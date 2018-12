„Mi-aș fi dorit să aibă și mireasa ta măcar înainte de nuntă caracterul meu! Nu ai înțeles nimic. Bogdan, se pare că ceri publicitate prin această intervenție sau nu aș vrea să cred că s-a luat și la tine: neasumarea!? E cronică”, a fost mesajul postat de Mirela. „Știam că ești om fără caracter, dar nu credeam că vei merge atât de departe. Și asta nu mai ține de Hanne”, a mai adăugat bruneta.

Am spus în direct, o spun și acum: nu sunt genul de om să mă iau la ceartă. Am fost întrebată ceva, iar eu mi-am expus părerea sincer. Mi-am promis mie în primul rând că noua Mirela nu-și va ascunde vocea. Cine nu poate suporta adevărul meu, pentru că este opinia mea, asta este. Cu toții greșim, este firesc, dar trebuie sa fim asumați și integrii. Bogdan, lumea mă iubește pentru ce sunt. Nu îmi trebuie like-uri cumpărate, pentru că în viața mea am destui oameni minunați care mă iubesc sincer. Cu asta, aș vrea să închei orice discuție pe acest subiect. Vă doresc tuturor o viață așa cum v-o doriți voi!”, a încheiat fosta concurentă de la Insula Iubirii.