Papa Leon al XIV-lea l-a sunat pe Volodimir Zelenski, după ce Vladimir Putin a refuzat un armistițiu la Oleșkî, unde oamenii blocați între focuri mor de foame

Papa Leon al XIV-lea a discutat luni la telefon cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a anunțat Vaticanul, la trei zile după conversația dintre Suveranul Pontif și liderul rus Vladimir Putin, relatează AFP.

„Sfântul Părinte a amintit situaţia gravă din oraşul Oleşkî, în regiunea Herson, şi şi-a evocat cererea unui armistiţiu umanitar pe care i-a prezentat-o preşedintelui Federaţiei Ruse”, a transmis Vaticanul într-un comunicat.

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„Sanctitatea Sa şi-a exprimat speranţa ca o cooperare între cele două părţi să permită atât o livrare de hrană şi ajutor medical, cât şi o evacuare în siguranţă a populaţiei civile care vrea să fie evacuată”, a adăugat Vaticanul.

Această convorbire a avut loc la două zile după ce Papa Leon al XIV-lea, în vârstă de 71 de ani, a fost externat din Spitalul Gemelli din Roma, unde i s-a extirpat un nodul canceros la un plămân.

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După discuția telefonică, Kremlinul a anunţat că Putin i-a urat Papei însănătoşire grabnică și i-a spus că Ucraina agresată militar de Rusia este „responsabilă faţă de situaţia umanitară dificilă” din această localitate situată pe malul stâng al Niprului, vizavi de orașul Herson.

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La rândul lui, Volodimir Zelenski i-a urat Papei însănătoșire grabnică și s-a declarat recunoscător că „în acest moment dificil pe plan personal, Sanctitatea Sa își amintește de Ucraina și se roagă pentru poporul” ei.

„L-am informat în detaliu despre situația escaladării rusești și atacurile constante ale Rusiei asupra orașelor și comunităților ucrainene. De asemenea, am discutat despre catastrofa umanitară din Oleșkî, ocupată temporar. Lucrăm pentru a-i ajuta pe oamenii noștri de acolo. Pregătim decizii”, a afirmat șeful statului ucrainean.