De Andrada Lăutaru,

Medicul Adela Ciobanu declarase că societatea nu trebuie să cadă în capcana pe care o reprezintă declarația unui bărbat diagnosticat cu Asperger care spune, printre altele, „Degeaba îmi dați mie pastile, dacă nu tratați și societatea!”.



”Este extrem de greu și nu putem să cădem în astfel de capcane, ce spune domnul respectiv, că trebuie schimbată o societate. Este un lucru extrem de greu, cu atât mai mult când astfel de discurs îl are cineva cu Asperger. Prin definiție, o persoană care este diagnosticată cu Asperger crede că cei din jur au o mare problemă și nu își realizează propria problemă. Deci undeva trebuie să își evalueze mai bine și să-și facă o evaluare mai bună a dânsului”, e a spus ieri Adela Ciobanu, medic psihiatru.



Declarația doctoriței este răspunsul acesteia la întrebarea – ce ar trebui să facem la nivel de societate, pentru ca oamenii diagnosticați cu Sindromul Asperger să fie mai bine integrați.



În dreptul său la replică, doctorița Ciobanu susține că “nu putem acuza societatea pentru faptul că cineva cu Sindromul Asperger nu este încă înțeles total de cei din jur, dacă nici persoana respectivă nu dorește să se ajute la rândul ei”.



Recomandări Există școli în România în care copiii cer să fie bătuți ca să poată citi mai repede!

“Regret ca azi, când împlinesc 50 de ani, după mai mult de 20 de ani de psihiatrie, sunt pusă la zid de ziarul dvs. că nu am dat un interviu pe placul autoarei ce a scris articolul”, mai spune aceasta.



Redăm mai jos dreptul ei la replică, integral:



”Sunt de acord că trebuie o deschidere mai mare către persoanele cu tulburări din spectrul autist, dar nu putem acuza societatea pentru faptul că cineva cu Sdr Asperger nu este încă înțeles total de cei din jur, dacă nici persoana respectivă nu dorește să se ajute la rândul ei să învețe să înțelegă societatea cu normele ei.

Ca medic nu voi putea încuraja niciodată un pacient cu un diagnostic psihiatric pus de alți colegi, să nu-și ia medicația sau să nu facă un tratament psihoterapeutic corespunzător, după cum sună declarațiile domnului care este personajul principal al articolului pentru care mi s-a solicitat interviul.

Cred că abordarea dvs este greșită! Sunt contrariată că autoarea acestui articol atât de interesant, m-a transformat fără voia mea, în subiect pentru un alt articol! Ceea ce mă deranjează este că doamna respectivă nici măcar nu m-a contactat să lămurească dacă a deranjat-o ceva în interviul pe care i l-am acordat doamnei Nedelea, ci pur și simplu m-a pus la zid, demonstrând că acționează exact ca societatea care îl pune la zid pe acel om.

Recomandări Newsweek: Firma de pază a jurnalistului Sorin Ovidiu Bălan a păgubit statul cu peste 9 milioane de lei

Autoarea articolului a luat prea personal părerea mea de specialist. Regret ca azi, când împlinesc 50 de ani, după mai mult de 20 de ani de psihiatrie, sunt pusă la zid de ziarul dvs că nu am dat un interviu pe placul autoarei ce a scris articolul. Discutând cu colegii mei pe care îi citează ca atacând ce am spus eu, mi-au spus că autoarea articolului, Andrada Lăutaru, practic a luat niște declarații de la dânșii și le-a postat în presă făra ca dânșii să știe contextul în care sunt întrebați despre anumite lucruri gen stigmatizare.

Recomandări Hotel Concordia, clădirea Unirii și a dezbinării noastre. A scăpat de două incendii, e distrusă de ignoranță, iar primarul Negoiță refuză să spună cui aparține

Tenta dată de dânsa în ceea ce mă privește este ca sunt un om care stigmatizez, deși am avut lucrări și în țară și în străinătate tocmai pentru a lupta împotriva stigmatizării. Chiar sunt foarte contrariată de atitudinea dnei. Îmi cer scuze dacă cineva s-a simțit lezat cu ceva, dar nu aceasta a fost intenția mea! De asemenea, am căutat câteva ore pe site și nu am găsit o soluție să postez ceea ce am de spus și să mi se dea dreptul la replică.

Nu mi se pare normal să dăm niște interviuri și eu și colegii mei către ziarul dvs și să nu știm în ce context. Practic, mie nici nu mi s-a dat să citesc articolul acestei doamne Lăutaru înainte de a da interviul, cum nici colegii mei nu au ascultat declarația mea de la emisiunea dnei Nedelea.

Stimată doamnă, sunt profesionist și îmi susțin părerea că psihoterapia și tratamentul medicamentos sunt absolut necesare în diagnosticele psihiatrice pentru ca acești oameni sa fie ajutați să înțeleagă mai bine pe cei din jur, dar și pentru a se face mai bine înțeleși de către ceilalți!

Regret că dna autoare nu înțelege esența mesajului meu, și anume : «Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume» – Mahatma Ghandi.”



Citeşte şi:

Mircea Pauca, un bărbat cu sindromul Asperger: „Degeaba îmi dați mie pastile, dacă nu tratați și societatea!”

Medic psihiatru despre problemele persoanelor cu sindromul Asperger: ”Un diagnostic precoce înseamnă o integrare mai bună în societate”

Dispută pe cazul Asperger prezentat de Libertatea: „Există încă un azil simbolic unde îi băgăm pe oamenii ăștia”

GSP.RO Serena Williamns, devastată după eliminarea de la AO: „O atitudine neprofesionistă!”

HOROSCOP Horoscop 24 ianuarie 2020. Racii caută siguranță, dar nu de asta au nevoie