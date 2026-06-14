De exemplu, primarul USR al Bacăului, Lucian Viziteu, a dat un semnal de susținere pentru Guvernul Veștea, care trebuie să fie format în următoarele 10 zile: „Cred că este momentul să ascultăm cu atenție ce se propune și abia apoi să tragem concluzii. Să ascultăm pentru a înțelege, nu doar pentru a răspunde. România are nevoie de stabilitate, de încredere și de decizii care să răspundă problemelor reale cu care oamenii se confruntă zi de zi. Fiecare perioadă de incertitudine se resimte în economie, în mediul de afaceri și, în cele din urmă, în viața fiecărei familii”.

Însă fostul ministru USR al Proiectelor Europene, senatorul Cristian Ghinea, a reacționat dur. „Fac un apel public către colegul meu, Lucian Viziteu, să reintre în cazarmă. Mulțumesc! Fără securiști în politică”, l-a acuzat Ghinea pe Viziteu, fără să prezinte dovezi.

Tot Ghinea, care a coordonat elaborarea PNRR-ului României în 2021, a susținut că premierul desemnat Adrian Veștea este „o unealtă bleagă a SRI”, de asemenea fără să prezinte dovezi în sprijinul afirmațiilor sale.

O altă voce din USR care a vorbit despre nominalizarea lui Veștea a fost senatorul Ștefan Pălărie. „Trebuie să înțelegem cine este domnul Veștea. E prea devreme să discutăm despre absolut orice decizie. Să nu uităm că, doar cu o zi mai devreme, USR a votat în Comitetul Politic Național să nu susțină guvernul lui Eugen Tomac. Această surpriză reia procesul de la capăt. Trebuie să discutăm, să înțelegem cine este domnul Veștea, dacă rămâne sau nu cu aceleași nominalizări”, a afirmat Pălărie la Antena 3. „Să nu uităm că avem o altă decizie statutară votată, și anume de a ne alinia în această perioadă cu președintele PNL (n.red. Ilie Bolojan)”, a adăugat parlamentarul USR.

Și vicepreședintele USR, Clotilde Armand, a reacționat: „Nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru pare mai degrabă o glumă proastă decât o soluție pentru România. În loc să construiască o majoritate solidă în jurul reformelor, alături de Ilie Bolojan și USR, anumite grupări din PNL – fiindcă Veștea este în aripa lui Thuma – par hotărâte să repete exact scenariul din 2021: jocuri de culise, orgolii și calcule de partid puse înaintea interesului public. Să fure liniștiți în continuare alaturi de PSD. Ăsta e visul suprem al uselismului”.

La rândul său, deputatul Radu Mihaiu, vicepreședinte al partidului, a spus la Digi24: „Suntem surprinși, ca foarte multă lume, de nominalizarea din această dimineață. USR a spus în permanență că își dorește reforme. Din punctul nostru de vedere, e greu de înțeles o opțiune care ni s-a pus pe masă foarte din scurt. E foarte greu să spunem «Da, vom susține» ceva despre care aflăm acum. Sigur că vom avea o ședință în care vom dezbate aceste lucruri. Dar, eu, personal, cred că va fi foarte dificil”.

„Domnul Veștea nu este nici măcar propunerea PNL. Dacă este propunerea PSD, pentru că l-am auzit pe domnul Zamfir (n.red. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir) ceva mai devreme că este bucuros cu domnul Veștea, atunci e tare dificil să votăm așa ceva”, a adăugat Mihaiu.

Credeți că un Guvern condus de Adrian Veștea are șanse să primească votul de învestitură în Parlament? ✓ DA 19% (394 voturi) ✓ NU 81% (1.705 voturi)

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Eugen Tomac nu a avut susținere politică și și-a depus mandatul de premier după 10 zile. Adrian Veștea este a doua propunere a lui Nicușor Dan, dar fără acordul conducerii PNL

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR, pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern, au început abia pe 18 mai și s-au finalizat pe 4 iunie, când Nicușor Dan l-a nominalizat premier pe Eugen Tomac. Potrivit Constituției, acesta avea la dispoziție 10 zile pentru a veni în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor, ca să ceară votul de încredere.

Numai că PNL și USR au anunțat public că nu sprijină Guvernul lui Tomac, iar Libertatea a scris că și PSD se pregătește să facă același lucru.

În acest context, președintele Nicușor Dan a anunțat duminică, 14 iunie, că premierul desemnat, Eugen Tomac, și-a depus mandatul. De aceea, șeful statului a propus a doua variantă, pe Adrian Veștea, care este prim-vicepreședinte PNL, dar care nu a informat partidul condus de Ilie Bolojan că a discutat cu președintele României desemnarea ca premier.

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