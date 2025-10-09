„Vom ajuta cu absolut tot Republica Moldova în caz de atac”

Într-un interviu în exclusivitate pentru Euronews, generalul Gheorghiță Vlad a explicat că România colaborează deja cu Republica Moldova pentru consolidarea capacităților sale de apărare și că ajutorul ar fi total în cazul unei agresiuni.

„Armata română ajută Republica Moldova pentru a-și dezvolta capacitatea defensivă. Avem programe de instruire în comun, de dezvoltare a capabilităților și oferim asistență pentru apărare. România continuă să fie un aliat fidel al Republicii Moldova, avem un parteneriat strategic și vom ajuta cu absolut tot Republica Moldova în caz de atac”, a spus șeful armatei.

El a explicat că, într-o astfel de situație, ar exista și o componentă coordonată cu NATO, dar România are și obligații directe față de propriii cetățeni aflați peste Prut. „Avem o lege prin care statul român trebuie să asigure asistență cetățenilor români aflați în afara granițelor în caz de conflict”, a spus Vlad.

„Rezistăm unui eventual atac rusesc”

Întrebat cât de pregătită este România pentru un posibil atac militar, generalul Gheorghiță Vlad a declarat că țara noastră are capacitatea de a se apăra eficient și că dispune de toate mijloacele necesare.

„Este puțin probabil ca Federația Rusă să declanșeze un atac asupra unui stat NATO, dar nu este exclus. Avem un plan regional, opt grupuri de luptă multinaționale și acorduri care permit mișcarea rapidă a trupelor. Cred că sunt întrunite toate condițiile pentru o apărare colectivă eficientă”, a spus el.

Șeful armatei române a afirmat că, la fel ca Ucraina, și România ar putea rezista unui atac de durată. „Avem o populație pregătită pentru apărare, o industrie capabilă să sprijine efortul de război și un plan coerent pentru combaterea dezinformării. România are o capacitate defensivă suficientă.”

„Rusia duce un război cu mințile cetățenilor noștri”

Generalul Vlad a avertizat însă că pericolul cel mai mare nu vine neapărat dintr-un atac direct, ci din războiul hibrid și dezinformarea pe care Rusia le folosește pentru a destabiliza statele democratice.

„Rusia duce un război cognitiv, un război cu mințile cetățenilor noștri. Scopul este influențarea psihologică și crearea de comportamente care să servească narativului Federației Ruse”, a spus el.

Pentru a contracara propaganda, Armata Română derulează programe de informare publică și recomandă cetățenilor să se documenteze doar din surse sigure. „Avem platforma Inforadar, unde demontăm știrile false. Îndemnăm populația să se informeze din cel puțin două surse”, a adăugat generalul.

Serviciul militar voluntar, prioritate pentru tineri

Generalul Gheorghiță Vlad a explicat și cum noua lege a apărării, care introduce serviciul militar voluntar, va contribui la întărirea rezervei naționale.

„Am introdus acest serviciu de militar în termen voluntar pentru regenerarea rezervei operaționale, care este îmbătrânită. O consider o problemă de securitate națională. Pregătirea ar putea începe chiar de la 1 ianuarie, dacă există fonduri”, a spus el.

Tinerii între 18 și 35 de ani vor putea face un stagiu de patru luni, în care vor învăța bazele pregătirii militare: cum să folosească armamentul, cum să se orienteze în teren și cum să acționeze în situații de urgență.

„Poarta Focșanilor”: vulnerabilitate strategică, dar controlată

Șeful armatei a vorbit și despre așa-numita Poarta Focșanilor, o zonă considerată vulnerabilă din punct de vedere militar.

„Este o problemă de securitate, la fel ca Suwalki pentru țările baltice. Este răzbunarea geografiei. Pentru noi, Poarta Focșanilor rămâne o vulnerabilitate, dar avem toate capabilitățile necesare pentru a o gestiona. Nu există motive de îngrijorare”, a declarat generalul Vlad.

El a precizat că NATO are determinarea de a apăra fiecare centimetru de teritoriu aliat și că românii pot fi liniștiți: „Nu este nicio îngrijorare nici pentru românul din Moldova, nici pentru cel din Transilvania sau din sud.”

România, țintă a provocărilor hibride

În final, șeful armatei române a vorbit despre incidentele recente cu drone care au pătruns în spațiul aerian românesc, explicând că astfel de situații sunt evaluate de la caz la caz pentru a evita pierderi civile.

„Este o lege a fizicii – dacă tragi în aer, proiectilul ajunge pe pământ. Nu putem risca vieți omenești doar pentru a da un semnal. Rusia știe că ne apărăm foarte bine teritoriul”, a spus el.

Generalul Gheorghiță Vlad a adăugat că România beneficiază de garanțiile NATO și că securitatea țării nu a fost contestată „nicio secundă”.

