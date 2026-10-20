Papa Leon al XIV-lea l-a sunat pe Volodimir Zelenski, după ce Vladimir Putin a refuzat un armistițiu la Oleșkî, unde oamenii blocați între focuri mor de foame

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Papa Leon al XIV-lea a discutat luni la telefon cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a anunțat Vaticanul, la trei zile după conversația dintre Suveranul Pontif și liderul rus Vladimir Putin, relatează AFP.
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„Sfântul Părinte a amintit situaţia gravă din oraşul Oleşkî, în regiunea Herson, şi şi-a evocat cererea unui armistiţiu umanitar pe care i-a prezentat-o preşedintelui Federaţiei Ruse”, a transmis Vaticanul într-un comunicat.
„Sanctitatea Sa şi-a exprimat speranţa ca o cooperare între cele două părţi să permită atât o livrare de hrană şi ajutor medical, cât şi o evacuare în siguranţă a populaţiei civile care vrea să fie evacuată”, a adăugat Vaticanul.
Această convorbire a avut loc la două zile după ce Papa Leon al XIV-lea, în vârstă de 71 de ani, a fost externat din Spitalul Gemelli din Roma, unde i s-a extirpat un nodul canceros la un plămân.
În camera de spital, Suveranul Pontif de origine americană l-a sunat vineri pe Vladimir Putin şi i-a cerut un armistiţiu care să permită aprovizionarea şi evacuarea Oleşkî, o localitate ocupată de armata rusă ai cărei ultimi locuitori sunt privaţi de îngrijiri medicale de urgenţă și mor de foame.
După discuția telefonică, Kremlinul a anunţat că Putin i-a urat Papei însănătoşire grabnică și i-a spus că Ucraina agresată militar de Rusia este „responsabilă faţă de situaţia umanitară dificilă” din această localitate situată pe malul stâng al Niprului, vizavi de orașul Herson.
La rândul lui, Volodimir Zelenski i-a urat Papei însănătoșire grabnică și s-a declarat recunoscător că „în acest moment dificil pe plan personal, Sanctitatea Sa își amintește de Ucraina și se roagă pentru poporul” ei.
„L-am informat în detaliu despre situația escaladării rusești și atacurile constante ale Rusiei asupra orașelor și comunităților ucrainene. De asemenea, am discutat despre catastrofa umanitară din Oleșkî, ocupată temporar. Lucrăm pentru a-i ajuta pe oamenii noștri de acolo. Pregătim decizii”, a afirmat șeful statului ucrainean.
„Îi mulțumesc Sanctității Sale pentru sprijin și pentru toate eforturile depuse pentru a obține o pace demnă”, a încheiat Zelenski.