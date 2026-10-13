Un sfert din Centura Timișoara Vest, gata în doar cinci luni de la începerea lucrărilor

Un sfert din proiectul Variantei de Ocolire Timișoara Vest este deja finalizat, la cinci luni de la startul oficial al șantierului. Pe întregul traseu de 14 kilometri se lucrează simultan la terasamente, poduri, podețe și relocarea rețelelor de utilități.

Ce lucrări au fost realizate pe șantierul Centurii Timișoara Vest

Lucrările la Centura Timișoara Vest sunt realizate de către constructorul turc NUROL İnşaat ve Ticaret A.Ş. Valoarea contractului este de 1,41 miliarde de lei fără TVA, finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport 2021-2027.

În cele cinci luni de la demararea oficială a lucrărilor, stadiul general al lucrărilor a depășit 25%, potrivit unei informări a Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara, transmisă marți, 13 octombrie.

Constructorul a mobilizat resursele pentru toate categoriile de infrastructură, de la podețe și relocări de utilități până la producția celor peste 600 de grinzi prefabricate.

„La terasamente, lucrările de decapare și excavație au ajuns la peste 78%, iar lucrările de umplutură la aproape 46%. Continuă lucrările de îmbunătățire a terenului, inclusiv realizarea coloanelor de piatră. La poduri și pasaje, au fost executați peste 85% dintre piloții din beton, iar producția celor peste 600 de grinzi prefabricate este în desfășurare”, precizează DRDP Timișoara, supervizor al acestui contract derulat de CNAIR.

De asemenea, la podețe, fundațiile sunt realizate în proporție de peste 92%, iar producția elementelor prefabricate se apropie de finalizare.

„La podețele unde au fost montate deja elementele prefabricate, se continuă cu lucrări de umplutură în zonele de racord cu terasamentul drumului. În paralel, continuă relocarea utilităților de telecomunicații și ANIF”, potrivit sursei citate.

Patru noduri rutiere denivelate și 10 poduri sau pasaje

Centura Timișoara Vest, în lungime de aproximativ 14 km, va avea două benzi pe fiecare sens. Acesta este ultimul sector necesar pentru închiderea completă a inelului de centură al municipiului și scoaterea traficului de tranzit din oraș.

Traseul Centurii Timișoara Vest traversează UAT Timișoara, UAT Săcălaz și UAT Sânmihaiu Român. În cadrul proiectului vor fi realizate 10 poduri și pasaje, din care trei sunt de o complexitate tehnică ridicată: pasaj peste DN 59A (Timişoara – Jimbolia) + pasaj peste CFR 100 în lungime de 750 m; pasaj peste DN 6 și CFR 133 în lungime de 450 m; pod peste râul Bega și peste rezervoarele de nămol în lungime de 450 m.