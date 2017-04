Alex Velea a dus-o greu de tot. Vindea haine cu sacul de rafie în spate pe străzi

Alex Velea a dus-o greu de tot. Artistul a făcut mărturisiri incredibile la emisiunea Uite cine dansează, de la Pro Tv.

Concurent la show-ul Uite cine dansează, Alex Velea a făcut dezvăluiri incredibile. Artistul a oferit detalii despre viața extrem de grea pe care a dus-o pe vremea când nu era celebru.

„Provin dintr-o familie modestă. Am crescut la periferia Craiovei. Un an sau doi am mâncat numai crenvurști cu muștar. Și pufuleți, mulți pufuleți. Luam câte un sac de pufuleți. Vindeam haine, mă plimbam cu sacul de rafie în spate pe străzi. Viața e plină de suișuri și coborâșuri. A trebuit să trec prin Iad ca să cunosc Raiul. Acum, la 33 de ani, sunt ce îmi doream să fiu la 13-14 ani”, a explicat Alex Velea la Uite cine dansează.