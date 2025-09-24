Adela Popescu se reîntoarce pe marele ecran. După o pauză de doi ani, a acceptat o comedie neagră semnată de Tudor Giurgiu. A tot zis „pas” până acum, căci nu a vrut să-i lase pe cei trei copii doar în grija lui Radu Vâlcan. Televiziunea mai așteaptă însă, dar filmările i-au redeschis apetitul pentru roluri. Cine știe, poate ne trezim și cu un comeback Tv, mai ales că este „pe sticlă” de la 14 ani.

Nicoleta Luciu, în rol de profesoară! Nu de matematică, ci de modelling și actorie. Pentru 6000 de lei, timp de 12 ședințe, te învață tot: de la dicție, bunele maniere și cum să nu clipești în fața camerei de filmat. Bonus: după curs, te trimite cu „pile” la fostele ei colege din televiziune, care dețin școli de actorie sau televiziune și care s-au oferit deja să o ajute mai departe. Practic, un upgrade Luciu edition la școala vieții!

Familia Măruță nu se uită la bani când vine vorba de educația copiilor. Nici atunci când taxa e cât o garsonieră. Andra și Cătălin Măruță dau peste 18.000 de euro pe an pentru fiecare copil, ca David și Eva să învețe la o școală internațională de top. În total, aproape 40.000 de euro. Pentru alții, suma este astronimică, pentru ei însă, doar o rată mică la „educația premium”. Prioritatea numărul 1 în familia Măruță este clar viitorul copiilor.

Smiley îi construiește Ginei Pistol casa visurilor ei. La munte. După vila de la mare, acum bifează și casa visurilor Ginei pe un teren deja cumpărat. Prezentatoarea de la Masterchef România visează încă din copilărie la viața la munte, cu natură, animale și liniște, iar de când a devenit mămică vrea același lucru și pentru fiica ei. Smiley are experiență de „arhitect” după construcția casei de la Cernica, dar Gina este la prima casă și abia așteaptă să-și pună amprenta. Un basm rustic made Gina și Smiley sau doar o escapadă de weekend?

Gabriela Cristea, regina gogoșarilor în oțet. A dat pe spate gospodinele cu rețeta ei tradițională, explicată pas cu pas. Simplă, dar cu „secrete” bine păstrate: condimentele și ordinea lor magică. Nu le arunci la întâmplare, că altfel murăturile nu ies ca la Cristea. Concluzia? Fosta prezentatoare TV nu se descurcă doar la prăjituri și cozonaci, ci și la borcane.

