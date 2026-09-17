Aproape 8.000 de companii mici și micro, care au între 11 și 50 de angajați, respectiv între 0 și 10 angajați, au făcut recrutări anul acesta, numărul de locuri de muncă pe care l-au generat în piață fiind de peste 66.000, ceea ce înseamnă aproximativ 40% din numărul total de joburi postate anul acesta.

„Companiile mici și micro au o contribuție importantă la dinamica pieței muncii, iar cifrele confirmă acest lucru. Chiar dacă, în mod individual, au un volum de recrutare mai redus decât companiile mari, prin numărul lor foarte mare ajung să genereze o parte semnificativă din opțiunile de angajare disponibile. În special pentru candidații aflați la început de carieră sunt o alternativă la care se uită cu interes pentru că oferă un mediu de lucru mai flexibil, echipe restrânse sau acces direct la management”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

De altfel, datele arată că, din cei aproape 300.000 de candidați care au aplicat pentru joburile din companiile micro (0 – 10 angajați), cei mai mulți fac parte din segmentul entry level, ceea ce înseamnă că au între 0 și 2 ani de experiență. Pe măsură ce crește dimensiunea angajatorului, începe să crească și numărul de aplicări venite din partea candidaților cu vechime mai mare: în cazul companiilor care au între 11 și 50 de angajați, cei mai mulți aplicanți vin din categoria mid – level și au între 2 și 5 ani de experiență în domeniu. Pentru ambele segmente, însă, seniorii și managerii par să fie candidații cel mai greu de recrutat. „Asta se explică și prin faptul că, în general, aceste doua categorii sunt și cele mai stabile. Nu au o rată de fluctuație mare și aplică mai puțin decât ceilalți candidați”, susține Bogdan Badea.

În ceea ce privește domeniile în care activează companiile mici și micro care au recrutat în acest an, retailul ocupă primul loc, urmat de servicii, construcții, producție, transport și logistică și turism. Sunt domenii în care nevoia de personal este constantă și în care recrutarea este, de multe ori, strâns legată de volumul de activitate și de sezonalitate. „Sunt, totodată, domenii în care sunt prezente și companii foarte mari, multinaționale, care, la rândul lor, atrag un număr mare de candidați. De aceea, dacă, la nivel general, anul acesta am avut o medie de 64 de aplicări / job, exclusiv pentru companiile mici și micro media de aplicări a fost de 60 / job”, explică Bogdan Badea.

În topul pozițiilor pentru care au fost publicate cele mai multe joburi de către acești angajatori se regăsesc cele pentru lucrători comerciali, agenți de vânzări, șoferi, personal din depozite și logistică, muncitori necalificați și calificați, personal din HoReCa, dar și roluri administrative și de suport. „Din acest punct de vedere, un aspect interesant este diversitatea joburilor generate de companiile mici și micro. În funcție de domeniu, aceste companii caută și candidați cu experiență, de la oameni de vânzări și specialiști tehnici până la contabili, manageri sau persoane cu competențe digitale”, adaugă Bogdan Badea.

Potrivit datelor oficiale, peste 99% din totalul firmelor nou înființate în primele 7 luni ale anului au între 0 și 50 de angajați. În perioada ianuarie – iulie, au fost înmatriculate în total aproape 86.000 de astfel de entități economice. De asemenea, numărul înmatriculărilor de persoane fizice și juridice a crescut în primele 7 luni cu 1,58% comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

În acest moment, peste 17.000 de locuri de muncă sunt disponibile pe eJobs.ro și 9.400 pe iajob.ro, platforma de locuri de muncă lansată de eJobs România și dedicată candidaților care își doresc să se angajeze rapid, fără a mai trece prin pașii tradiționali ai unui proces de recrutare, precum crearea unui CV.

Despre eJobs