„Răspunsul pe care l-am primit a fost satisfăcător pentru mine ca să mergem înainte cu această decizie”, a mărturisit Vasile Tofan relatând discuţia avută cu omologul român despre Claudiu Năsui, a notat news.ro.

Şeful Guvernului de la Chişinău a declarat într-o emisiune la Moldova 1 că viziunea sa şi a lui Claudiu Năsui coincid inclusiv în ceea ce priveşte reducerea cheltuielilor bugetare şi a taxelor.

„Provocările pe care le avem noi ţin foarte mult de un sector guvernamental destul de ponderat, unde trebuie să mai reducem costurile. Şi în asta crede domnul Năsui. Crede într-un stat mai mic, în cheltuieli bugetare mai mici, în taxe mai mici, companii de stat mai eficiente şi mai puţine. Ne-am gândit că din moment ce avem aceste provocări, trebuie să punem la cârmă un om care crede anume în aceste lucruri. A fost ministru al economiei în România, a fost parlamentar în România. Cred că ne va ajuta inclusiv să fortificăm relaţia noastră cu România. Cred că este o decizie foarte bună”, a declarat Vasile Tofan în emisiunea „Pe faţă” de la Moldova 1, relatează NewsMaker.md.

El a comentat şi reacţiile apărute după anunţarea candidaturii lui Năsui, inclusiv întrebarea de ce nu a fost ales un cetăţean din Republica Moldova. Tofan a explicat că autorităţilor le este dificil să găsească persoane dispuse să ocupe funcţii importante în stat, inclusiv cele de ministru sau şef de agenţie. Potrivit premierului, la concursurile organizate pentru astfel de poziţii nu sunt depuse multe candidaturi.

„Ne vine foarte greu să găsim oameni, pentru că nu vor să lucreze la stat. Înainte, la stat poate se fura tare mult sau veneau pentru alte scopuri, acum am încrederea că, în mare, oamenii care vin în poziţii importante la stat nu vin să fure, vin să lucreze. Trebuie să fim în primul rând interesaţi în succesul economic al Moldovei şi pe cei mai buni pe care îi găsim să îi aducem. Nu trebuie să fim excesiv de puritani în sensul că doar noi şi nimeni mai mult”, a explicat premierul Tofan.

Reamintim că vicepreședintele USR, Claudiu Năsui, a fost propus ca ministru al dezvoltării economice și digitalizării pentru guvernul condus de Vasile Tofan, în Republica Moldova. De asemenea, Claudiu Năsui a primit cetățenia Republicii Moldova printr-un decret prezidențial semnat de Maia Sandu.

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