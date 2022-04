Informația, însoțită de un clip video de la locul în care a căzut aeronava e de asemenea confirmată de ofițerul Iuri Kocevenko, directorul Centrului de contracarare a propagandei ruse din Ucraina.

Imaginile epavei unei aeronave a Forțelor Aerospațiale Ruse (VKS) au început să circule online în după-amiaza de duminică, 3 aprilie 2022. Avionul a căzut lângă Izium, în estul Ucrainei , la aproximativ 120 de kilometri sud-est de Harkov.

Monoloc, echipat cu pod-uri L-265M10P/R ECM și cu scuturi termice pe stabilizatori, aeronava a fost rapid identificată ca fiind un jet supermanevrabil multirol de generație 4++ Su-35S Flanker-E. Primul pierdut de armata rusă de la începutul invaziei în Ucraina.

Momentul când avionul se prăbușește a fost filmat și imaginile postate și ele pe rețelele de socializare.

Russian aircraft reportedly shot down near Izyum pic.twitter.com/9y4DTZt68H

Pilotul derivatului Flanker a supraviețuit ejecției și a fost capturat de forțele ucrainene.

Potrivit surselor ucrainene, Su-35S a fost doborât de apărarea antiaeriană ucraineană, deși acest lucru nu a putut fi verificat independent, scrie sursa citată.

Aeronava multirol dispune de vopsea absorbantă de împingere, radar, radar pasiv scanat electronic Irbis-E, IRST (Infra-Red Search and Track), sistemul de bruiaj radar Khibiny împreună cu capacitatea de a folosi câteva arme moderne, inclusiv extrem de performanta rachetă aer-aer R-37M cu rază lungă de acțiune.

Încercând să identifice misiunea pe care o avea aeronava doborâtă Su-35S, specialistul în aviația militară Guy Plopsky a subliniat că fotografiile de la locul prăbușirii arată și ceea ce ar putea fi rămășițele unei rachete antiradiații Kh-31 (ARM). Aceasta înseamnă că avionul ar fi fost însărcinat cu o misiune SEAD (Suprimarea Apărării Aeriene Inamice), pentru a dezactiva radarele sistemelor de apărare aeriană la sol ale inamicului.

We can see Russian domination in the air. pic.twitter.com/onNogXuBik