Susține Susține

Trei cenți din fiecare euro alocat sănătății pentru prevenție nu sunt suficienți. Europa, în pericol din cauza bolilor de inimă, diabetului și obezității

Alexandra Mănăilă
Alexandra Mănăilă
Reporter
Comentează
Sănătate cardiometabolică în Europa, trei centi pentru preventie
In palma mai multe medicamente si pe un birou bani si medicamente, iar pe deget un aparat de monitorizare. Foto Envato
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Statul cheltuiește miliarde de euro ca să trateze bolnavii de inimă, diabet sau obezitate, dar alocă doar mărunțiș pentru a preveni aceste boli: doar 3 cenți din fiecare euro ajung la prevenție. În timp ce sute de mii de români suferă de diabet fără măcar să știe, iar pacienții din România așteaptă chiar și trei-patru ani pentru medicamente de ultimă generație, un summit european desfășurat la Milano trage un semnal de alarmă: dacă nu depistăm bolile la timp și nu investim în prevenție, costurile din sănătate și pierderile din economie vor deveni imposibil de dus.

Cuprins:

Bolile cardiovasculare în Uniunea Europeană costuri de peste 282 de miliarde de euro anual

Progresele științifice recente oferă oportunitatea istorică de a schimba radical parcursul bolilor cardiometabolice, acele afecțiuni interconectate care includ obezitatea, diabetul zaharat de tip 2, hipertensiunea arterială, colesterolul crescut și boala cronică de rinichi, stări care afectează metabolismul și duc treptat la complicații cardiovasculare grave, precum infarctul miocardic și accidentul vascular cerebral. Totuși, distanța dintre inovația din laboratoare și aplicarea ei la nivelul pacienților rămâne o provocare majoră în majoritatea statelor europene.

Desfășurată sub patronajul IDF Europe cu prilejul Reuniunii Anuale a Asociației Europene pentru Studiul Diabetului (EASD), masa rotundă «State of Health – The Milan Dialogue» a reunit deopotrivă miniștri, comisari europeni, cercetători și reprezentanți ai pacienților în 10 ateliere de lucru orientate spre redefinirea politicilor publice și de finanțare din sănătate.

Impactul acestor afecțiuni a depășit demult granițele strict medicale, devenind un obstacol major în calea creșterii economice. Doar bolile cardiovasculare provoacă în Uniunea Europeană costuri de peste 282 de miliarde de euro anual, din care aproape 47 de miliarde reprezintă pierderi directe de productivitate. Mai mult, peste 250 de milioane de zile de muncă au fost pierdute într-un singur an din cauza dizabilităților create de aceste afecțiuni.

Cercetarea publicată de European Society of Cardiology (ESC) și Universitatea Oxford confirmă această povară economică masivă de 282 miliarde €/an și arată că 55% din sumă este alocată asistenței medicale directe, în timp ce 45% este distribuită în afara sistemului sanitar, sub formă de pierderi de productivitate și costuri suportate de familii pentru îngrijirea informală.

Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces în România, provocând anual în jur de 150.000 de vieți pierdute, o rată a mortalității de 2,5 ori mai mare decât media Uniunii Europene.

În România, peste 1,3 milioane de adulți au fost diagnosticați cu diabet

Subdiagnosticarea rămâne una dintre cele mai mari bariere în calea intervenției timpurii. La nivelul Regiunii Europene, din cele peste 65 de milioane de persoane care trăiesc cu diabet, aproximativ 33,6% (peste 22 de milioane) nu știu că suferă de această afecțiune.

Situația este la fel de critică în România, unde peste 1,3 milioane de adulți (9% din populație) au fost diagnosticați cu diabet, însă estimările arată că 1 din 2 cazuri rămâne nediagnosticat sau fără un tratament adecvat. În plus, 39% din populația adultă a țării se confruntă cu obezitatea – principalul factor determinant al diabetului de tip 2.

Conform datelor sintetizate în ediția IDF Diabetes Atlas, la nivel global, peste 40% din persoanele cu diabet nu își cunosc diagnosticul. Identificarea tardivă crește exponențial rata complicațiilor renale și cardiovasculare, spitalizările de urgență depășind de câteva ori costul programelor naționale de screening și prevenție.

Inegalitatea accesului: Peste 500 de zile de așteptare pentru tratamente inovatoare

O altă vulnerabilitate majoră identificată la nivel european o constituie timpul uriaș de așteptare dintre momentul în care un medicament inovator primește autorizația de punere pe piață și cel în care devine efectiv disponibil și rambursat pentru pacienți. În prezent, durata mediană de așteptare în UE este de 532 de zile, existând discrepanțe colosale între țările membre (de la 56 de zile până la peste 1.200 de zile).

Raportul anual Patients W.A.I.T. Indicator, realizat de EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), certifică aceste decalaje dramatice. În timp ce pacienții din piețele mature (cum este Germania) au acces la tratamente în aproximativ 120 de zile, în regiunile din Centrul și Estul Europei timpii depășesc frecvent 800-1.200 de zile, adâncind inegalitățile de sănătate din interiorul blocului comunitar.

Viziunea liderilor din industrie: De la tratarea acută la prevenția pe termen lung

Regândirea priorităților financiare din sănătate a fost susținută ferm de conducerea Eli Lilly and Company în cadrul reuniunii de la Milano.

„Prevenirea bolilor cardiometabolice este acum posibilă la scară largă, iar Europa nu își poate permite să rămână pe loc. Avem medicamentele și dovezile necesare, însă finanțarea și sistemele adecvate nu sunt încă puse la punct. În domeniul prevenției, Europa dispune de un avantaj pe care îl valorifică prea puțin: sisteme centralizate, capabile să implementeze rapid și la scară largă intervenții a căror eficiență a fost demonstrată. Este momentul să regândim prioritățile și alocarea resurselor în sănătate. Trei cenți din fiecare euro alocat sănătății pentru prevenție nu sunt suficienți, iar sistemele actuale sunt construite în jurul îngrijirii acute, acordate direct pacientului, nu pentru menținerea sănătății pe termen lung, la nivelul întregii populații. Discuția din această seară este un început, nu un punct final. Valorificarea oportunității de a preveni bolile cardiometabolice la nivelul întregii populații va consolida sistemele de sănătate din Europa, sustenabilitatea finanțelor publice și competitivitatea acesteia”, a subliniat Dave Ricks, președinte și CEO al Eli Lilly and Company, potrivit unui comunicat de presă.

Privind contextul local, necesitatea schimbării de abordare este resimțită acut în România, unde prevalența bolilor metabolice este ridicată.

„Bolile cardiometabolice reprezintă o provocare tot mai importantă pentru sistemele de sănătate, iar România nu face excepție. Afecțiuni precum diabetul de tip 2 și obezitatea fac parte din această realitate și evidențiază nevoia unei abordări integrate și pe termen lung. De aceea, este important să privim dincolo de tratarea complicațiilor și să punem mai mult accent pe prevenție, diagnostic precoce, continuitatea îngrijirii și acces la opțiuni terapeutice moderne, astfel încât să putem interveni cât mai devreme în parcursul pacientului. Progresul științific ne oferă astăzi noi posibilități de a îmbunătăți îngrijirea, iar obiectivul nostru trebuie să fie transformarea acestui progres în beneficii reale pentru pacienți și pentru sistemul de sănătate”, a precizat Sebastian Iovan, General Manager, Romania Cluster, Eli Lilly and Company.

În anul 2025, numărul persoanelor din țările cu venituri mici și medii care au beneficiat de terapiile cardiometabolice dezvoltate de Lilly a fost de patru ori mai mic comparativ cu cel din țările cu venituri ridicate. Până în anul 2040, compania își propune să elimine complet acest decalaj și să asigure o acoperire echitabilă a pacienților, pe baza a trei piloni strategici:

  1. Inovație pentru toți: Integrarea nevoilor pacienților din regiunile defavorizate încă din primele etape ale dezvoltării clinice.
  2. Extinderea accesului: Identificarea unor modele noi de accelerare a punerii la dispoziție a inovației medicale.
  3. Îmbunătățirea îngrijirii: Parteneriate strategice pentru consolidarea prevenției, diagnosticului și capacității instituționale a sistemelor publice de sănătate.

În România, Programul Național de Diabet beneficiază în prezent de una dintre cele mai mari finanțări din sistemul de sănătate românesc, aproximativ 3 miliarde de lei fiind alocați anual. Cu toate acestea, în spatele cifrelor se ascunde o realitate dureroasă: liste de așteptare netransparente, criterii de eligibilitate absurde și o barieră de vârstă care lasă mii de tineri fără protecție.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: medici medicamente boli
Parteneri
S-a aflat totul despre scena nedifuzată la TV! Valerie și Alex au fost dați de gol! Fosta lor colegă de la Asia Express a povestit ce au făcut cei doi și mulți au rămas surprinși total să audă, mai ales după valul de critici la adresa lor: &quot;Un astfel de gest...”
Viva.ro
S-a aflat totul despre scena nedifuzată la TV! Valerie și Alex au fost dați de gol! Fosta lor colegă de la Asia Express a povestit ce au făcut cei doi și mulți au rămas surprinși total să audă, mai ales după valul de critici la adresa lor: &quot;Un astfel de gest...”
„Sunt Irina Moldovan, soția lui Gheorghe Moldovan, care și-a pus capăt zilelor în fața mea și a copiilor noștri. Mi-a dat flori și după s-a împușcat”. Văduva fostului arbitru Gheorghe Moldovan rupe tăcerea după moartea lui. E cutremurător ce a povestit
Unica.ro
„Sunt Irina Moldovan, soția lui Gheorghe Moldovan, care și-a pus capăt zilelor în fața mea și a copiilor noștri. Mi-a dat flori și după s-a împușcat”. Văduva fostului arbitru Gheorghe Moldovan rupe tăcerea după moartea lui. E cutremurător ce a povestit
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Șumudică, șocat de ce i s-a întâmplat pe o stradă din Cluj: „Dezgustător! În București nu am pățit așa ceva”
Gsp.ro
Șumudică, șocat de ce i s-a întâmplat pe o stradă din Cluj: „Dezgustător! În București nu am pățit așa ceva”
I-a adus soției flori, apoi s-a împușcat în cap! Dezvăluiri cutremurătoare din ziua în care arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis: „Fetițele stăteau și priveau”
Gsp.ro
I-a adus soției flori, apoi s-a împușcat în cap! Dezvăluiri cutremurătoare din ziua în care arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis: „Fetițele stăteau și priveau”
Parteneri
Breaking tragic! Nu, nu și ea! A murit artista atât atât de adorată, lumea e în șoc, nu știam că e bolnavă! soțul ei, o legendă vie, îngenuncheat de durere, a făcut anunțul trist
Libertateapentrufemei.ro
Breaking tragic! Nu, nu și ea! A murit artista atât atât de adorată, lumea e în șoc, nu știam că e bolnavă! soțul ei, o legendă vie, îngenuncheat de durere, a făcut anunțul trist
Elena Udrea publică imaginile arestării ei și un mesaj incredibil: “Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută…
Avantaje.ro
Elena Udrea publică imaginile arestării ei și un mesaj incredibil: “Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută…
Moment emoționant pentru Dani Oțil! Gabriela Prisăcariu a mers în Malta cu Tiago pentru a-l revedea pe tatăl lui. Primele imagini cu cei trei
Tvmania.libertatea.ro
Moment emoționant pentru Dani Oțil! Gabriela Prisăcariu a mers în Malta cu Tiago pentru a-l revedea pe tatăl lui. Primele imagini cu cei trei
ALTE ȘTIRI
Primăria București a introdus un nou regulament pentru circulația vehiculelor grele în oraș, anunță instituția pe 8 octombrie.
Știri România
14:19
Noi reguli pentru camioane și TIR-uri în București: restricțiile de tonaj se extind și amenzile se dublează
Rareș Bogdan
Știri România
14:19
Rareș Bogdan, audiat ca martor la DNA Iași în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos
Parteneri
Școlile românești rămân fără profesori la Matematică, Fizică și Chimie. „Urmează un an în care zeci de oameni vor dispărea din sistem”
Adevarul.ro
Școlile românești rămân fără profesori la Matematică, Fizică și Chimie. „Urmează un an în care zeci de oameni vor dispărea din sistem”
Nicușor Dan, decizia care bagă sportul în alertă. Nu mai vrea ca primăriile să dea bani cluburilor private de fotbal! A blocat legea finanțărilor de un milion de euro pe an
Fanatik.ro
Nicușor Dan, decizia care bagă sportul în alertă. Nu mai vrea ca primăriile să dea bani cluburilor private de fotbal! A blocat legea finanțărilor de un milion de euro pe an
BNR păstrează dobânda la 6,5% pe an, cu riscul unei noi accelerări a inflației
Financiarul.ro
BNR păstrează dobânda la 6,5% pe an, cu riscul unei noi accelerări a inflației
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
MONDEN
Simona Halep și Dorin Mateiu | sursa foto: Profimedia Images
Stiri Mondene
14:57
Presa din Spania, anunț despre relația dintre Simona Halep și Dorin Mateiu: „Eliberarea unei regine a tenisului”
Mirela Vaida
Stiri Mondene
14:23
Mirela Vaida, din nou amenințată cu moartea. Prezentatoarea TV a depus plângere penală: „Am copii la școală care au aflat de la alți copii”
Parteneri
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Lupta mare pentru noul antrenor al Nationalei. Cine este cel pentru care se lupta doua tari
Redactia.ro
Lupta mare pentru noul antrenor al Nationalei. Cine este cel pentru care se lupta doua tari
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Libertateapentrufemei.ro
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Parteneri
Gsp.ro
Lovitură neașteptată: Adrian Mutu, la un pas să plece din România » GSP l-a surprins la negocieri!
Gsp.ro
Nu va mai juca tenis în 2026 și a plecat să exploreze una dintre „Cele 7 minuni ale lumii”
Parteneri
Teroare în Europa! Rețea de traficanți de droguri, implicată în crime, răpiri și atacuri cu grenade. Aproape 50 de arestări
Mediafax.ro
Teroare în Europa! Rețea de traficanți de droguri, implicată în crime, răpiri și atacuri cu grenade. Aproape 50 de arestări
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…”
Wowbiz.ro
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…”
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Cine este Luca Niculescu, noul premier desemnat. De la jurnalism la diplomație și negocierile pentru aderarea României la OCDE
Wowbiz.ro
Cine este Luca Niculescu, noul premier desemnat. De la jurnalism la diplomație și negocierile pentru aderarea României la OCDE
Româncă din Italia, condamnată la închisoare după ce şi-a lăsat copilul să sune 2 ore la uşă
Observatornews.ro
Româncă din Italia, condamnată la închisoare după ce şi-a lăsat copilul să sune 2 ore la uşă
Luca Niculescu, primele declarații după întâlnirea cu PSD: „Am găsit deschidere în încercarea de a găsi soluții”. Cu ce condiții vine Sorin Grindeanu
Kanald.ro
Luca Niculescu, primele declarații după întâlnirea cu PSD: „Am găsit deschidere în încercarea de a găsi soluții”. Cu ce condiții vine Sorin Grindeanu
POLITIC
Sorin Grindeanu a prezentat condițiile PSD pentru susținerea guvernului Luca Niculescu. Foto: Dumitru Angelescu (Libertatea)
Politică
13:40
PSD anunță că nu va vota Guvernul Niculescu dacă PNL și UDMR nu intră în coaliție. Sorin Grindeanu: „Să dea dovadă de maturitate politică”
Sorin Grindeanu, liderul PSD, după negocierile cu premierul desemnat, Luca Niculescu, 8 octombrie 2026. Sursă foto: Libertatea/ Dumitru Angelescu
Politică
13:15
Condițiile impuse de PSD pentru a vota Guvernul Luca Niculescu. Memorandum pentru necreșterea taxelor în 2027, indexarea pensiilor și reforma administrativă - Surse PSD
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
“Hagi s-a păcălit singur, turcii au păcălit pe alţii!” Giovanni Becali a facut comparatia între Turcia şi România
Fanatik.ro
“Hagi s-a păcălit singur, turcii au păcălit pe alţii!” Giovanni Becali a facut comparatia între Turcia şi România
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Stiri Mondene
15:07
Cum sună piesa lansată de Cleopatra și Pavel Stratan, „Copacul vieții” . Imagini inedite cu cei doi artiști, tată și fiică
LiveText
Politică
09:12
Au început negocierile pentru formarea noului Guvern. Luca Niculescu încheie la UDMR prima zi de discuții
Analiză
Știri România
15:00
Calculul care îl trimite pe Cătălin Cherecheș înapoi la pușcărie. De ce reîncarcerarea este inevitabilă, indiferent de decizia Curții de Apel Cluj
Tehnologie
15:00
Funcția nouă pe care Spotify o va introduce în aplicație și pentru utilizatorii din România
Citește mai multe
TRENDING
Știri Externe
05:30
Ce conțin pungile de 5 kilograme pe care un mare retailer le vinde cu 3 euro și unde este disponibil proiectul
Interviu
Știri România
06:55
Generalul Dorin Toma: Armata Română are o problemă de model organizațional. Este construită în mare măsură pentru administrarea instituției și insuficient pentru generarea rapidă a puterii de luptă”
Sănătate
11:08
Valul de COVID-19 aduce simptome digestive și complicații de sezon. Atenție la capcana testelor ieftine comandate online!
Știri România
07:00
Tragerile loto din 8 octombrie 2026. Report de peste 2,4 milioane de euro la Loto 6 din 49
Dacă te confrunți cu tristețe, furie sau o stare de spirit proastă care persistă mai mult de două săptămâni și îți afectează viața de zi cu zi, este momentul să ceri ajutor de specialitate.
Lifestyle
14:57
Ce se întâmplă când tristețea durează mai mult de două săptămâni și care sunt semnele ce indică o problemă gravă la copii și adulți
Femeie din SUA de 100 ani cu o coca cola în mână
Longevitate
12:39
O femeie de o sută de ani are aceeași cină în fiecare seară: hotdog și o Coca-Cola. „Sunt în rai”
Cum păstrezi hreanul pentru iarnă
Lifestyle
11:40
Cum se păstrează hreanul pentru iarnă: metode simple ca să rămână proaspăt şi iute
Fotografia a două femei care își plimbă câinii în Cagliari. Cagliari, Sardinia, Italia, 6 iunie 2025.
Longevitate
10:21
Satul din Italia unde femeile trăiesc 100 de ani. Cercetătorii au descoperit o nouă „zonă albastră” în Sardinia
Geanta Dior, decorată cu modele de pești koi, de culoare verde și roz
Lifestyle
08:46
A dat 94 de euro pe o geantă, dar când a dus-o la licitație, a aflat că deține un „Sfânt Graal”
Scorțișoară în cafea
Lifestyle
7 oct.
De ce e bine să pui scorţişoară în cafea? Ce efect are
De ce cade părul toamna
Lifestyle
7 oct.
De ce cade părul mai mult toamna și când ar trebui să te îngrijorezi
Crenguțe de vișin în borcanul cu murături
Lifestyle
6 oct.
De ce se pun frunze sau crenguţe de vişin la murături - secretul bunicilor
Castraveți bulgărești
Lifestyle
2 oct.
Castraveți bulgărești pentru iarnă - rețeta tradițională
Un microbuz plin cu pasageri s-a izbit de o mașină la Mateești.Foto: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Știri România
13:22
Planul Roșu de Intervenție, activat în județul Vâlcea după un accident grav între un microbuz și o mașină. Sunt implicate zece persoane
bmw x3 - gri, 2026 confiscat la vama sculeni
Știri România
13:16
Un șofer polonez de 26 de ani a rămas fără BMW-ul nou-nouț de 320.000 de lei la vama Sculeni
Mihai Chirica
AnalizăExclusiv
Știri România
12:30
Dosarul „Păcura”: Cum s-a ales Mihai Chirica cu urmărire penală și sechestru pe avere. Totul a început cu o donație către Republica Moldova
O femeie umple un pahar de apă la robinetul chiuvetei din bucătărie
Știri România
11:18
Cât costă un metru cub de apă în România. Orașul în care plătești de peste două ori mai mult
guvernul-romaniei-sigla
Opinii
7 oct.
A avea sau a nu avea guvern…
VIDEO Cine este Luca Niculescu
Opinii
6 oct.
Mă cheamă Luca și-mi place-ntre golani...
Arhiva foto
Opinii
6 oct.
Acea zi din octombrie
fermier-roman-tractor
Opinii
5 oct.
Programul de clemență din care fermierul lipsește
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu