Moscova alege escaladarea

Regimul de la Moscova a ales să escaladeze cu o retorică belicoasă în fața dovezilor clare ale Germaniei despre sabotajul cu drone organizat de serviciile secrete rusești pe aeroportul din Leipzig, un important hub logistic pentru NATO și ajutorul destinat Ucrainei.

La fel ca în cazul dronelor rusești care au pătruns ilegal în România și în alte state membre NATO, șeful diplomației ruse a răspuns cu retorica propagandistică obișnuită a regimului de la Moscova. Lavrov a negat dovezile și a ținut să le ia în batjocură, după care și-a poziționat țara în poziție de victimă, a lansat acuzații sub steag fals pentru a masca propriile intenții agresive și a amenințat pe față.

„Au găsit o dronă și au spus că este rusească, dar nimeni nu s-a obosit să investigheze mai departe. În linii mari, acesta este începutul unui război adevărat”, a spus Lavrov într-un interviu acordat unui propagandist al Kremlinului.

Ca urmare a sabotajului de la Leipzig, Guvernul german a anunţat marţi închiderea, începând cu 18 septembrie, a ultimului consulat rus de pe teritoriul Germaniei, situat la Bonn (vest), precum şi a așa-zisului centru cultural Casa Rusă din Berlin, considerat în realitate o celulă de spionaj și de propagandă pentru Kremlin. De altfel, toate „casele culturale rusești” din lume sunt suspectate de activități de spionaj.

Paralele neadecvate și istorie cu omisiuni

Lavrov a recurs apoi la istorie pentru a distorsiona situația în favoarea regimului de la Moscova, asta deși prezentul diferă mult față de perioada evocată de ministrul rus de Externe. „Îmi amintesc că, înainte de izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial, Marele Război Patriotic, germanii şi-au închis şi ei misiunile diplomatice… Vor din nou război”, a comentat Serghei Lavrov, în condițiile în care dictatorul sovietic Iosif Visarionovici Stalin l-a ajutat pe liderul nazist Adolf Hitler în declanșarea celui de-Al Doilea Război Mondial și cei doi au colaborat în rapturile teritoriale care au urmat, inclusiv în cazul sfârtecării României Mari, până când au decis că sunt dușmani.

Kremlinul vrea ca Europa să fie slabă și supusă Rusiei

Serghei Lavrov l-a criticat, de asemenea, pe cancelarul german Friedrich Merz, acuzându-l că vrea să transforme Germania „în principala putere militară din Europa”. În viziunea ministrului rus, dacă Germania vrea să se reînarmeze pentru a se apăra, atunci aceasta înseamnă că „declară război” Rusiei. Lavrov sugerează fără să o spună că Rusia trebuie să fie singura putere militară din Europa și nimeni nu are voie să se reînarmeze pentru a se apăra de ea în cazul unei agresiuni.

În plus, Lavrov îl mai acuză pe conservatorul Merz că facilitează răspândirea unor „metastaze ale nazismului”, în condițiile în care regimul de la Moscova sprijină cât poate de mult – și el susținut de asemenea de – cel mai important partid de extremă dreaptă din Germania.

„Este un fenomen periculos. Şi mi se pare că guvernul rus va trage concluziile corespunzătoare”, a amenințat, în cele din urmă, Serghei Lavrov.

Regimul de la Moscova și-a intensificat campania de sabotaj din Europa

Ministerul rus de Externe a anunţat săptămâna aceasta închiderea Institutului Goethe şi l-a convocat pe însărcinatul german cu afaceri la Moscova pentru a denunța pretinsele „acţiuni şi declaraţii antiruse ale autorităţilor germane”.

La rândul lui, liderul autocrat rus Vladimir Putin a calificat reacția Guvernului german față de sabotajul rusesc de la Leipzig drept „o nouă greşeală grosolană”.

Regimul de la Moscova și-a intensificat în această vară atât atacurile aeriene asupra Ucrainei, care ucid tot mai mulți civili, cât și campania de sabotaje orchestrată în întreaga Europă. De data aceasta, țintele principale ale Rusiei au fost instalațiile din sectorul apărării europene. Sabotajul de la Leipzig doar a deschis o listă lungă de incidente misterioase cu urme rusești petrecute în luna august în mai multe țări din Europa.

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