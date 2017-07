Mai țineți minte turta dulce din copilărie al cărei miros îți inunda nările la fiecare respirație și reușea să invadeze sufletul mic de prichindel? Turta dulce spre care alergam după primul pas pe care-l făceam în băcănie, pe podeaua scarțâindă de lemn vechi, până la tejgheaua de strejar după care ne aștepta un vânzător zâmbitor. Cea care era ținută în borcane mari transparente expusă chiar la tejghea lângă bomboanele cu lapte, cea care atunci când se deschidea borcanul răspândea în băcănie atmosfera de Crăciun, chiar dacă poate era mijlocul verii. Am regăsit-o!

Mi-am regăsit o fărâmă din copilărie într-o inimă de turtă dulce, în Târgu Secuiesc, într-o casă ce stă cuminte pe o străduță lăturalnică a orașului. Acolo, mica făbricuță de turtă dulce artizanală a familiei Szanto, așezată la umbra unui mare zarzăr, este protejată de tufișuri mari de zmeură și mure.

Imediat ce treci de poartă trei generații de familie te așteaptă zâmbind gata să îți arate secretul familiei, cel al creării turtei dulci. Și-au pus inima pe masă pentru noi, sau mai bine zis sutele de inimi, de turtă dulce.

Masterchef de turtă dulce este Jozsef Szanto, care deși tocmai avusese un accident la picior ne-a plimbat arătându-ne cum se face turta dulce.

Ingredientele pe care le folosește sunt cuișoarele, anasonul, scorțișoara, mierea, făina, bicarbonat de sodiu și ingredientul secret, puțină dragoste, cât să-i dea gustul de neuitat.

Turta dulce din copilărie, rețetă de aproape un secol și jumătate

Nu se teme că o să îi fure cineva rețeta pentru că știe că nu va reuși nimeni să îi fure măiestria adunată în peste 130 de ani de când familia lui face turtă dulce după această rețetă. S-a transmis din generație în generație, astfel că turta dulce a devenit un cromozom în ADN-ul familiei Szanto.

Are cuptorul chiar în curte și acolo face turtele dulci, de la inimioare până la diferite forme de animăluțe care mai de care, mai amuzante și mai gustoase.

Turta dulce este făcută după o rețetă ce a ajuns la a patra generație dar nu s-a schimbat deloc. „Facem turtă la cuptor de lut, în mod tradițional, la foc de lemne. După ce se încinge cuptorul băgăm turta dulce. Nu o ținem decât 7 minute, altfel se arde”, ne-a povestit Jozsef, în timp ce mama lui ne învăța să desenăm inimi de turtă dulce.

Cea care l-a învățat pe Jozsef să facă turtă dulce și să o decoreze își mișcă mâinile pe fiecare bucată de desert asemeni unui chirurg care știe că de îndemânarea lui ține o viață. Pentru că nu pare lucru greu, decoratul turtei ne-am încercat și noi norocul. Putem spune cu mâna pe inima (de turtă dulce) că am reușit să cream capodopere de artă pe care şi un copil poate le-ar fi desenat mai bine.

Spre deosebire de noi, doamna are antrenamentul asta exersat de-a lungul zecilor de ani, pe poate sute de mii de micuțe delicioase bucăți de amintire.

Mirosul de turtă dulce a trecut peste hotare

Sunt foarte mulți români care vin și comandă de la el sau fac comenzile dinrect pe internet. „Avem foarte multe comenzi și în timpul anului, dar cele mai multe vin în perioada sărbătorilor principale precum Paștele sau Crăciunul. Sunt și întârziați care vor comenzi dupa 1 decembrie, dar atunci este prea târziu pentru noi și nu îi mai putem ajuta pentru că deja avem mii de comenzi de onorat”, ne-a declarat Szanto Jozsef.

Are comenzi atât de multe câteodată că nu mai știe ce este zi și ce este noapte. Și până acum mai mult ca sigur la câta turtă a copt șigus și-ar fi putut face o casă de turtă dulce asemeni celei din poveștile fraților Grimm, dar fără vrăjitoarea mâncatoare de copii. În povestea lui Jozsef, Hansel și Gretel sunt cei care se bucură de turtă dulce…și atât. Multe comenzi îi vin și din afara țării pentru că mirosul turtei dulci a ajuns și peste hotare.

Turta dulce tradițională

Pentru a decora o turtă dulce unul ca Jozsef nu are nevoie de cât de un minut, poate două, dacă este obosit. Dar în cazuri ceva mai complexe decorarea poate dura și câteva zile. Are expusă și pe Elsa din Frozen și ne-a spus că pentru aceea e nevoie de câteva zile pentru a se decora, pentru că fiecare strat de marțipan sau substanță dulce are nevoie de o zi pentru a se usca.



Meleagurile secuiești au și un model tradițional care ascunde în spatele frumuseții și o poveste. Turta dulce tradițională este o inimioară ce are în mijloc o oglindă. Inima de turtă dulce se dă celei care vrei să se îndrăgostească de tine și este și singura inimă care se frânge. Mitul locului spune că flăcăul trebuie să-i dea fetei o astfel de turtă dulce, iar dacă mândra se uită în oglindă, va începe o poveste de dragoste. Putem spune că dacă nu vede oglinda oricum se duce povestea de dragoste că dacă mușcă din oglindă s-a dus zâmbetul seducător.

Ateliere pentru pitici

Afară, în curte, la umbra unei bolte de viță de vie, familia a pus o masă mare pe care se așează turta dulce. Tot acolo, pentru cei care vreți să vedeți cum se face turta dulce, Jozsef Szanto organizează ateliere în care le arată copiilor și, de fapt, tuturor celor care îi calcă pragul cum se face aceasta și cum se decorează.

Și chiar și puteți cumpăra direct de la el turtă dulce. Astfel că o inimioară mică vă costă doar 3 lei, iar în funcție de munca ce a fost depusă pentru ea, se ajunge și la prețuri de 10-15 lei.