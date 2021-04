Mărturia tinerei care a filmat agresiunea asupra lui George Floyd, la procesul polițistului: „Avea o privire rece, fără inimă”

Procesul are implicații majore atât pentru relațiile rasiale din America, cât și pentru felul în care vor evolua raporturile dintre poliție și comunitățile de culoare din Statele Unite.

Gardul care protejează clădirea în care are loc procesul. Foto: EPA

Curtea din Minnesota a finalizat selecția juriului săptămâna trecută. Judecătorul Peter Cahill consideră că procesul ar putea dura până la o lună.

Marți a depus mărturie Darnella Frazier, tânăra de 18 ani care înregistrat cu telefonul intervenția poliției, când Derek Chauvin a îngenuncheat pe gâtul muribundului George Floyd. Videoclipul a făcut înconjurul lumii.

„Puteau fi tata, frații, verișorii sau unchii mei”

„Când mă uit la George Floyd, parcă îl vedeam la tatăl meu. Mă uitam la frații mei, la verișorii mei, la unchii mei, pentru că toți sunt negri. Am un tată negru. Am un frate negru. Am prieteni negri. Oricare ar fi putut fi unul dintre ei”, a mărturisit Darnella, citată de CNN. Mărturia ei evidențiază de ce moartea lui Floyd de vara trecută i-a motivat pe mulți alții să se alăture protestelor masive față de brutalitățile poliției. Cuvintele ei au reamintit că Floyd reprezintă povara de a fi negru în America.

Pe 29 martie, oamenii au organizat un marș prin Minneapolis. Foto: EPA

Despre Chauvin și minutele dramatice din Minneapolis, Darnella a spus, potrivit ziarului german Bild: „Doar s-a uitat la noi, cu o privire rece, fără inimă. Nu i-a păsat. Nu-i păsa de ce îi spuneam noi”.

Privirea nepăsătoare a lui Chauvin. În urma decesului lui Floyd, s-au declanșat proteste la nivel global

În lacrimi, tânăra a explicat că se afla în ziua crimei împreună cu verișoara ei, de 9 ani, în drum spre supermarket. Când a văzut ce se întâmplă, a trimis fetița în magazin: „Nu voiam să vadă un bărbat speriat, care imploră să-i fie cruțată viața”.

„Nu am putut dormi nopți la rând, cerându-i scuze lui George Floyd pentru că nu am făcut mai mult”

Procurorul i-a cerut tinerei să descrie modul în care 25 mai 2020 i-a schimbat viața. Frazier a început să plângă în hohote când a văzut din nou fotografiile cu Chauvin și Floyd. „Nu am putut dormi nopți la rând, cerându-i scuze lui George pentru că nu am făcut mai mult”.

Chauvin este acuzat de crimă și omor prin imprudență și riscă o pedeapsă de 40 de ani de închisoare, dacă este condamnat pentru crimă de gradul doi.

Potrivit presei americane, Chauvin ar fi fost inițial de acord cu o înțelegere cu procurorii, care ar fi făcut ca el să stea în închisoare timp de cel puțin 10 ani. Înțelegerea a fost ulterior respinsă de procurorii federali.

George Floyd, un bărbat de culoare, de 46 de ani, a cumpărat un pachet de țigări dintr-un magazin din Minneapolis (Minnesota), pe 25 mai 2020. Unul dintre vânzători a susținut că Floyd a folosit o bancnotă contrafăcută de 20 de dolari și a sunat la poliție după ce bărbatul a refuzat să înapoieze țigările.

Ofițerii care au ajuns la fața locului i-au cerut lui Floyd să coboare din vehiculul în care se afla și l-au încătușat, dar acesta a rezistat încercărilor polițiștilor de a-l introduce în mașina de patrulare.

În urma altercației care a avut loc, Floyd a fost întins pe stradă, cu fața în jos, iar Derek Chauvin și-a așezat genunchiul stâng pe gâtul suspectului, unde l-a ținut timp de opt minute și 46 de secunde. Conform probelor din proces, înregistrarea integrală ar avea 9 minute și 26 de secunde.

Alți doi ofițeri l-au ajutat pe Chauvin să-l țină pe Floyd la pământ, în timp ce un al patrulea a împiedicat intervenția martorilor.

În timp ce era țintuit la pământ de către Chauvin, Floyd le-a spus ofițerilor că nu poate respira de mai mult de 20 de ori.

Videoclipurile incidentului îl arată pe Floyd cum își pierde treptat conștiența, devine imobil și este ridicat de la fața locului de polițiști.

Bărbatul de culoare a fost declarat mort la spital, o oră mai târziu.

Incidentul a determinat declanșarea de proteste la nivel național, multe dintre ele devenite violente, cu privire la justiția rasială și apeluri ale stângii americane de „desubvenționare” a departamentelor de poliție din America. Demonstrațiile s-au întins apoi la nivel global, în mișcare Black Live Matters.

Foto: captură video

Citeşte şi:

Ce legătură este între cazul amenințărilor la adresa Maiei Morgenstern și cel al criminalului de la Onești. Când statul nu ia lucrurile în serios

Harta care arată cât de dure sunt restricțiile impuse de fiecare țară. România, unele dintre cele mai relaxate din UE, în valul trei

Sorin Cîmpeanu: Avem şansa ca aceste zile în plus de vacanţă în aprilie să se transforme în zile de prezenţă fizică la sfârşit de mai

PARTENERI - GSP.RO Îl recunoști? În copilărie a muncit să nu rămână pe stradă, azi e celebru în România

Playtech.ro BOMBĂ! Gigi Becali a RĂBUFNIT! De ce nu a vrut să îl ajute pe soțul Corneliei Catanga. Latifundiarul a spus CLAR

Observatornews.ro Un poliţist rupe tăcerea în cazul torturilor de la Secţia 16. Cum ar fi fost protejaţi interlopii de colegii lui: ''Şefii le cereau să evite piaţa Reşiţa''

HOROSCOP Horoscop 2 aprilie 2021. Fecioarele au șansa de a privi cu mai multă încredere spre viitorul mult râvnit

Știrileprotv.ro Cât durează imunitatea la COVID după vaccinarea. Anunțul făcut de Pfizer

Telekomsport Josnic! Tânăra a primit 60.000 de euro pentru partida de amor filmată cu bărbatul celebru al ţării: "M-am simţit umilită". El e idolul naţiunii

PUBLICITATE (Publicitate) Diagnosticarea și tratamentul cancerului colorectal – o urgență în epoca COVID-19