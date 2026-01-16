Cazul lui Radu Marinescu, judecat de universitatea care i-a dat diploma de doctor

„Comisia de Etică Universitară a Universităţii din Craiova, întrunită în şedinţă extraordinară, astăzi 16.01.2026, a hotărât deschiderea unui dosar de analiză referitor la sesizările nr. 56/13.01.2026 şi nr. 76/14.01.2026”, a transmis instituția, potrivit news.ro.

Cele două sesizări îl vizează pe ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, acuzat în PressOne că a plagiat teza de doctorat.

Emilia Șercan l-a acuzat pe Radu Marinescu de plagiat

Amintim că ziarista Emilia Șercan a susținut în Pressone că mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, a fost plagiată. Potrivit ziaristei, cel puţin 56% dintre cele 247 de pagini ale lucrării cu titlul „Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil” conţin text copiat din alţi autori, unele fără citarea sursei.

Radu Marinescu a obţinut titlul de doctor în Drept în 2009, la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii din Craiova, sub coordonarea profesorului Ion Dogaru.

Foarte important, dezvăluirile au apărut în presă după ce, pe 8 ianuarie, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat începerea procedurilor de selecție pentru șefia marilor parchete, inclusiv DNA și DIICOT.

PSD a contestat „manevra josnică” prin care Marinescu a fost acuzat de Emilia Șercan, care „și-a plagiat propria lucrare de licență”

În acest context, partidul condus de Sorin Grindeanu a transmis că „îl susține fără rezerve” pe Radu Marinescu și a acuzat „manevra josnică prin care acesta a fost acuzat de plagiat” de către ziarista Emilia Șercan, „imediat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele de rang înalt nu vor fi de natură politică”.

Mai mult, social-democrații au taxat-o pe Emilia Șercan, acuzând-o de impostură și de plagiat în propria lucrare de doctorat, informații apărute acum aproape 10 ani în spațiul public: „O persoană nu se poate substitui instituțiilor în drept ale statului și nu poate da verdicte care contrazic în mod vădit hotărârile oficiale ale acestor instanțe, cu atât mai puțin atunci când persoana în cauză este ea însăși o impostoare și și-a plagiat propria lucrare de licență”.

La rândul său, Radu Marinescu a spus că nu își dă demisia.





