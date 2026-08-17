Taxă pentru camioane pe anumite drumuri regionale din 2027

Landul austriac Burgenland intenționează să introducă, de la începutul anului 2027, o taxă de utilizare pentru vehiculele grele pe anumite drumuri regionale. La început, plata ar urma să se aplice pe trei tronsoane. Pentru o vinietă anuală sunt prevăzute costuri cuprinse între 650 și 1.000 de euro.

Camera Economică a Austriei Inferioare, WKNÖ, avertizează însă asupra efectelor asupra prețurilor.

Potrivit WKNÖ, efectele noii taxe ar putea depăși cu mult traficul de tranzit. Planurile „nu vor afecta doar traficul de tranzit, ci vor genera costuri suplimentare de-a lungul întregului lanț de aprovizionare”, susține instituția într-un comunicat transmis sâmbătă.

În opinia Camerei Economice, costurile suplimentare de transport i-ar putea afecta atât pe comercianți, meșteșugari, producători și furnizori de servicii, cât și pe clienți.

Președintele WKNÖ, Wolfgang Ecker, avertizează asupra efectelor pe care acestea le-ar putea avea asupra prețurilor. „Cine scumpește transporturile scumpește și produsele de pe rafturi. În special în zonele rurale, siguranța aprovizionării nu trebuie îngreunată prin taxe noi și tot mai multe”, a declarat Wolfgang Ecker.

Taxă nouă pentru camioane pe anumite drumuri, de la 1 ianuarie 2027, în Austria. Vinieta anuală va costa între 650 și 1.000 de euro
Imagine generată cu AI

Și firmele din Austria Inferioară ar putea plăti taxa

Camera Economică subliniază că peste 80% dintre mărfurile transportate parcurg distanțe de cel mult 80 de kilometri. Din perspectiva WKNÖ, acest lucru înseamnă că problema nu vizează în niciun caz exclusiv transportul internațional de tranzit.

Și companiile din Austria Inferioară ar putea fi afectate dacă livrează produse către clienți din Burgenland, transportă materiale către șantiere sau oferă servicii în acest land.

Noua taxă ar putea afecta inclusiv excursiile școlare

Camera Economică atrage atenția și asupra posibilelor consecințe pentru companiile de transport cu autobuze. Potrivit comunicatului, noua taxă ar putea afecta inclusiv excursiile școlare.

Wolfgang Ecker s-a adresat direct guvernatorului landului Burgenland, Hans Peter Doskozil, membru al Partidului Social Democrat din Austria, precum și guvernului landului. Acesta le cere să folosească „etapa de consultare pentru a face un pas înapoi și a retrage planurile”. Conform planurilor actuale, noua taxă pentru camioane urmează să intre în vigoare la începutul anului 2027.

Citește și: Reguli noi de taxare pentru camioane, în România, de la 1 octombrie 2026. Cât va costa TollRo în funcție de kilometri și tonaj

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