Olivia Bühler, o psihoterapeută independentă în vârstă de 36 de ani care locuiește împreună cu partenerul său și cei doi copii ai lor, în vârstă de 3 și 4 ani, într-un sat din apropiere de Basel, a dezvăluit despre bugetul său lunar. Deși lucrează doar 45% din normă, Olivia câștigă un venit net lunar mediu de 6.400 de euro, comparabil cu salariul partenerului său, care lucrează în construcții.

Nu s-a căsătorit, ca să nu plătească 8.500 de euro pe an

După ce a absolvit psihologia, Olivia a lucrat în mai multe instituții și, în paralel, și-a finalizat pregătirea ca psihoterapeut. În 2024, a decis să devină independentă și, de atunci, își desfășoară activitatea într-un cabinet comun, unde închiriază un birou pentru 395 de franci pe lună (417 euro), incluzând și locul de parcare.

„Lucrez patru zile pe săptămână, câte patru ore pe zi, iar venitul meu anual este de 74.100 de franci (78.388 de euro). Din această sumă, plătesc lunar aproximativ 530 de franci (560 de euor) către asigurările sociale”, explică ea pentru Beobachter, publicație a trustului Ringier.

Olivia și partenerul său, care lucrează cu un program de 80%, împart echitabil cheltuielile familiale, deși nu sunt căsătoriți. „Din motive fiscale, am decis să nu ne căsătorim, deoarece aceasta ne-ar costa în plus 8000 de franci pe an (aproximativ 8.500 de euro)”, spune ea. Totuși, cei doi și-au asigurat viitorul comun printr-o asigurare de viață, un testament și contribuții reciproce la pilonul III și fondul de pensii.

Fiecare dintre parteneri are responsabilități financiare clare. „Eu plătesc grădinița și primele de asigurare de sănătate pentru mine și copii, iar partenerul meu acoperă dobânda ipotecară și economiile pentru renovarea casei”, explică Olivia pentru Beobachter.

Costurile grădiniței se ridică la 2000 de franci (2.155 de euro) pe lună pentru două zile întregi de îngrijire, dar acestea vor scădea la 1000 de franci (1057 de euro) odată ce copiii vor începe grădinița și vor avea nevoie de supraveghere doar jumătate de zi.

Ipotecă de peste un milion de euro pe casă

Cuplul a achiziționat o casă cu 5,5 camere, construită în anii 80, pentru care au contractat o ipotecă de 1 milion de franci. Olivia a contribuit cu 250.000 de franci (265.000 de euro), o parte provenind dintr-un avans moștenit, iar restul din economiile proprii.

Deși locuința necesită renovări, cei doi țin o evidență strictă a cheltuielilor de reparații. „Anul acesta, am schimbat ferestrele pentru 10.000 de franci (10.600 de euro), sumă pe care am acoperit-o din economiile mele”, spune Olivia.