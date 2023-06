Invitată în emisiunea Cristinei Șișcanu de la Metropola TV, Adina Alberts a povestit despre Daniela, sora ei călugăriță, care e la o mănăstire de lângă Sibiu. „Sora mea e cu doi ani mai mică decât mine și, după ce a terminat Facultatea de Fizică de la Măgurele și a mai făcut și doi ani de Cibernetică la ASE, a hotărât să o ia pe calea aceasta.

Adina Alberts: „A făcut o alegere bună, pentru că i-am simțit de multe ori puterea rugăciunii”

A fost un șoc pentru familia noastră și foarte mulți ani nu am… nu am reușit să ne revenim. Mama abia acum e cât de cât mai… eu m-am împăcat cu ideea că am, am spus că am evoluat și eu spiritual, la început mă liniștea faptul că ea e mulțumită sau mă agățam de lucrul ăsta.

Ulterior, am realizat că mai are și ea momentele ei când poate se gândește că a făcut o alegere… poate nu o alegere bună, dar acum știu eu sigur că a făcut o alegere bună, pentru că i-am simțit de multe ori puterea rugăciunii. Am avut cumpene, probleme și am sunat-o să mă ajute și într-un sfert de oră au dispărut norii, s-a luminat totul”, a povestit vedeta.

Și a continuat: „Am evoluat eu în cariera mea și l-am simțit pe Dumnezeu în sală de nu știu câte ori în situații de cumpănă. Am înțeles și am apreciat și suntem aproape, ne vizităm, eu o iau pe Briana (n.r. – fiica ei) și mergem la Sibiu, pe lângă Sibiu, ea vine de câte ori o invităm. Avem această legătură.

Am postat la un moment dat pe Facebook o poză (…) au fost atâtea comentarii (…) mi-a plăcut că oamenii au spus că una se ocupă de trup și una se ocupă de suflet”.

„A avut o iubire, dar nu a fost neîmpărtășită, a avut un prieten pe care l-a iubit mult și viceversa”

Întrebată dacă sora Daniela era credincioasă de mică, Adina Alberts a spus că nu. Tot ea a și povestit că la un moment dat sora ei a suferit din dragoste, când s-a mutat departe de iubitul ei. „Nu, dar cerceta. Era studentă în anul I sau II, a avut o iubire, dar nu a fost neîmpărtășită, a avut un prieten pe care l-a iubit mult și viceversa. În schimb, noi ne-am mutat, am venit în București, și tata a insistat să vină și ea în București, să se transfere. Ea a intrat la Fizică la Iași inițial, după aia s-a transferat la Măgurele, asta i-a despărțit.

Îmi aduc aminte că băiatul ăla se suia noaptea în tren ca să vină dimineața să o vadă, să se întoarcă până seara înapoi în Iași. Deci a fost o perioadă foarte dificilă. Părinții mei nu puneau accent pe asta, așa au fost ei crescuți, nu puneau accent pe suflet. Asta e, așa a fost să fie! (…) E bine, e ok! Suntem ok! Puteam să fim și mai bine, și mai rău, Dumnezeu știe!”, a mai spus ea în emisiunea de la Metropola TV.

Adina Alberts și-a prezentat sora acum 4 ani

Într-o postare pe Faceboook, în 2019, Adina Alberts a vorbit despre sora ei. Vedeta a și distribuit o fotografie în care sunt surprinse împreună. „EA ESTE SORA MEA, DANIELA. Am crescut împreună. Am traversat perioada adolescenței împreună, în general ne-am împăcat bine și ne-am susținut în toate. Recunosc că este mai inteligentă decât mine, a intrat a 3-a la Fizică, și, după ce a terminat Institutul de la Măgurele, a intrat a 3-a la Cibernetică – ASE – București!

Apoi timpul s-a oprit în loc pentru ea! Dar și pentru noi, că familie! Greu ne-am regăsit, greu am înțeles alegerea făcută de ea! De fapt, sincer, nu am înțeles-o niciodată doar că am învățat să o respectăm și să ne bucurăm de liniștea ei sufletească! Și indiferent de orice, este fiica, sora, cumnata și mătușica noastră dragă – «mătușica Danana»!”, a transmis medicul.

