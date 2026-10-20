Susține Susține

Papa Leon al XIV-lea l-a sunat pe Volodimir Zelenski, după ce Vladimir Putin a refuzat un armistițiu la Oleșkî, unde oamenii blocați între focuri mor de foame

Ion Gaidău
Ion Gaidău
Jurnalist
Comentează
Miting pentru atragerea atenției asupra catastrofei umanitare de la Oleșkî Sursa foto: Profimedia
Miting pentru atragerea atenției asupra catastrofei umanitare de la Oleșkî Sursa foto: Profimedia
Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Papa Leon al XIV-lea a discutat luni la telefon cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a anunțat Vaticanul, la trei zile după conversația dintre Suveranul Pontif și liderul rus Vladimir Putin, relatează AFP.

Cuprins:

„Sfântul Părinte a amintit situaţia gravă din oraşul Oleşkî, în regiunea Herson, şi şi-a evocat cererea unui armistiţiu umanitar pe care i-a prezentat-o preşedintelui Federaţiei Ruse”, a transmis Vaticanul într-un comunicat.

HtmlCode

Papa Leon al XIV-lea se alătură presiunii publice pentru salvarea oamenilor din Oleșkî

„Sanctitatea Sa şi-a exprimat speranţa ca o cooperare între cele două părţi să permită atât o livrare de hrană şi ajutor medical, cât şi o evacuare în siguranţă a populaţiei civile care vrea să fie evacuată”, a adăugat Vaticanul.

Această convorbire a avut loc la două zile după ce Papa Leon al XIV-lea, în vârstă de 71 de ani, a fost externat din Spitalul Gemelli din Roma, unde i s-a extirpat un nodul canceros la un plămân.

Viața sub ocupație rusă, un iad pe care Kremlinul îl atribuie victimelor

În camera de spital, Suveranul Pontif de origine americană l-a sunat vineri pe Vladimir Putin şi i-a cerut un armistiţiu care să permită aprovizionarea şi evacuarea Oleşkî, o localitate ocupată de armata rusă ai cărei ultimi locuitori sunt privaţi de îngrijiri medicale de urgenţă și mor de foame.

După discuția telefonică, Kremlinul a anunţat că Putin i-a urat Papei însănătoşire grabnică și i-a spus că Ucraina agresată militar de Rusia este „responsabilă faţă de situaţia umanitară dificilă” din această localitate situată pe malul stâng al Niprului, vizavi de orașul Herson.

Zelenski i-a comunicat Papei despre escaladarea rusească

La rândul lui, Volodimir Zelenski i-a urat Papei însănătoșire grabnică și s-a declarat recunoscător că „în acest moment dificil pe plan personal, Sanctitatea Sa își amintește de Ucraina și se roagă pentru poporul” ei.

HtmlCode

„L-am informat în detaliu despre situația escaladării rusești și atacurile constante ale Rusiei asupra orașelor și comunităților ucrainene. De asemenea, am discutat despre catastrofa umanitară din Oleșkî, ocupată temporar. Lucrăm pentru a-i ajuta pe oamenii noștri de acolo. Pregătim decizii”, a afirmat șeful statului ucrainean.

„Îi mulțumesc Sanctității Sale pentru sprijin și pentru toate eforturile depuse pentru a obține o pace demnă”, a încheiat Zelenski.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Stiri Rusia Războiul Rusia-Ucraina Stiri Ucraina Vatican Volodimir Zelenski Papa Leon al XIV-lea
Parteneri
Fosta soție a lui Mihai Neșu și-a refăcut viața și mare le-a fost mirarea multora să afle cine e bărbatul celebru la brațul căreia stă acum. Ce s-a aflat i-a lăsat mască pe mulți
Viva.ro
Fosta soție a lui Mihai Neșu și-a refăcut viața și mare le-a fost mirarea multora să afle cine e bărbatul celebru la brațul căreia stă acum. Ce s-a aflat i-a lăsat mască pe mulți
&#039;Fata asta e foarte periculoasă&#039;. Monica Tatoiu aruncă bomba despre Cristela Georgescu. Ce a spus celebra afaceristă despre soția lui Călin Georgescu. Nimeni nu se aștepta la astfel de declarații
Unica.ro
&#039;Fata asta e foarte periculoasă&#039;. Monica Tatoiu aruncă bomba despre Cristela Georgescu. Ce a spus celebra afaceristă despre soția lui Călin Georgescu. Nimeni nu se aștepta la astfel de declarații
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
Gsp.ro
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
Fiul lui Ion Țiriac se distrează pe seama propunerii americanilor: „Aș da milioane să văd asta”
Gsp.ro
Fiul lui Ion Țiriac se distrează pe seama propunerii americanilor: „Aș da milioane să văd asta”
Parteneri
Ultima oră! doliu profund în România. Actorul român a murit fulgerător! Ce destin crâncen! Dar asta nu e tot! Ce s-a putut întâmpla, mesajul apropiaților e cumplit
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! doliu profund în România. Actorul român a murit fulgerător! Ce destin crâncen! Dar asta nu e tot! Ce s-a putut întâmpla, mesajul apropiaților e cumplit
A fost jignită și execrabil criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat șah mat. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și execrabil criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat șah mat. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Tvmania.libertatea.ro
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
ALTE ȘTIRI
Ajutor lemne iarna 2026-2027
Știri România
09:49
320 de lei pe lună ajutor pentru lemne de foc în iarna 2026-2027. Cine primește banii și unde se depun cererile
Natalia suferă de retinoblastom bilateral, o formă rară și agresivă de cancer ocular infantil, și are nevoie de o proteză oculară. Pentru dispozitivul medical, dar și pentru tratamente, fetița de 2,7 ani are nevoie de 8.000 de euro
Știri România
08:00
Natalia suferă de retinoblastom bilateral, o formă rară și agresivă de cancer ocular infantil, și are nevoie de o proteză oculară. Pentru dispozitivul medical, dar și pentru tratamente, fetița de 2,7 ani are nevoie de 8.000 de euro
Parteneri
Strategia prin care Rusia poate îngenunchea NATO fără luptă, demascată de un general român
Adevarul.ro
Strategia prin care Rusia poate îngenunchea NATO fără luptă, demascată de un general român
Joacă Denis Drăguș în FCSB – Rapid? Detalii de ultimă oră despre situația sa medicală. Exclusiv
Fanatik.ro
Joacă Denis Drăguș în FCSB – Rapid? Detalii de ultimă oră despre situația sa medicală. Exclusiv
Câștigurile bursiere din 2026 se impozitează cu 3%, 6% sau 16%. Când se adaugă contribuția de sănătate
Financiarul.ro
Câștigurile bursiere din 2026 se impozitează cu 3%, 6% sau 16%. Când se adaugă contribuția de sănătate
Parteneri
Superliga.ro
Iarba verde de acasă
Superliga.ro
Univ. Craiova - Farul 2-0. 5 to go
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: &quot;Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare&quot;
Viva.ro
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: &quot;Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare&quot;
MONDEN
Raluca Bădulescu și Valerie Lungu, ceartă la Asia Express
Stiri Mondene
09:18
Raluca Bădulescu și Valerie Lungu, scandal monstru la „Asia Express”. Replicile care au încins spiritele în ediția din 19 octombrie
Oana Lis și Viorel Lis la Prima TV | sursa foto: Instagram
Stiri Mondene
09:05
Cum a apărut Viorel Lis într-o emisiune TV după ce a ajuns în scaun cu rotile. Fostul primar al Capitalei are 82 de ani
Parteneri
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.libertatea.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Cine canta, de fapt, melodia &quot;Esti mare dansatoare, ai aur la picioare&quot;, care a innebunit Tik-tokul
Redactia.ro
Cine canta, de fapt, melodia &quot;Esti mare dansatoare, ai aur la picioare&quot;, care a innebunit Tik-tokul
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
Parteneri
Gsp.ro
Scene șocante în Franța! Clădirea istorică a rezistat celor două războaie mondiale, dar a fost incendiată de protestatari
Gsp.ro
Cea mai nouă relație din tenisul românesc: „Să nu îmi puneți microfoane când sunt în lojă la meciurile lui!”
Parteneri
POLITICO: România, pe cale să pună capăt, mâine, unei paralizii politice de cinci luni
Mediafax.ro
POLITICO: România, pe cale să pună capăt, mâine, unei paralizii politice de cinci luni
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Stirilekanald.ro
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Cu00e2t este stimulentul de inseru021bie u00een 2026 u0219i cine beneficiazu0103 de el
Wowbiz.ro
Cu00e2t este stimulentul de inseru021bie u00een 2026 u0219i cine beneficiazu0103 de el
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie
Wowbiz.ro
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie
Leguma cât un bob de strugure, cu gust de castravete și lămâie. Românii o pot cultiva în grădină
Observatornews.ro
Leguma cât un bob de strugure, cu gust de castravete și lămâie. Românii o pot cultiva în grădină
Clipe de coșmar pentru Dinu Maxer! A ajuns de urgență la spital, cu ochiul grav lovit: „Mi-a traumatizat ochiul drept”
Kanald.ro
Clipe de coșmar pentru Dinu Maxer! A ajuns de urgență la spital, cu ochiul grav lovit: „Mi-a traumatizat ochiul drept”
POLITIC
Luca Niculescu
Politică
06:07
Guvernul Luca Niculescu merge astăzi la vot în Parlament. Are nevoie de 233 de voturi pentru a fi învestit
Kelemen Hunor conduce UDMR din 2011. Foto: Hepta
Politică
19 oct.
Kelemen Hunor l-a atenționat pe Luca Niculescu înaintea votului din Parlament: „Are 6 luni de zile fără moțiune de cenzură”
Parteneri
Ce vrea să facă milionarul Giani Canschi cu două proprietăți importante din Iași. Ce planuri are pentru clădirea de pe Lăpușneanu și terenul de la Munca Invalizilor
Ziaruldeiasi.ro
Ce vrea să facă milionarul Giani Canschi cu două proprietăți importante din Iași. Ce planuri are pentru clădirea de pe Lăpușneanu și terenul de la Munca Invalizilor
Andrei Vochin, ironic cu Gigi Becali după meciul FCSB: „Eu, dacă aș fi patron-jucător, aș fi gelos pe Reghecampf!”
Fanatik.ro
Andrei Vochin, ironic cu Gigi Becali după meciul FCSB: „Eu, dacă aș fi patron-jucător, aș fi gelos pe Reghecampf!”
24 de români condamnați pentru infracțiuni grave au fost expulzați din Irlanda. Au fost aduși la București cu un avion închiriat
Spotmedia.ro
24 de români condamnați pentru infracțiuni grave au fost expulzați din Irlanda. Au fost aduși la București cu un avion închiriat
Ultimele știri
Analiză
Știri România
10:00
Ce se va întâmpla în lume după alegerile americane din 3 noiembrie 2026: „Mulți republicani sunt mai favorabili Europei și Ucrainei decât Donald Trump”
Auto
10:30
De ce se circulă pe dreapta în cea mai mare parte a lumii, deși în trecut se mergea pe stânga
Știri Externe
10:22
Tăiată, fiartă, înfometată, pusă în sare și apoi în apă dulce: cum sfidează știința meduza nemuritoare capabilă să întinerească
Stiri Mondene
10:20
Ce a spus Nadia Comăneci despre Nicușor Dan după întâlnirea de la Cotroceni. Detaliul pe care l-a observat la președinte
Citește mai multe
TRENDING
Exclusiv
Politică
07:00
Miniștrii cu probleme de integritate din Cabinetul Luca Niculescu: condamnatul penal, evazionistul, suspectul de plagiat și vitezomanul
Infrastructura
19 oct.
Unul dintre cele mai vechi poduri din fier din lume, aflat la 75 de metri înălțime, a fost restaurat cu 9 milioane de euro din taxele șoferilor
Știri România
19 oct.
Impozitarea locuințelor la valoarea de piață nu se va aplica de la 1 ianuarie 2027 după modificarea jalonului PNRR
Lifestyle
19 oct.
Horoscop 20 octombrie 2026. Peștii au de ales între nesiguranță permanentă sau atitudine constructivă, deschisă la nou
Fettuccini carbonara la restaurantul Panza's, în Saratoga Springs, New York. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images.
Lifestyle
19 oct.
Alimentul ieftin care se prepară în doar câteva minute și i-a cucerit pe români: 7 din 10 oameni îl consumă săptămânal
Monede vechi din aur roman
Lifestyle
19 oct.
Comoară din aur roman găsită de doi arheologi amatori, cu peste 140 de monede vechi de o valoare uriașă
Un grup de protestatari a spart geamurile magazinului Louis Vuitton din Paris, duminică, 18 octombrie. Sursă foto: Profimedia.
Lifestyle
19 oct.
Produsele furate din magazinele de lux în timpul protestelor din Franța au ajuns pe platforma Vinted: „Anunțurile suspecte au fost eliminate”
Orionide 2026 - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
19 oct.
Orionide 2026: când se văd și unde poți observa ploaia de meteori în România
O imagine cu un cuplu care savurează o băutură la o terasă din Paris, lângă Arcul de Triumf, în timpul protestelor violente, a devenit virală. Sursă foto: Captură video/ Facebook /CBS News.
Lifestyle
19 oct.
Imagine virală în timpul protestelor din Paris: în ciuda haosului din jur, un cuplu savurează liniștit o băutură la terasă, lângă Arcul de Triumf
Crenguțe de vișin în borcanul cu murături
Lifestyle
6 oct.
De ce se pun frunze sau crenguţe de vişin la murături - secretul bunicilor
Câtă apă se pune la orez
Lifestyle
10 oct.
Câtă apă se pune la orez pentru a ieși pufos de fiecare dată
Elevi în vacanța de toamnă
Lifestyle
11 oct.
Vacanța de toamnă 2026: când au elevii primele zile libere
O persoană îmbrăcată într-o geacă neagră care se adăpostește sub o umbrelă albastră, ținând-o strâns cu ambele mâini în timpul unei ploi torențiale.
Știri România
07:37
Vremea se schimbă în România spre finalul lunii. ANM a actualizat prognoza meteo pentru perioada 20 octombrie-16 noiembrie 2026
Preot in haine negre , calugar Athos
Știri România
06:45
Un român îmbrăcat în haine de preot, arestat în timp ce mergea spre Muntele Athos
Alexia Blănaru, în timpul calificărilor la Campionatele Mondiale din 2026 de la Rotterdam, 18 octombrie 2026
Știri România
06:26
România a ratat toate finalele la Mondialele de gimnastică, pentru prima dată în istorie. Echipa a terminat pe locul 19
Bogdan Ivan vrea acces interzis pe rețelele sociale pentru copiii sub 14 ani după atacul de la școala din Bistrița. Foto: Hepta
Știri România
19 oct.
Acces interzis pe Facebook, Instagram și TikTok în România pentru copiii sub 14 ani, proiect de lege după atacul de la școala din Bistrița
07 aprilie 2025, SUA, Washington: Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu (stânga) se întâlnește cu președintele american Donald Trump în Biroul Oval de la Casa Albă.
Opinii
06:51
Trump către votanții israelieni: Bibi - unica opțiune!
Nicușor Dan la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est
Opinii
18 oct.
De ce președintele Nicușor Dan nu reformează SIE, o instituție cu rol vital în timpul războiului Rusiei asupra Europei
Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Sorin Grindeanu, Nicușor Dan. Sursa foto: Facebook, Inquam Photos / Octav Ganea
Analiză
Opinii
16 oct.
După guvernarea Bolojan+Fritz susținută parțial de Dan+Grindeanu, începe guvernarea Dan+Grindeanu susținută parțial de Bolojan
reciclare-parc
Opinii
16 oct.
România are infrastructura necesară pentru mai multe ambalaje circulare
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu