O elevă în vârstă de 17 ani, din orașul Plopeni, Prahova, a fost violată de trei colegi, în timp ce alți doi sunt acuzați că au fost de față și nu au intervenit. Un tânăr a fost arestat preventiv, alţi doi sunt în arest la domiciliu şi încă doi sunt sub control judiciar.

Eleva din Prahova, victimă a unor colegi de la liceul din Plopeni

Potrivit datelor furnizate de oficialii Poliţiei judeţene Prahova, totul s-a întâmplat la sfârșitul lunii septembrie.

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Plopeni au fost sesizaţi la data de 25 septembrie 2026, de reprezentanţii unei unităţi de învăţământ, cu privire la faptul că o minoră ar fi fost victima unor acte de natură sexuală, presupus comise la data de 24 septembrie 2026. (...) Din probatoriul administrat până la acest moment procesual a rezultat suspiciunea rezonabilă că persoana vătămată, de 17 ani, în timp ce s-ar fi aflat într-o clădire dezafectată, de pe raza oraşului Plopeni, ar fi fost supusă unor acte de constrângere psihică, fiind determinată să întreţină raporturi sexuale neconsimţite cu 3 tineri, iar 2 ar fi asistat la comiterea faptelor, fără a întreţine raporturi sexuale cu victima", informează Poliţia Prahova.

Percheziții acasă la suspecții care ar fi abuzat-o pe eleva din Plopeni

Pe 1 octombrie 2026, poliţiştii au făcut şase percheziţii domiciliare, în oraşul Băicoi, oraşul Slănic, precum şi în comuna Dumbrăveşti, acasă la suspecți.

„Totodată, şase persoane au fost conduse la sediul unităţii de poliţie pentru audiere şi efectuarea activităţilor procedurale specifice. În baza materialului probator administrat, a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore faţă de 5 tineri cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani, iar ulterior, la data de 2 octombrie 2026, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul instanţei competente a admis propunerea formulată şi a dispus arestarea preventivă faţă de o persoană, arest la domiciliu pentru 30 de zile faţă de două persoane, iar procurorul supraveghetor a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile faţă de două persoane. Pe parcursul desfăşurării cercetărilor, au fost avute în vedere cu prioritate respectarea interesului superior al minorului, protejarea vieţii private şi a demnităţii persoanei vătămate, precum şi evitarea oricărei forme de revictimizare", precizează sursa citată.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că fata şi băieţii implicaţi sunt colegi de şcoală, iar violul a avut loc în afara unităţii de învăţământ, într-o clădire dezafectată.