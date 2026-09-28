Peste 3.000 de tone de cereale, în special grâu, zac blocate în peste 100 de vagoane în Portul Reni din Ucraina, după ce războiul a dat peste cap transporturile din Marea Neagră. Pentru numai 83 dintre vagoane, taxele de staționare ajunseseră deja la aproximativ 40.500 de dolari, iar costurile continuau să crească, potrivit Agrobiznes. În același timp, Bloomberg avertizează că Marea Neagră a devenit pentru comerțul mondial cu grâu aproape la fel de importantă cum este Strâmtoarea Ormuz pentru petrol.

Peste 100 de vagoane au rămas blocate la Reni

Cerealele au plecat din Republica Moldova și au ajuns pe calea ferată în Portul Reni, unde trebuiau descărcate și transferate pe nave pentru export. Problema este că unele nave nu mai ajung la cheu. Asociația Exportatorilor de Cereale Agrocereale estimează că peste 100 de vagoane ale Căii Ferate din Moldova se află în această situație la Reni. În ele sunt peste 3.000 de tone de marfă, în principal grâu.

Numai două companii membre ale asociației aveau 83 de vagoane blocate de aproape o lună în port, iar pe data de 9 septembrie, taxele de staționare acumulate pentru cele 83 de vagoane ajunseseră la aproximativ 40.500 de dolari. Între timp, factura a continuat să crească.

De ce nu pot fi descărcate cerealele

Exportatorii spun că blocajul nu este provocat de lipsa capacității feroviare până la Reni, ci de ceea ce se întâmplă mai departe. Din cauza riscurilor de securitate din sudul Ucrainei, o parte dintre armatori refuză să mai trimită nave în Portul Reni. Alții își schimbă traseele și aleg alte porturi. Fără navă la cheu, cerealele nu pot fi descărcate din vagoane și încărcate pentru transportul maritim.

În unele cazuri nu există nici o alternativă rapidă care să permită eliberarea vagoanelor și întoarcerea lor în Republica Moldova. Pentru Calea Ferată din Moldova, problema este dublă: vagoanele rămân blocate în Ucraina și nu mai pot fi folosite pentru alte transporturi.

Bloomberg: Marea Neagră a devenit un fel de „Ormuz” pentru grâu

Blocajele din Marea Neagră au împins în sus și costurile. Potrivit reprezentanților Agrocereale, transportul maritim ajunsese de la aproximativ 14 dolari la circa 50 de dolari pe tonă. Pentru comercianții de cereale, diferența este uriașă, pentru că grâul este o marfă tranzacționată cu marje mici, iar transportul poate decide dacă o tranzacție mai este sau nu profitabilă. Criza de la Reni este însă doar o parte dintr-o problemă mult mai mare.

Bloomberg compară rolul Mării Negre în comerțul mondial cu cereale cu cel al Strâmtorii Ormuz pentru piața mondială a petrolului. Rusia și Ucraina asigură împreună peste un sfert din comerțul mondial cu grâu. Cele două țări reprezintă și aproximativ două treimi din comerțul global cu ulei de floarea-soarelui și circa 10% din comerțul cu porumb.

Din iulie, atacurile asupra porturilor, terminalelor de cereale, silozurilor și navelor au redus puternic capacitatea de export din regiune. Problema este cu atât mai mare cu cât volumele transportate pe mare nu pot fi înlocuite rapid cu trenuri sau camioane.

Exporturile Rusiei și Ucrainei s-au redus puternic

Potrivit datelor citate de Bloomberg, exporturile cumulate de grâu ale Rusiei și Ucrainei în perioada iulie-septembrie sunt estimate la aproximativ jumătate din nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Pentru Rusia, Marea Neagră rămâne principala poartă de export pentru cereale.

Pentru Ucraina, dependența este și mai mare. Porturile din zona Odesa gestionau în mod obișnuit aproximativ 90% din exporturile sale de cereale. Ocolirea Mării Negre înseamnă rute mai lungi, capacitate mai mică și costuri mai mari. Rusia încearcă să trimită volume suplimentare prin statele baltice, Marea Caspică și chiar Orientul Îndepărtat, însă transportul feroviar pe mii de kilometri este mai scump decât transportul maritim.

Aproximativ 80 de nave așteaptă în zona porturilor ucrainene de la Dunăre

Presiunea s-a mutat și pe Dunăre. În jurul porturilor ucrainene de la Dunăre s-a format un blocaj de aproximativ 80 de nave, în special de dimensiuni mai mici, potrivit datelor de monitorizare citate de Bloomberg. Traficul este redirecționat dinspre marile terminale maritime spre rutele dunărene, dar infrastructura de aici nu poate prelua toate volumele.

Nici calea ferată nu poate compensa pierderea capacității maritime. Prin punctele feroviare de frontieră ale Ucrainei pot trece aproximativ 180 de vagoane cu cereale pe zi, echivalentul a circa 10.000 de tone, iar pentru volumele transportate în mod normal cu nave maritime, cantitatea este insuficientă.

România devine una dintre rutele alternative

România apare direct în încercările de deblocare a exporturilor. Ucraina încearcă să trimită mai multe cereale prin Portul Constanța, însă și această rută este sub presiune. Nivelul scăzut al Dunării complică transporturile, iar rutele de-a lungul coastelor României și Bulgariei devin tot mai aglomerate.

Cum a ajuns criza „Ormuz” în Marea Neagră și cum poate să scumpească mâncarea

Pentru transporturile din Republica Moldova a fost propusă și o soluție de transbordare la mila maritimă 72 a Dunării. Autoritatea Navală Română și-a dat acordul pentru această variantă, cu respectarea condițiilor de siguranță a navigației, potrivit informațiilor prezentate de reprezentanții sectorului cerealier. Urmează stabilirea detaliilor tehnice împreună cu autoritățile navale din zona Galați.

Egiptul nu a mai primit cereale din Marea Neagră de aproximativ o lună

Efectele blocajului se văd deja la mii de kilometri distanță. Bloomberg arată că Egiptul, unul dintre cei mai mari importatori de grâu din lume, nu primise cereale din Marea Neagră de aproximativ o lună la momentul documentării materialului. Alți cumpărători încearcă să găsească grâu în Franța, statele baltice, România, Argentina, India sau Australia.

O companie din Vietnam care cumpărase patru transporturi de grâu din regiunea Mării Negre a reușit să înlocuiască două dintre ele cu grâu din Bulgaria, iar pentru alte cantități a apelat la Statele Unite, la costuri mai mari. Problema este că și celelalte mari regiuni producătoare au propriile dificultăți. Seceta a afectat culturile din Statele Unite, iar valurile de căldură au lovit producția europeană.

De ce criza poate ajunge în prețul pâinii

Rusia și Ucraina furnizează volume atât de mari de grâu încât acestea nu pot fi înlocuite rapid de alți producători. Dacă exporturile din Marea Neagră rămân blocate, cumpărătorii sunt obligați să caute cereale mai departe, să plătească transport mai scump sau să concureze pentru volume mai mici. Aceste costuri pot ajunge în cele din urmă în prețul făinii, al pâinii și al hranei pentru animale.