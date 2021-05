Surse: Acordarea granturilor pentru investiții, măsură blocată de 4 luni, va fi anulată prin ordonanță de urgență și reluată de la zero

Măsura 3, prin care firmele afectate de pandemie urmau să primească fonduri nerambursabile pentru investiții, va fi anulată prin ordonanță de urgență (OUG), iar în locul acesteia va intra în vigoare programul REACT-EU, sprijinit de Comisia Europeană și aflat acum în dezbatere la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), au declarat pentru Libertatea surse din Ministerul Economiei.

„O să fie oprită prin OUG. Și repornită de la zero în momentul programării REACT-EU, care e acum în curs de programare la MIPE‟, au arătat sursele.

Acesta din urmă este condus de către Cristian Ghinea, coleg cu Claudiu Năsui, titularul de la Economie, în USR PLUS.

Prin REACT-EU, Comisia Europeană pune la dispoziție statelor membre o sumă totală de 47,5 miliarde de euro pentru măsuri de răspuns la criza generată de pandemie, conform site-ului executivului european.

Comisia Europeană a publicat în luna februarie sumele defalcate pe fiecare stat alocate prin pachetul „Asistență în materie de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei (REACT-EU)‟, iar României îi revine suma de 1,32 miliarde de euro.

Conform surselor, Ministerul Economiei a cerut 500 de milioane de euro de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Noi am cerut 500 milioane de euro. Adică suma cu care a suplimentat OUG-ul dat anul trecut în campanie, fără acoperire în contractul de finanțare cu UE, Măsura 2. Din ce știm acum lucrurile sunt ok, e foarte probabil să primim cât am cerut și să finanțăm Masura 3. Masura 3 așa cum e azi, cel mai probabil va fi întreruptă. Va fi reluată odată ce e programat REACT-EU.

Surse din Ministerul Economiei: