunoaștere rusă a survolat recent o fregată germană în Marea Baltică. De asemenea, drone rusești sau necunoscute au penetrat spațiul aerian al Poloniei, României și Danemarcei.

În cadrul coaliției guvernamentale germane există opinii divergente cu privire la reacția NATO. Unii oficiali militari și politici susțin măsuri ferme, inclusiv doborârea avioanelor care violează spațiul aerian al Alianței.

Expertul CDU Jürgen Hardt a declarat că „doar un mesaj clar către Rusia că orice încălcare militară a frontierei va atrage un răspuns cu mijloace militare, până la doborârea avioanelor de luptă rusești deasupra teritoriului NATO, va avea efect”.

De câte ori au căzut drone sau bucăți de drone rusești pe teritoriul României, doar în 2025

În anul 2025, conform datelor oficiale ale Ministerului Apărării Naționale (MApN) au fost 10 situații în care drone sau bucăți din drone rusești au căzut pe teritoriul României. Aceste incidente au fost înregistrate în contextul războiului din Ucraina, în care dronele utilizate de Rusia au fost implicate în numeroase atacuri anti-infrastructură în zonele din apropierea granițelor României.

MApN precizează că, în peste jumătate dintre atacurile cu drone lângă granițele României, resturi ale acestora au ajuns pe teritoriul național, în special în zona Deltei Dunării, județul Tulcea, dar și în județele Galați și Brăila. Drona rusească detectată de avioane F-16 în zona Chilia Veche a fost un astfel de caz, în care populația a fost avertizată prin sistemul RO-Alert.

De la începutul războiului din Ucraina în februarie 2022, au fost 52 de atacuri cu drone rusești doar pe teritoriul Ucrainei, iar dintre acestea în 38 de situații, fragmente ale dronelor au căzut pe teritoriul României. Incursiunile dronelor în spațiul aerian românesc reprezintă o amenințare serioasă pentru securitatea națională, iar autoritățile militare analizează fiecare incident pentru a evalua riscurile și a adapta măsurile defensive.

