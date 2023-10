Purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare Israeliene (IDF), locotenent-colonelul Jonathan Conricus, a declarat că „după aproape 48 de ore de la începerea luptelor… situația din Israel este una dezastruoasă”, relatează The Guardian.

„Încă se mai poartă lupte în sudul Israelului, trupele noastre încă luptă”, a precizat Conricus.

Locotenent-colonelul a declarat că IDF a estimat că peste 1000 de militanți Hamas au intrat pe teritoriul israelian în atacul de sâmbătă și că 700 de israelieni au fost uciși – civili și militari – și peste 2100 de răniți. Iar bilanțul deceselor este așteptat să crească, „număr mare de persoane rănite” fiind „în stare critică”, a mai spus Conricus.

An IDF Spokesperson @jconricus shares an important statement on ‘Swords of Iron. LIVE from Tel Aviv: https://t.co/5lYJlleXK6