Traficul pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi restricționat temporar: Cum se va circula între 19 și 29 octombrie

Circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi restricţionată din 19 octombrie pentru desfăşurarea unor lucrări anunţate de autorităţile din Bulgaria. Traficul va fi afectat în două etape, până pe 29 octombrie.

Pe durata lucrărilor, traficul se va desfăşura, dirijat, pe câte o bandă, pentru efectuarea unor lucrări de construcție și montare a rosturilor de dilatare. Circulație alternativă pe Podul Giurgiu-Ruse are loc în două etape, a anunțat Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, potrivit unei notificări transmise de autoritățile de frontieră bulgare.

Restricțiile vor fi aplicate, într-o primă etapă, între 19 octombrie, ora 09:00, și 22 octombrie, ora 17:00. Astfel, „banda din dreapta va fi închisă. Traficul în ambele sensuri se va desfășura alternativ, pe banda din stânga, sensurile de deplasare urmând să fie dirijate, pe rând, la intervale de aproximativ 20 de minute, de personalul desemnat în acest scop”, potrivit Poliției de Frontieră.

În cea de-a doua etapă, între 26 octombrie, ora 09:00, și 29 octombrie, ora 17:00, banda din stânga va fi închisă. „Traficul în ambele sensuri se va desfășura alternativ, pe banda din dreapta, în aceleași condiții, la intervale de aproximativ 20 de minute”, potrivit sursei citate.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu autoritățile competente române și bulgare, va lua măsurile necesare pentru fluidizarea și gestionarea traficului în zona de frontieră pe durata aplicării restricțiilor.