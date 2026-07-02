„Stadionul «Ion Oblemenco» este pregătit pentru un nou sezon. Lucrările de modernizare a suprafeței de joc au fost finalizate, iar terenul beneficiază acum de condiții la cele mai înalte standarde.

Intervențiile au vizat întreaga suprafață de aproximativ 8.000 de metri pătrați și au inclus înlocuirea sistemului de degivrare, implementarea unui sistem modern pentru optimizarea drenajului și aerării terenului, precum și montarea unui gazon hibrid, capabil să ofere o rezistență și o calitate superioară a jocului”, a scris Lia Olguța Vasilescu în postare.

Aceasta a precizat că prima partidă oficială care se va disputa oficial pe suprafața nouă va avea loc pe 12 iulie.

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„Prima partidă oficială care se va disputa pe noua suprafață va avea loc pe 12 iulie, când Craiova va găzdui Supercupa României. Ne dorim ca Universitatea Craiova să aibă cele mai bune condiții atât în competițiile interne, cât și în cele europene”, a mai scris aceasta, pe Facebook.

Foto: Facebook/Lia Olguța Vasilescu

Totuși, Lia Olguța Vasilescu a oprit comentariile la această postare, astfel că sunt permise doar like-urile și distribuirile.

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