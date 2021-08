„E bine. E greu, îți dai seama, nu e ca și cum nu ești căsătorit. E frumos. Eu mi-a dorit dintotdeauna să am o relație serioasă. Cu toți bărbații cu care am fost am avut o relație lungă, nu știu, trei relații lungi am avut.

Îmi doresc foarte mult o familie, îmi doresc să fiu mamă, îmi doresc să fac copii. Mie îmi place mult chestia asta. Am crescut cu bunică-mea în casă, cu mama, cu tata, cu soră-mea, suntem mulți”, a declarat Alexandra Stan pe Youtube.

Totodată, artista a mărturisit că soțului nu-i place să fie în lumina reflectoarelor, preferă să stea retras. Cântăreața mai crede că nu e ușor să fii soțul Alexandrei Stan și dezvăluie care sunt calitățile lui Emanuel.

„Nu știu dacă îi place lui să se vorbească despre el în mediul online. Mi-a mai zis că nu toată lumea e făcută pentru mediul ăsta și nu cred că e foarte ușor. E o presiune pe care o simți în momentul în care ești persoană publică și nu cred că e ușor pentru el, ca bărbat. E bărbat, îți dai seama. Dacă era invers, poate era altceva, poate era mai ușor.

Dar așa, ca bărbat, să fii soțul Alexandrei Stan nu cred că e așa ușor, oricât de deschis ai fi. Dar e un bărbat foarte deschis la minte, serios, muncitor, pe care te poți baza. Este un om credincios, în primul rând, că asta de fapt m-a și atras la el.”, a mai povestit vedeta.

Recent, Alexandra Stan a spus adevărul despre problemele ei de sănătate.

„Eu am fost la doctor și mi-a spus doctorul că nu o să pot să fac copii un an și dacă fac oricum pot să îmi dereglez glanda hipofiză și să fac tumoare.

Aș putea să mor dacă aș face asta. Aștept momentul potrivit fără să-mi pun viața în pericol”, a declarat Alexandra Stan, potrivit Spynews.

