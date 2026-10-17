O româncă dispărută după o ceartă într-o benzinărie a fost găsită moartă a doua zi, în Italia, lângă un măslin

O româncă stabilită în provincia Taranto, Italia, a fost găsită moartă în zona localității Francavilla al Mare, la aproximativ 1,5 km de autostrada A14. Maria, care urma să împlinească 66 de ani pe 20 octombrie, dispăruse cu o zi înainte dintr-o zonă de servicii, în timp ce se întorcea de la Rimini împreună cu partenerul său. Bărbatul a fost audiat timp de 5 ore de procurorii și polițiștii care anchetează cazul, iar prima ipoteză este cea a sinuciderii. Anchetatorii așteaptă însă rezultatele autopsiei pentru a clarifica circumstanțele morții.

Româncă găsită moartă în Italia, după ce a dispărut de la o benzinărie

Maria Ionescu, o femeie de origine română, a fost găsită spânzurată de un măslin, în zona rurală a localității Francavilla al Mare, din Italia, cu un fir metalic în jurul gâtului.

Cu o zi înainte, ea dispăruse în mod misterios din zona de servicii Alento Ovest, de pe autostrada A14, în timp ce se întorcea acasă împreună cu partenerul său, după o scurtă vacanță la Rimini, relatează publicația Il Centro.

Se pare că femeia ar fi dispărut după o ceartă între cei doi.

Maria Ionescu urma să împlinească 66 de ani pe 20 octombrie. Era originară din România și locuia în Mottola, în provincia italiană Taranto. Trupul acesteia a fost descoperit joi, în jurul orei 9:00, de proprietara unei pensiuni din zona Santa Cecilia, care își plimba câinele. Locul în care a fost găsită se află la puțin peste un kilometru și jumătate de autostradă.

Partenerul femeii, audiat timp de 5 ore

În cursul după-amiezii, procurorul Giancarlo Ciani și polițiștii Brigăzii Mobile din Chieti, coordonați de Francesco D’Antonio, l-au audiat timp de aproximativ cinci ore pe partenerul femeii, Vito Palagiano, în vârstă de 66 de ani, fost agent al poliției penitenciare.

Audierea a avut loc la sediul parchetului, iar bărbatul a fost ascultat în calitate de persoană care deține informații relevante pentru anchetă. Anchetatorii încearcă să reconstituie în detaliu împrejurările dispariției neobișnuite de la benzinărie și să clarifice relația dintre cei doi parteneri, inclusiv eventualele certuri și motivele unor neînțelegeri mai vechi sau recente.

Ancheta urmărește stabilirea circumstanțelor în care a murit femeia și verificarea ipotezei inițiale a sinuciderii. Dacă aceasta se confirmă, anchetatorii încearcă să afle ce ar fi putut determina femeia să recurgă la un asemenea gest.

Filmul tragediei

Era înainte de ora 5:00, miercuri dimineață, când Maria și Vito au oprit pentru a lua micul dejun la o zonă de servicii de pe autostradă, în apropiere de Miglianico.

Cei doi se întorceau de la Rimini, unde locuiește fiul femeii. Maria mai avea o fiică, dintr-o relație anterioară, care locuiește în Elveția. Potrivit relatării bărbatului, femeia a dispărut după ce s-a întors în zona de alimentație publică, spunând că își uitase un fular.

Primele căutări în exteriorul zonei de servicii, desfășurate inclusiv cu ajutorul personalului, nu au dus la niciun rezultat. În cele din urmă, a fost solicitat sprijinul serviciului de urgență 112.

La fața locului au ajuns polițiștii rutieri, însă Maria nu a fost găsită. Nici femeia, nici partenerul său nu aveau telefoanele mobile asupra lor, un alt detaliu pe care anchetatorii trebuie să îl clarifice. După ce a petrecut câteva ore la zona de servicii, Palagiano a decis să își continue drumul spre Mottola. Acolo, spre sfârșitul dimineții, a depus oficial la carabinieri o sesizare privind dispariția partenerei sale. În orele următoare au început cercetările, inclusiv prin analizarea imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din zona de servicii.

Au fost declanșate și operațiuni de căutare, cu participarea pompierilor.

Trupul a fost găsit într-o zonă greu accesibilă

Ancheta a înregistrat o schimbare importantă în dimineața următoare, când proprietara unei unități de cazare a descoperit trupul femeii. Acesta se afla într-un loc dificil de accesat pe jos, la baza unei pante destul de abrupte și la mai puțin de jumătate de kilometru de drumul provincial. La fața locului au sosit echipajele medicale de urgență, pompierii, procurorul de serviciu, anchetatorii Brigăzii Mobile, polițiștii criminaliști și medicul legist Pietro Falco.

Femeia era moartă de mai multe ore. Firul metalic folosit în acest caz provenea, cel mai probabil, dintr-o livadă din apropiere. Cercetările la fața locului au continuat până în jurul prânzului, când trupul a fost transportat la morga spitalului Santissima Annunziata.

Autopsia, care va fi efectuată în zilele următoare, este considerată esențială pentru clarificarea tuturor incertitudinilor și verificarea unor eventuale ipoteze diferite de cea a unui gest voluntar. Printre aspectele care necesită lămuriri este și poziția în care a fost găsită femeia, ale cărei picioare atingeau solul.

Partenerul femeii a fost chemat la parchetul din Chieti pentru a clarifica punctele încă neelucidate ale cazului și relația dintre cei doi, care erau împreună de peste 20 de ani. Bărbatul a părăsit sediul instituției judiciare de pe strada Spaventa abia în cursul serii.