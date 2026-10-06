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Premiul Nobel pentru Fizică 2026 a fost câștigat de Francis Halzen. Fizicianul belgian a transformat gheața de la Polul Sud într-un detector de neutrini

Ioana Ion
Ioana Ion
Jurnalist
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Eva Olsson, Ellen Moons și Mark Pearce îl anunță pe Francis Halzen ca laureat al Premiului Nobel pentru Fizică din 2026, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Academia Regală Suedeză de Științe, din Stockholm, Suedia, pe 6 octombrie 2026.
Francis Halzen primește Premiul Nobel pentru Fizică Sursa foto: Profimedia
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Academia Regală Suedeză de Științe a anunțat acordarea Premiului Nobel pentru Fizică pe anul 2026 cercetătorului belgian Francis Halzen. Distincția i-a fost oferită pentru contribuțiile sale decisive la realizarea Observatorului de Neutrini IceCube și pentru descoperirea neutrinilor de înaltă energie proveniți din surse astrofizice îndepărtate.

Cuprins:

Un kilometru cub de gheață transformat în detector cosmic

Munca de o viață a fizicianului Francis Halzen a deschis o nouă eră în astronomie, permițând comunității științifice internaționale să observe procese cosmice extrem de violente și bogate în energie, care până acum rămâneau invizibile pentru telescoapele convenționale.

Francis Halzen a primit Premiul Nobel pentru Fizică 2026 „pentru contribuții decisive la Observatorul de Neutrini IceCube și la descoperirea neutrinilor de înaltă energie de origine astrofizică”.

Francis Halzen, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică din 2026 Sursa foto: www.nobelprize.org
Francis Halzen, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică din 2026 Sursa foto: www.nobelprize.org

Punctul de plecare al acestei realizări istorice a fost ideea vizionară a lui Francis Halzen de a folosi calota de gheață extrem de limpede de la Polul Sud drept mediu de detecție pentru particulele subatomice cunoscute sub numele de neutrini. Deoarece aceste particule au o masă extrem de mică și nu au sarcină electrică, ele traversează materia fără a fi deviate sau absorbite, fiind supranumite „particule-fantomă”.

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„Neutrinii se găsesc pretutindeni, dar nu își fac simțită prezența. Ei traversează Pământul și corpurile noastre fără ca noi să ne dăm seama. Foarte rar, un singur neutrin interacționează cu un nucleu atomic, ceea ce permite unei persoane dotate cu echipamentul adecvat să îi detecteze.”, notează Academia Nobel.

Sub conducerea științifică a lui Halzen, în adâncurile Antarcticii a fost construit Observatorul IceCube, o structură gigantică ce cuprinde un kilometru cub de gheață dotat cu mii de senzori de lumină extrem de sensibili. Acești senzori captează semnalele luminoase minuscule generate atunci când un neutrin de înaltă energie interacționează rar cu atomii de hidrogen sau oxigen din gheață.

„IceCube acoperă un kilometru cub întreg și a fost finalizat în 2011. Cercetătorii au descoperit curând primii neutrini de înaltă energie și, câțiva ani mai târziu, au putut publica descoperirea neutrinilor care trebuie să provină din afara sistemului nostru solar. Căutarea surselor de neutrini ai universului ar putea începe cu seriozitate.”, mai notează Academia Nobel.

Neutrinul este cea mai „timidă” particulă din univers, nu are sarcină electrică și aproape nicio masă. Sursa foto: nobelprize.org
Neutrinul este cea mai „timidă” particulă din univers, nu are sarcină electrică și aproape nicio masă. Sursa foto: nobelprize.org

Neutrini de înaltă energie descoperiți în cosmos

Spre deosebire de lumină sau undele radio, care pot fi blocate de praful cosmic și galaxiile interpunse, neutrinii călătoresc în linie dreaptă de la sursă până la Pământ, aducând informații nealterate din inima celor mai extreme medii cosmice, cum ar fi găurile negre supermasive sau blazarii.

Prin intermediul Observatorului IceCube, echipa coordonată de fizicianul belgian a reușit pentru prima dată să identifice sursele astrofizice ale acestor neutrini de înaltă energie. Descoperirea a confirmat posibilitatea de a studia Universul printr-un nou canal de observare, dovedind că gheața polară poate fi utilizată ca detector de neutrini.

„Francis Halzen a condus o echipă internațională de cercetători și ingineri care ne-au oferit un instrument fantastic. Tenacitatea și viziunea sa științifică au deschis calea către un nou tip de astronomie”, a spus Mark Pearce, președintele Comitetului Nobel pentru Fizică.

Francis Halzen (82 de ani) este afiliat Universității din Wisconsin-Madison din SUA.

„Sper că acest lucru reflectă curajul deosebit al celor care mi s-au alăturat la începutul acestui proiect, când niciun fizician conservator respectabil nu ar fi făcut-o, dar mulți oameni talentați au făcut-o, și de aceea mă aflu aici.”, a spus Francis Halzen, după ce a primit Nobelul pentru Fizică 2026.

Ieri, trei cercetători au luat premiul Nobel pentru Medicină 2026. Karl Deisseroth, Peter Hegemann și Georg Nagel au fost premiați pentru descoperirile privind canalele ionice activate de lumină și dezvoltarea optogeneticii, o metodă care permite cercetătorilor să controleze activitatea unor neuroni folosind lumina.

Urmează premiile pentru Chimie, Literatură, Pace și Premiul pentru Științe Economice în memoria lui Alfred Nobel.

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Tags: Premiul Nobel spațiul cosmic Știință
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