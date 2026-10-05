Tribunalul Arbitral pentru Sport a anulat sancțiunea de două meciuri fără spectatori impusă echipei Farense, în 2024, pentru insulte rasiste la adresa lui Famana Quizera, 24 de ani, mijlocas ofensiv de 24 de ani din Guinea Bissau, dar și cu cetățenie portugheză, testat în aceste zile de Petrolul Ploiești, locul 4 în Liga 1. Despre cazul din 2022 au scris CNN Portugalia, postul public lusitan RTP sau ziarul de sport Record.

Testat de „lupi”

Adus de antrenorul portughez Ricardo Sousa în România, Fanama Quizera, internațional din Guineea Bissau, a jucat deja câte o repriză în amicalele Petrolul din acest final de săptămână, 3-2 la Strejnic cu CS Afumați, L2, meci în care a și marcat, și 0-1 cu altă divizionară secundă, în deplasare, la Târgoviste, cu cei de la Chindia.

Famana Quizera, în tricoul Petrolului

El și-a făcut junioratul la Benfica, după care, la 18 ani, a ajuns la Borussia Monchengladbach, unde nu a jucat însă decât la echipa secundă. S-a întors în Portugalia și a evoluat pentru Academico Viseu și Leiria.

Rezident în Dusselforf, Famana tocmai revine după o accidentare serioasă.

Scandalul rasist de la Faro

În 2022, Famana, fotbalist de culoare, a fost în mijlocul celui mai grav caz de rasism din fotbalul portughez. Incidentele tensionate au avut lot în 20 august 2022. la Estádio São Luís din Faro, acolo unde evoluează Farense, la partida cu Academico de Viseu (2-2, etapa a 21-a), echipa lui Famana, din liga secundă lusitană.

Fotbalistul brazilian André Clóvis, care marcase pentru Viseu, a declarat după meci că a fost insultat de unii suporteri ai echipei gazdă când a fost schimbat în minutul 83. De asemenea, au fost înjurați și Famana Quizera și Kauã Oliveira.

Famana Quizera, intrând pe teren alături de colegi

„Se pregătea să se angajeze în confruntări fizice cu cei din tribune”

În timp ce ieșea pe teren, Clóvis a auzit cuvinte jignitoare din partea fanilor echipei din Algarve. Nu a răspuns, dar la finalul meciului lucrurile au escaladat. Se pare că suporterii gazdelor au continuat cu insultele, iar jucătorul a reacționat.

Coechpierii l-au oprit când „se pregătea să se angajeze în confruntări fizice cu cei din tribune”. În cele din urmă, André Clóvis a fost eliminat de arbitrul José Bessa.

La finalul partidei, o avut loc și altercație între banca tehnică a celor de la Academico de Viseu, echipa lui Famana, și fanii locali a dus la expulzarea președintelui clubului Farense, João Rodrigues.

Farense, 2 etape de suspendare și amendă, TAS a întors cazul

Inițial, în ianuarie 2023, clubul Farense fusese sancționat cu două meciuri fără spectatori și o amendă de 33.470 de euro, în urma comportamentului discriminatoriu al suporterilor săi.

Ulterior, în 2024, Tribunalul Arbitral pentru Sport (TAS) a anulat sancțiunea de două meciuri fără spectatori.

Tribunalul a concluzionat că, „deși s-a demonstrat că jucătorii André Clóvis, Kauã Oliveira și Famana Quizera au fost ținta insultelor rasiste, nu s-a putut dovedi că oficialii clubului Farense au fost conștienți de acestea în timp util pentru a putea interveni”.

Cazul de la Farense a fost inclus, într-o istorie comprehensivă a cazurilor de rasism din fotbalul european realizată de portalul NowCanal.

Între cele mai grave este trecut și „scandalul de la meciul din faza grupelor Ligii Campionilor dintre Paris Saint-Germain și Istanbul Bașakșehir, din 8 decembrie 2020, care a fost suspendat după 14 minute în urma unui presupus comentariu rasist al celui de-al patrulea oficial, românul Sebastian Colțescu, la adresa camerunezului Pierre Webó, antrenor secund al clubului turc. Jucătorii ambelor echipe au părăsit terenul în semn de protest, iar meciul a fost reluat a doua zi cu o nouă echipă de arbitraj. Colțescu avea să fie suspendat de UEFA până la sfârșitul sezonului din cauza unui comportament neadecvat”.

Informația e eronată: în februarie 2021, „Comisia de Disciplină a UEFA a stabilit că Sebastian Colțescu nu a încălcat regulile privind rasismul sau discriminarea prin formula utilizată, deși oficialii clubului Istanbul Başakşehir au cerut sancțiuni severe și suspendarea pe viață a arbitrului român”.