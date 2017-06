Discuții în PSD, după zvonurile privind remanierea Guvernului: Firea spune că nu poate lucra cu 4 miniștri, Dragnea îl atenționează pe Grindeanu

Discuții în PSD, după zvonurile privind remanierea Guvernului. Liderul partidului, Liviu Dragnea a primit marți vizita primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, la Parlament. Aceasta a dorit să transmită conducerii partidului că nu poate lucra cu 4 miniștri, și nu există o comunicare bună, din perspectiva administrației locale, astfel că multe proiecte rămân blocate. Și Dragnea i-a transmis premierului ”să se abțină totuși de la răspunsuri politice sau reacții la spusele unor colegi și să se preocupe de implementarea programului de guvernare”.



UPDATE ora 19.20 Preşedintele Senatului şi liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat marţi, la Târgu-Jiu, că evaluarea miniştrilor din actualul guvern nu va fi amânată, dar că încă nu a fost stabilit un termen în acest sens, el punctând că analiza activităţii membrilor Executivului se va face în raport cu programul de guvernare.

„Eu am primit din partea colegilor mei, membri în Guvern, rapoartele pe care le-am cerut, dar nu am apucat nici eu, şi din câte ştiu nici domnul Dragnea, nu am stat să le parcurg. Am hotărât ca în perioada următoare să facem această evaluare în raport cu programul de guvernare, cu obiectivele din programul de guvernare, pentru că nu dorim ca programul, aşa cum s-a întâmplat de foarte multe ori în trecut, să rămână un document în caza căruia cetăţenii şi-au pus speranţe, Parlamentul şi-a dat votul de încredere şi noi facem altceva. Astăzi am avut o scurtă discuţie cu dânsul (Liviu Dragnea – n.r.), a fost şi ministrul Muncii prezent. Nu amânăm evaluarea miniştrilor, dar încă nu am stabilit un termen şi sigur că vom face această evaluare eu şi cu colegii mei, domnul Dragnea la fel, cu domnul Grindeanu şi la un moment dat o să comunicăm concluziile”, a spus Tăriceanu, potrivit Agerpres.

În spațiul public au apărut în ultima perioadă mai multe declarații ale unor lideri PSD, privind iminența unei remanieri guvernamentale, dar și mai multe reproșuri aduse premierului Sorin Grindeanu și unor miniștri din Cabinet, precum Tudorel Toader și Viorel Ștefan.

Liderul PSD Liviu Dragnea a recunoscut că, în timp ce lucra la legea salarizării unitare, l-a sunat primarul Capitalei, Gabriela Firea, care a spus că vrea să vorbească cu el. Gabriela Firea a declarat, de altfel, la Parlament, că există unele sincope în colaborarea dintre Primăria Generală și unele ministere.

Firea: Unii dintre reprezentanţii Executivului nu înţeleg faptul că românii trebuie trataţi cu mai mult respect

Gabriela Firea a dat și exemple de miniștri cu care se lucrează greu: ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, ministrul Energiei, Toma Petcu, ministrul Culturii, Ionuț Vulpescu și al Apărării, Gabriel Leș.

„L-am sunat pe domnul preşedinte Liviu Dragnea, am vorbit în cursul serii trecute. M-a întrebat şi domnia sa ce s-a întâmplat, de ce este această situaţie tensionată în mass media şi de ce unii dintre colegii noştri au reacţionat la cele afirmate de mine. I-am spus şi acum domnului preşedinte, după ce am stabilit, fireşte, întâlnirea, că mă bazez pe sprijinul domniei sale pentru că de fiecare dată a fost receptiv la problemele bucureştenilor. (..) Eu nu am făcut altceva decât să exprim public într-o emisiune relaţia pe care Primăria generală, primăriile de sectoare le avem cu reprezentanţii Guvernului, unii dintre ei”, a spus Gabriela Firea.

Firea a arătat că a solicitat sprijinul Guvernului în mai multe probleme, însă „unii dintre reprezentanţii Executivului nu înţeleg faptul că românii trebuie trataţi cu mai mult respect”. În opinia sa, este absolut normal ca Guvernul, fiind unul politic, să fie supus unei evaluări din partea preşedinţilor celor două partide care compun coaliţia de guvernământ.

”Nici domnul prim ministru şi nici toţi miniştri sau secretari de stat ori directori nu au militat în campania electorală, nu au mers în faţa dumneavoastră să explice de ce unele măsuri sunt bune şi care este timpul de aplicare al acestor măsuri, care este calendarul pentru implementarea Programului de guvernare. Atunci răspunderea este la noi, este la factorul politic, şi mi se pare absolut normal şi necesar ca în următoarea perioadă coordonatorii coaliţiei de guvernământ să anunţe care sunt rezultatele acestei evaluări”, a mai arătat Firea.

Liviu Dragnea spune că subiectul remanierii nu este de actualitate, deocamdată. ”Mi se pare că s-a inflamat foarte tare o problemă care deocamdată nu există. Nu văd de ce ar trebui să fie cineva speriat de această evaluare”, a spus Dragnea, precizând că este un proces de evaluare, care va continua cu o discuție cu fiecare ministru în parte.

Dragnea a recunoscut că sunt mai multe nemulțumiri și că este normal să se exprime aceste opinii, pentru că PSD este un ”partid viu”. ”Doamna Firea are tot dreptul de a-și exprima un punct de vedere, vorbește în numele bucureștenilor. (..) Dacă își exprimă unele nemulțumiri, asta nu înseamnă că trebuie să primească o reacție de la premier”, a afirmat Dragnea.

El i-a transmis și un mesaj premierului Sorin Grindeanu: ”L-am rugat pe premier în mai multe rânduri să se abțină totuși de la răspunsuri politice sau reacții la spusele unor colegi ci să se aplece asupra programului de guvernare”, a spus președintele PSD.

Întrebat dacă sunt lideri în PSD care doresc schimbări în guvernul Grindeanu, Liviu Dragnea a afirmat că nu poate răspunde.

”Nu putem discuta despre scaunul niciunui ministru, a mai afirmat Dragnea, întrebat ce miniștri riscă să își piardă scaunul de ministru, el afirmând că mai important decât orice nume din Guvern este programul de guvernare.

Preşedintele PSD afirmă că evaluarea activităţii Guvernului va fi „atât pe domenii, cât şi în ansamblu”. „Este o evaluare a actului de guvernare atât pe domenii, cât şi în ansamblu. per să găsim cele mai bune variante ca Guvernul să funcţioneze în continuare la o cotă cât mai ridicată”, a spus Liviu Dragnea.

Și ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a comentat tensiunile din partid. Ea a afirmat, la Parlament, după discuția cu Liviu Dragnea, că nu are nimic să reproşeze vreunuia dintre colegii săi şi că în acest moment toate discuţiile sunt concentrate pe legea salarizării. „N-am nimic de reproşat niciunui coleg. Eu înţeleg unde bateţi, dar nu e momentul. Deci suntem concentraţi cu toţii pe legea salarizării unitare pe care mâine va trebui să o adoptăm în plenul Camerei Deputaţilor. Alte discuţii politice nu are niciunul”, a spus Vasilescu.

Grindeanu, despre criticile din partid: Nu încercaţi să creaţi între mine şi alţi colegi de-ai mei tensiuni, pentru că nu sunt

Premierul Sorin Grindeanu a afirmat, marţi, că nu există „tensiuni” între el şi alţi colegi de-ai săi, precizând că există ministere „unde ritmul poate să fie mai accelerat”.

Întrebat dacă a discutat cu preşedintele PSD, Liviu Dragnea, despre remaniere, şeful Executivului a răspuns că fiecare ministru trebuie „să ia anumite măsuri” şi „să aplice programul de guvernare al PSD”. „Sunt lucruri pe care le monitorizează şi primul-ministru şi le monitorizează, aşa cum e normal (…), şi coaliţia de guvernare, pentru că ne dorim ca acest program de guvernare să fie implementat, iar toate măsurile să fie adoptate, aşa cum am spus în campania electorală. Discuţii am tot timpul şi nu încercaţi să creaţi între mine şi alţi colegi de-ai mei tensiuni, pentru că nu sunt”, a declarat Grindeanu, marţi, după o vizită de lucru la Ministerul Finanţelor.

Potrivit premierului Grindeanu, la unele ministere „ritmul poate să fie mai accelerat”. „Sunt ministere unde ritmul poate să fie mai accelerat”, a spus Grindeanu, fără a preciza la ce ministere face referire.