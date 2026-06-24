Vecinii reclamă mirosul și gălăgia

Bărbatul, locuiește în satul Vama, comuna Popești, aproape de pădure. În spatele casei a amenajat mai multe țarcuri pentru câini, iar o parte dintre animale sunt legate de copaci, pentru că nu ar avea încă spații separate pentru toate. El susține că a salvat câinii de pe străzi, i-a hrănit și i-a sterilizat, dar recunoaște că nu le poate oferi condițiile unui adăpost autorizat.

„Atât pot să le ofer câinilor”, a spus bărbatul pentru BZI.

Locuitorii din zonă spun că situația durează de mai mulți ani și că numărul mare de câini a devenit o problemă pentru comunitate. Oamenii reclamă mirosul puternic, mizeria și zgomotul făcut de animale, mai ales dimineața și seara. Unii vecini spun că au făcut sesizări către autorități și că poliția a mai venit la fața locului.

Potrivit sursei citate, bărbatul ar avea în jur de 300 de câini și că animalele au mai scăpat din lanțuri, dar nu au mușcat pe nimeni. Deși omul spune însă că numărul exact nu ar fi chiar 300, recunoaște însă că sunt foarte mulți.

„Eu de cinci ani car tone de apă pentru câini”

Bărbatul locuiește împreună cu mama sa, o femeie în vârstă, și zilnic se întorcea de la fântână, de unde spune că aduce zilnic apă pentru animale.

„Eu de cinci ani car tone de apă pentru câini”, a declarat el bărbatul care spune că a luat animalele de pe străzi și că a încercat să le dea o șansă. Susține că le-a oferit hrană, le-a sterilizat și că sunt sănătoase.

Problema, recunoaște el, este că nu are toate amenajările necesare. Pentru câinii care sunt încă legați, spune că nu a reușit să construiască țarcuri.

Câtă mâncare consumă câinii

Bărbatul susține că nu primește donații și că se descurcă singur cu hrana animalelor. Spune că are nevoie de cantități foarte mari de mâncare, iar câinii consumă undeva la opt paleți de hrană pe lună, iar un palet ar avea 60 de saci.

El spune că a discutat și cu cei de la Poliția Animalelor și că le-a transmis că aceasta este limita lui: dacă autoritățile consideră că nu este bine, să preia animalele și să le ducă unde știu.

Amendă de 30.000 de lei de la Garda de Mediu

În urma verificărilor, Garda de Mediu l-a sancționat pe bărbat cu o amendă de 30.000 de lei pentru poluare, scrie BZI. Acum, omul spune că se va judeca cu autoritățile, pentru că nu este prima dată când intră în conflict cu instituțiile statului din cauza animalelor.

El susține că, la control, au venit reprezentanți de la DSP, DSV, Garda de Mediu și Poliția Animalelor, și că că amenda a fost dată după ce autoritățile au constatat modul în care erau gestionate dejecțiile animalelor.

„Am vândut o vilă și patru apartamente”

Ieșeanul a mărturisit că și-a cheltuit toată averea pentru a avea grijă de câini. Și soția i-ar fi cerut să aleagă între ea și câinii pe care îi ținea în trecut în Iași.

„Am vândut o vilă și patru apartamente”, a declarat el pentru BZI.

Bărbatul susține că a lucrat ca inginer, apoi a muncit în Orientul Mijlociu, iar după ce s-a întors în țară a deschis o mică fabrică de mobilă. Viața i s-a schimbat după moartea copilului său și spune că o parte din dragostea pe care ar fi vrut să i-o ofere copilului s-a îndreptat către animale.

De ce nu mai duce animalele la padoc

Bărbatul afirmă că nu mai are încredere în padocuri și că, în trecut, ar fi dus acolo câini deja sterilizați și cipați. El susține că nu a mai vrut să continue după ce a început să creadă că animalele nu sunt gestionate corect.

Iar omul nu este la primele sale probleme cauzate de animale. În 2023, aceeași sursă relata că acesta ținea sute de câini și pisici în condiții considerate improprii.

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