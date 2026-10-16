Profesorii de la Caragiale, scrisoare deschisă pentru susținerea directoarei care n-a trecut examenul

Profesorii de la Colegiul Național „I.L. Caragiale” din București, părinții, dar și elevii — în total peste 4 000 de persoane — strâng rândurile în jurul directoarei Andreia Bodea, care nu a trecut de prima probă a concursului pentru ocuparea funcției de director. Cadrele didactice au transmis pe adresa redacției o scrisoare deschisă în care o susțin pe directoare, spunând că aceasta ar fi fost supusă, pe nedrept, unui adevărat „linșaj mediatic”. Profesorii îi laudă activitatea managerială de peste 15 ani, implicarea în modernizarea școlii și relația pe care a construit-o cu elevii și părinții.

Profesorii de la „I.L. Caragiale” sar în apărarea directoarei Andreia Bodea

Profesorii de la Colegiul Național „I.L. Caragiale” din București au transmis pe adresa redacției o scrisoare deschisă în sprijinul directoarei Andreia Bodea, după ce aceasta nu a promovat prima probă a concursului pentru ocuparea funcției de director. Mesajul vine ca reacție la comentariile apărute în presă după rezultatul obținut de directoare. Profesorii susțin că experiența celor care au lucrat direct cu Andreia Bodea și a celor care cunosc activitatea colegiului este mai relevantă decât opiniile persoanelor din afara instituției.

„În mod evident, comentariile sunt libere, dar opiniile avizate ale colegilor care o cunosc, ale elevilor și ale părinților cântăresc mult mai greu decât opiniile de circumstanță ale unor persoane oarecare”, se arată în scrisoarea deschisă.

Semnatarii o descriu pe Andreia Bodea drept un manager eficient, democratic și empatic, un om care a reușit să mențină un echilibru între interesele elevilor și ale părinților, pe de o parte, și cele ale profesorilor și autorităților, pe de altă parte. „Înțelepciunea, răbdarea, diplomația, eleganța și demnitatea sunt doar câteva cuvinte care pot să descrie o activitate managerială de peste 15 ani”, afirmă profesorii.

Modernizarea colegiului și proiecte culturale, printre argumentele profesorilor care o susțin pe Andreia Bodea

În scrisoare, profesorii pun accent pe transformările și proiectele derulate în perioada în care Andreia Bodea a condus instituția. Potrivit acestora, colegiul și-a consolidat poziția în învățământul românesc prin programe care îmbină tradiția școlii cu noi direcții educaționale și culturale. Printre evenimentele amintite se numără „Caragiale – 115 ani de educație și devotament”, Ziua Europei, Festivalul Shakespeare, „Iubire, bibelou de porțelan”, „La Union”, Ziua României și parada absolvenților. Cadrele didactice susțin că aceste activități au implicat elevi, oameni din educație și invitați, contribuind astfel la viața culturală a colegiului.

Un alt argument invocat este dezvoltarea ofertei educaționale. Potrivit semnatarilor, în timpul mandatului Andreiei Bodea au fost acreditate noi profiluri, de la clase de gimnaziu până la clase de științe sociale și ale naturii, în încercarea de a adapta instituția la nevoile societății contemporane.

Cadrele didactice mai menționează modernizarea bazei materiale, preocuparea pentru starea de bine a elevilor și a personalului, precum și evoluția mediilor de admitere și de absolvire.

„Activitatea unui director nu ar trebui evaluată exclusiv printr-un rezultat obținut la un concurs”

Profesorii consideră că activitatea unui director nu poate fi evaluată exclusiv printr-un rezultat obținut la o probă de concurs, ci și prin schimbările realizate în școală și prin capacitatea de a gestiona problemele de zi cu zi. În opinia lor, Andreia Bodea a demonstrat că poate găsi soluții chiar și în perioade dificile, marcate de schimbări succesive în sistemul de educație. „Dna prof. Andreia Bodea a fost și este omul pentru care fiecare provocare a condus către o soluție, iar «nu se poate» nu a apărut niciodată pe buzele sale”, se arată în mesaj.

Semnatarii afirmă că directoarea a menținut stabilitatea instituției într-un context educațional pe care îl descriu drept instabil, cu schimbări numeroase și nu întotdeauna benefice. De asemenea, aceștia subliniază că relația cu profesorii s-a bazat pe colaborare și respect, iar cadrele didactice s-au simțit ascultate și implicate în deciziile care privesc școala.

„S-a raportat mereu la colegi cu deschidere și respect, în sens colaborativ, considerându-i parteneri de echipă, ceea ce a creat un climat în care ne-am simțit mereu ascultați, valorizați, implicați”, transmit profesorii.

Mesajul de susținere al unui părinte pentru directoarea Andreia Bodea. Foto: Libertatea

Profesorii vorbesc despre omul și profesionistul Andreia Bodea

În finalul scrisorii, autorii îi aduc un omagiu directoarei pentru cei peste 15 ani de activitate managerială și pentru contribuția la consolidarea prestigiului colegiului bucureștean. Aceștia amintesc și intervențiile publice ale Andreiei Bodea din ultimii ani, pe care le consideră o expresie a profesionalismului, transparenței și fermității sale.

„Dincolo de funcții și de responsabilități, rămâne omul: onorabil, principial, implicat, sensibil”, este mesajul cu care profesorii își încheie scrisoarea deschisă.

Scrisoarea reprezintă o poziție publică de susținere a directoarei din partea comunității școlare. Ea nu schimbă rezultatul primei probe a concursului, dar exprimă aprecierea semnatarilor pentru activitatea managerială a Andreiei Bodea și pentru rolul pe care aceștia consideră că l-a avut în dezvoltarea colegiului.

Redăm mai jos mesajul integral transmis pe adresa redacției de profesorii Colegiului Național „I.L. Caragiale” din București:

„Scrisoare deschisă

Rândurile de mai jos reprezintă mesajul profesorilor din C.N. „I.L. Caragiale” adresat ca răspuns la comentariile tendențioase apărute în media, ca urmare a desfășurării primei probe a concursului pentru ocuparea postului de director, 2026. În mod evident, comentariile sunt libere, dar opiniile avizate ale colegilor care o cunosc, ale elevilor și ale părinților cântăresc mult mai greu decât opiniile de circumstanță ale unor persoane oarecare.

În calitate de director, dna prof. Andreia Bodea a fost și este un manager extrem de eficient, democrat, empatic, reușind să păstreze un echilibru elegant și sănătos între elevi și părinți, pe de o parte, și profesori și autoritățile de resort, pe de altă parte. Înțelepciunea, răbdarea, diplomația, eleganța și demnitatea sunt doar câteva cuvinte care pot să descrie o activitate managerială de peste 15 ani. În acest răstimp, C.N. „I.L. Caragiale” și-a consolidat poziția în peisajul școlii românești prin desfășurarea unor programe și proiecte care continuă tradiția post-decembrie 1989, dar deschid noi direcții semnificative pentru școala românească.

Evenimente precum Caragiale – 115 ani de educație și devotament, Ziua Europei, Festivalul Shakespeare, Iubire, bibelou de porțelan, La Union, Ziua României și emblematica parada a absolvenților sunt doar câteva dintre activitățile care au antrenat elevii, profesorii și invitații într-o suită de manifestări demne să figureze în orice calendar cultural contemporan.

Deosebita grijă și atenta planificare a acestor evenimente, implicarea constantă în asigurarea stării de bine a elevilor, a profesorilor și a personalului școlii, maturitatea și seriozitatea exprimă doar câteva dintre reușitele școlii noastre. În plus, în timpul directoratului doamnei Andreia Bodea, C. N. „I.L. Caragiale” a acreditat noi profiluri, de la clasa de gimnaziu, la clasele de științe sociale sau ale naturii, din înțelegerea profundă a nevoii de schimbare și de adaptare a colegiului nostru centenar la noile provocări ale societății secolului XXI.

Eficiența actului managerial se măsoară prin modernizarea școlii, prin continua adaptare a bazei materiale la nevoile actuale ale elevilor, prin creșterea permanentă a mediilor de admitere sau de absolvire, prin deschiderea sinceră față de propunerile colegilor, părinților, prin capacitatea de a pune mereu mai presus de orice interesele elevilor.

Dna prof Andreia Bodea a fost și este omul pentru care fiecare provocare a condus către o soluție, iar „nu se poate” nu a apărut niciodată pe buzele sale. Într-o perioadă de instabilitate a sistemului educațional, cu numeroase și nu totdeauna fericite schimbări, dna prof Andreia Bodea a reușit să păstreze echilibrul atât de necesar școlii.

Precum un dirijor talentat și tenace, dna prof. Andreia Bodea preface colectivul complex, numeros al C.N. „I.L. Caragiale”, acordând toate vocile spre bunul mers al școlii. S-a raportat mereu la colegi cu deschidere și respect, în sens colaborativ, considerându-i parteneri de echipă, ceea ce a creat un climat în care ne-am simțit mereu ascultați, valorizați, implicați.

Cu respect și cu prețuire, aducem acest omagiu binemeritat pentru anii de efort susținut la cârma unei instituții care a mers mereu înainte, a progresat și a dobândit un loc fruntaș nu numai în conștiința bucureșteană, ci și în rândul multor colegi de breaslă din întreaga țară.

De altfel, transparența, verticalitatea și eleganța intervențiilor domniei sale în media în numeroase momente din ultimii ani i-au confirmat profesionalismul. Dincolo de funcții și de responsabilități, rămâne omul: onorabil, principial, implicat, sensibil.