Credeți că un Guvern condus de Adrian Veștea are șanse să primească votul de învestitură în Parlament?

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Ședința social-democraților a fost convocată după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe liberalul Veștea pentru a forma noul Guvern – o mutare făcută fără consultarea sau informarea prealabilă a PNL -, iar primele discuții dintre Grindeanu și premierul desemnat ar urma să aibă loc chiar marți, potrivit News.ro.

PNL va discuta luni, de la ora 17, situația premierului desemnat

PNL se reunește la ora 17.00, la Palatul Parlamentului, pentru a discuta desemnarea lui Adrian Veștea ca premier, după ce președintele Nicușor Dan l-a nominalizat duminică în locul lui Eugen Tomac. Adrian Veștea este prim-vicepreședinte PNL, dar partidul condus de Ilie Bolojan nu i-a dat mandat oficial să formeze Guvernul. Mai mult, conducerea PNL a aflat despre desemnare după ce decizia fusese deja luată la Cotroceni.

USR nu susține Guvernul Veștea

Un alt semnal important a venit de la USR. Partidul condus de Dominic Fritz a decis să nu susțină Guvernul lui Adrian Veștea și a transmis că nu va intra într-o formulă de guvernare alături de PSD. USR a descris varianta Veștea drept „o guvernare Ciucă-Ciolacu cu alt nume” și a anunțat că rămâne consecvent deciziei de a nu mai forma un guvern cu PSD.

Această poziție complică negocierile pentru Adrian Veștea, care are nevoie de voturi în Parlament pentru a transforma desemnarea de la Cotroceni într-un Guvern cu puteri depline.

UDMR așteaptă clarificări

UDMR a transmis că nu a fost consultat înainte de desemnarea lui Adrian Veștea. Liderii formațiunii au discutat situația duminică, dar poziția lor depinde de ce decide PNL, ce program de guvernare va propune Veștea, ce formulă de cabinet va avea și pe ce majoritate parlamentară se bazează.

Fără PNL, fără USR și fără o poziție clară a UDMR, noul premier desemnat are o misiune dificilă. Tocmai de aceea ședința liberalilor de la ora 17.00 este primul test real pentru Adrian Veștea.

Nicușor Dan l-a numit pe Adrian Veștea prim-ministru

Duminică dimineață, Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat iar președintele Nicușor Dan a anunțat că îl desemnează pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

„Domnul Eugen Tomac şi-a depus mandatul în această dimineaţă şi în aceste condiţii îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veştea”, a anunţat Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni.

Mai târziu, șeful statului a semnat și decretele oficiale, unul pentru revocarea desemnării lui Eugen Tomac și altul pentru desemnarea lui Adrian-Ioan Veștea ca premier. Veștea a spus că își asumă responsabilitatea într-un moment de criză politică și că își dorește un guvern politic, care să ducă mai departe reforme reale și să mențină România pe direcția prooccidentală.

Tomac a plecat după 10 zile fără susținere politică

Eugen Tomac fusese prima variantă propusă de Nicușor Dan pentru formarea Guvernului, însă nu a reușit să strângă sprijin parlamentar suficient. PNL și USR anunțaseră deja că nu susțin un Guvern condus de Tomac, iar PSD se pregătea să adopte aceeași linie, potrivit informațiilor Libertatea.

După retragere, Eugen Tomac a transmis un mesaj public în care a spus că a acționat corect și că pleacă împăcat.

„Am jucat cinstit, democratic, fără a încălca nicio regulă și plec mai departe împăcat că am făcut tot ce a depins de mine pentru România”, a transmis Tomac.

Bolojan l-a acuzat pe Nicușor Dan că încearcă să rupă PNL

Cea mai dură reacție a venit de la Ilie Bolojan. Liderul PNL a susținut că partidul nu a fost consultat înainte ca Adrian Veștea să fie desemnat premier și a acuzat o încercare de rupere a PNL. Bolojan a transmis că încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără o consultare prealabilă, încalcă principiul colaborării politice loiale.

Reacția sa arată că ședința de azi nu este doar o formalitate. PNL trebuie să decidă dacă trece peste modul în care a fost făcută desemnarea sau dacă se poziționează împotriva lui Veștea, chiar dacă acesta este unul dintre liderii partidului.

Adrian Veștea încearcă să calmeze partidul

După desemnare, Adrian Veștea a transmis un mesaj către PNL în care a spus că vrea să ducă mai departe reformele începute de Guvernul condus de Ilie Bolojan. El a susținut că nu este vorba despre o amenințare pentru PNL și că partidul trebuie să se așeze la masa negocierilor cu formațiunile proeuropene pentru a găsi o soluție de ieșire din criză.

Mesajul nu a calmat însă toate reacțiile din partid. Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și apropiat de Ilie Bolojan, l-a acuzat public pe Veștea de trădare, spunând că liberalii au aflat din presă despre discuțiile sale cu președintele.

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