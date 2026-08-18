Primii 12,24 de kilometri din 2026 au fost deschiși abia pe 11 august

Prima inaugurare a anului a venit pe Autostrada Transilvania A3, între Zimbor și Poarta Sălajului. Tronsonul de 12,24 de kilometri a fost deschis circulației pe 11 august, după mai mulți ani de întârzieri.

Contractul cu UMB a fost semnat în iulie 2020 și prevedea 12 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție. Conform calendarului inițial, șoseaua trebuia terminată cu câțiva ani mai devreme.

Asociația Pro Infrastructură spune că lucrările au fost afectate de problemele din teren și alunecările de teren, dar și de întârzieri ale constructorului și autorităților.

„Conform termenelor inițiale, ar fi trebuit să fie gata în decembrie 2023, cel mai târziu în august 2024 dacă socotim și disputele tehnice din dealul Zimbor și dificultățile din teren”, transmite asociația.

CNAIR estimează 230-240 de kilometri noi până la finalul lui 2026

La inaugurarea tronsonului de pe A3, directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a spus că România ar urma să treacă anul acesta de pragul de 200 de kilometri noi de drumuri de mare viteză.

„Vor fi peste 200 km, dacă spun acum 230 sau 240… în orice caz ne vom depăși orice record de până acum, în ceea ce privește darea în circulație de kilometri noi de drumuri de mare viteză”, a declarat Cristian Pistol.

Dacă anul se încheie cu 230-240 de kilometri și doar 12,24 kilometri au fost inaugurați până acum, ar mai trebui deschiși aproximativ 218-228 de kilometri în ultimele luni ale anului.

Cifra include atât autostrăzi, cât și drumuri expres și depinde de respectarea termenelor pe mai multe șantiere aflate încă în lucru.

Autostrada Moldovei A7 ar trebui să aducă cei mai mulți kilometri

Cea mai mare parte a kilometrilor așteptați până la Revelion vine de pe A7.

Sectorul dintre Adjud și Bacău, de aproximativ 46-47 de kilometri, ar trebui să fie printre următoarele tronsoane deschise. Mai la nord, între Bacău și Pașcani, cele trei loturi însumează 77,39 de kilometri, dar stadiul lucrărilor diferă.

Libertatea a scris că încă aproape 50 de kilometri din Autostrada Moldovei A7 ar putea fi deschiși în 2026, între Bacău și nodul Roman Nord/Săbăoani. Ultima bucată, de aproximativ 28 de kilometri până la Pașcani, este mai greu de garantat în acest moment.

Dacă toate cele trei loturi Bacău-Pașcani sunt terminate anul acesta, A7 ar putea aduce singură peste 120 de kilometri noi după jumătatea lunii august.

A3, A1 și autostrada din jurul Bucureștiului mai pot adăuga zeci de kilometri

Pe A3, după deschiderea Zimbor-Poarta Sălajului, rămâne de finalizat legătura spre Nădășelu. Odată terminate devierile de traseu de la Topa Mică și Nădășelu, șoferii ar putea circula pe toți cei 42,3 kilometri dintre Poarta Sălajului și Nădășelu.

Tot pe A3 se lucrează pe cei 26,35 de kilometri dintre Chiribiș și Suplacu de Barcău. Există și scenariul optimist conform căruia 28,55 de kilometri dintre Biharia și Chiribiș să fie deschiși în decembrie, deși termenul contractual este în 2027.

Pe A1 Sibiu-Pitești, Secțiunea 4 Tigveni-Curtea de Argeș are 9,86 de kilometri și include Tunelul Momaia, lung de 1.350 de metri. Termenul contractual este tot în 2027, dar autoritățile au anunțat că tronsonul poate fi deschis mai devreme, în 2026.

Lucrări avansează și în jurul Capitalei. Libertatea a scris că două sectoare noi din centura Capitalei din est se deschid vara aceasta și ce mai lipsește ca șoferii să circule între Afumați, Pantelimon și Cernica.

Loturile 3 și 4 din A0 Nord ar urma să lege A2, A3 și DN2 prin partea de est a Bucureștiului.

Pe lista proiectelor care pot fi deschise anul acesta se află și Drumul Expres Brăila-Galați, de aproximativ 11 kilometri, unde lucrările au trecut de 95%.

Peste 200 de kilometri în câteva luni rămâne un obiectiv ambițios

La începutul anului, Asociația Pro Infrastructură estima că România ar putea inaugura aproximativ 244 de kilometri de autostradă și drum expres într-un scenariu realist-optimist și chiar mai mult într-un scenariu favorabil.

Prima deschidere a venit însă abia pe 11 august.

Pentru ca estimarea de 230-240 de kilometri anunțată acum de CNAIR să fie atinsă, următoarele luni trebuie să aducă inaugurări succesive pe A7, A3, A1 și A0, plus câteva dintre proiectele mai mici programate pentru finalul anului.

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